جريمة

بطيخ فاسد يقتل طفلين ويصيب والدتهما في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م
تسمم - صورة أرشيفية
تسمم - صورة أرشيفية
لفظ طفلان -أكبرهما أتم ربيعه الخامس- أنفاسهما الأخيرة، بينما أصيبت والدتهما بارتفاع في درجة حرارة جسدها وحالة تسمم غذائي، اليوم السبت؛ على أثر تناولهم وجبة بطيخ «فاسد» داخل منزل الأسرة بقرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية. وجرى نقل الأم إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لمحاولة إسعافها، وأخطرت نيابة منيا القمح العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بوفاة كل من «ياسين. أ. م» 5 سنوات، وشقيقه «محمد» 3 سنوات، وإصابة والدتهما «شيرين. ل. ز» 40 عامًا، بحالة تسمم غذائي؛ على أثر تناولهم وجبة بطيخ
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اعشاب

ضبط 60 طن أعشاب طبية مجهولة في مخزن بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط مخزن يعمل مسؤولوه على تخزين نحو 60 طن أعشاب طبية مجهولة المصدر فيه، وتبين أن المخزن غير مطابق للاشتراطات الصحية وكائن بالمنطقة الصناعية الثانية بدائرة قسم شرطة برج العرب، وفيه كميات ضخمة من الأعشاب الطبية ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تفيد مشروعية حيازتها، وهو تابع لإحدى شركات الأعشاب الطبية والزيوت العطرية الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية الرابعة بدائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية.
اعدام

إحالة أوراق طالب للمفتي قتل سائق «توك توك» لسرقته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار وحيد صبري، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بإحالة أوراق المتهم "ع.غ.م - طالب" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لقتله المجني عليه "ع.م.م"، سائق توك توك. تعود أحداث القضية رقم 37943 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة العامرية أول، والمقيدة كلي برقم 648 غرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، بالعثور على جثة سائق توك توك ملقاة على طريق زاوية عبد القادر.
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (5)

اطلع يا أحمد عايزة أدفنك.. مأساة ودموع أم غرق طفلها

«اطلع يا أحمد أنا راضية.. اطلع أدفنك بس».. كلمات موجعة أطلقتها والدة طفل غرق في ترعة النوبارية في أثناء الاستحمام مع أصدقائه للهروب من حرارة الجو، حتى تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع، وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من انتشال جثته بعد ما يقرب من 10 كيلو تقريبا من مكان غرقه، بعد يومين من البحث، وتم نقل الجثة لمستشفى أبو المطامير العام، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار استخراج تصريح دفن الجثة لتشييعه لمثواه الأخير.
هجرة-غير-شرعية

إحالة عصابة دولية للهجرة غير الشرعية للجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 6 متهمين بالاتجار فى البشر وزعم تهجيرهم إلى دول الاتحاد الأوروبى، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، باتهامات الاتجار فى البشر، وتعريض حياة مواطنين للخطر، عن طريق تعريضهم للهلاك وإيوائهم بمسكن غير مؤهل، لاستيعاب عددهم، تمهيدا لتهريبهم بواسطة مركب مُعد للصيد، إلى دول أوروبية، بزعم تشغيل المجني عليهم بدولة إيطاليا، وكانت تلك الجرائم بالاستعانة بجماعة إرهابية منظمة من قبَل المتهمين، إلا أن أثر جريمتهم خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، ألا وهو ضبط المتهم الأول قبل تهريب المهاجرين.
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طفل-حديث-الولادة (2)

«التبني بمقابل».. تفاصيل بيع أم طفلتها بـ50 ألف جنيه

حملت سفاحا ولم تعر لهذه الجريمة الآثمة اهتماما، بل كان تفكيرها الأول والأخير في كيفية استثمار ما في أحشائها وتحقيق أكبر ربح مادي واستفادة مادية، بعد أن خططت مع عشيقها سبل التخلص من الجنين والاستمرار فى جريمتهما النكراء بممارسة الرذيلة ظنا منهما أنهما لن ينالا العقاب المناسب، فكان القدَر لهما بالمرصاد ووقعا فى قبضة الشرطة بعد أن لجآ لوسيط على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لعرض المولود قبل ولادته بشهور عديدة للبيع، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبطهما.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

إصابة طفل بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

أصيب طفل، بالكاد أتم ربيعه الرابع عشر، بطلق ناري في البطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بناحية عزبة «منازع» التابعة لقرية «جزيرة سعود» بدائرة مركز شرطة الحسينية، فيما جرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى «فاقوس» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت نيابة الحسينية العامة لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
مدافن

التحقيق في عودة سيدة للحياة ووفاتها مرة أخرى

أصدر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، قرارا بتشكيل لجنة لبيان حقيقة ما تداولته المواقع الإخبارية بشأن العثور على سيدة على قيد الحياة داخل مقبرة بقرية «البلاسي» التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، وذلك بعد مرور يوم كامل على دفنها بالمقبرة، منوها بأن الأمر حتى الآن لا يزال في طور التحقيق لبيان حقيقته وأي الروايات هي الحقيقية، وما إذ كانت السيدة عُثر عليها حية وتوفيت مرة أخرى بعد 10 دقائق على فتح المقبرة، أم أنها كانت متوفية من الأساس.
قطار - أرشيفية

عطل في قطار «الزنكلون» بالشرقية.. وإصابة 3 ركاب

أصيب ثلاثة أشخاص، في أعمار متفاوتة، بسحجات وكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الإثنين، وذلك في أثناء تدافعهم للخروج من قطار ركاب تعطلَ بمحطة قطارات «الزنكلون» التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى «الأحرار» التعليمي بمدينة الزقازيق، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وتمت إعادة تسيير حركة القطارات مرة أخرى بعد توقفها لعدة دقائق، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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