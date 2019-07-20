بطيخ فاسد يقتل طفلين ويصيب والدتهما في الشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٨ م

تسمم - صورة أرشيفية

لفظ طفلان -أكبرهما أتم ربيعه الخامس- أنفاسهما الأخيرة، بينما أصيبت والدتهما بارتفاع في درجة حرارة جسدها وحالة تسمم غذائي، اليوم السبت؛ على أثر تناولهم وجبة بطيخ «فاسد» داخل منزل الأسرة بقرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية. وجرى نقل الأم إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لمحاولة إسعافها، وأخطرت نيابة منيا القمح العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ بوفاة كل من «ياسين. أ. م» 5 سنوات، وشقيقه «محمد» 3 سنوات، وإصابة والدتهما «شيرين. ل. ز» 40 عامًا، بحالة تسمم غذائي؛ على أثر تناولهم وجبة بطيخ