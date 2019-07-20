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إطلاق اسم الشهيد عمر القاضي على دفعة الشرطة 2019

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
الشهيد عمر القاضي
الشهيد عمر القاضي
صدق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على إطلاق اسم الشهيد البطل النقيب عمر القاضي على دفعة خريجي كلية الشرطة (2019) تخليدا لذكراه، والذي حرصت والدته على مصافحة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة. ومن جانبه، صافح السيسي أبناء شهداء الوطن من الشرطة والقوات المسلحة. وكان عدد من أبناء شهداء الوطن قد ألقوا كلمات في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، أكدوا فيها فخرهم بشهادة آبائهم ، متعهدين باستكمال مسيرتهم في حماية الوطن ورفعته.
وحضر حفل تخريج الدفعة الجديدة من طلبة كلية الشرطة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء ورجال كبار الدولة.وفي ذات السياق، كرم السيسي، اليوم السبت، أوائل الطلبة الخريجين من كلية الشرطة،
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انهيا-عقارين-واخلاء اخرين-من-السكان في-الاسكندرية (2)

نقل سكان العقارين المنهارين بالجمرك لمدرسة الأنفوشي

قرر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، توفير إيواء عاجل لـ9 أسر وعددهم 30 شخصا، من المتضررين من انهيار جزئى بعقارين في حارة سلطان بدائرة حي الجمرك، وتم نقلهم إلى مدرسة الأنفوشي الإعدادية بمنطقة رأس التين، مع توفير إعاشة من طعام وشراب لهم. كان حي الجمرك بالإسكندرية شهد في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سقوط أجزاء من عقار قديم بحارة سلطان المتفرعة من شارع الشمرلي، بدائرة قسم الجمرك. وعلى الفور انتقلت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي الجمرك، إلى موقع الحادث.
وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

وزير الداخلية: نقف في خندق واحد مع القوات المسلحة

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في كلمته خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الوزارة حرصت على الأخذ بأحدث آليات وتقنيات العصر لتأسيس منظومة أمنية متطورة تكاملت فيها مقومات البنية التحتية وتطوير المنشآت الشرطية وترسيخ الالتزام بالقانون وتحقيق المزيد من التلاحم مع المواطنين والحرص على تحديث مظاهر التواجد الشرطي الفعال بالشارع المصري وتيسير الخدمات الأمنية الجماهيرية وتكريس الدور المجتمعى للشرطة مع الارتقاء بكفاءة العنصر البشري.
السيسى-يشهد-تخريج-دفعات-اكاديمية-الشرطة-(4)

السيسي يكرم أوائل الخريجين من طلبة كلية الشرطة

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أوائل الطلبة الخريجين من كلية الشرطة، كلية الدراسات العليا، ومركز بحوث الشرطة ومنحهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية. وقام الرئيس السيسي - خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة - بمنح أنواط الامتياز لخريجي كلية الشرطة، وهم ملازم تحت الاختبار عمر رضا العمدة، ملازم تحت الاختبار نور أمين عز الدين، ملازم تحت الاختبار محمود السيد عبد الهادي مسلم، ملازم تحت الاختبار أحمد عبد الباسط داود، وملازم تحت الاختبار معتز أسامة الهامي.
اللواء-احمد-ابراهيم رئيس-اكاديمية الشرطة (2)

رئيس أكاديمية الشرطة عن تخريج دفعة جديدة:لحظات فارقة

ألقى اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، كلمة في حفل تخريج الدفعة الجديدة، أكد فيها عزم الخريجين الجدد من طلبة كلية شرطة على تحقيق التضحيات فداء للوطن فخورين بحمل الأمانة وشرف الرسالة، مضيفا أنها لحظات فارقة تلك التي يجني فيها المجتهدون ثمار جهدهم في يوم يسجل عيدا سنويا لأكاديمية الشرطة، إذ يحرص خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاركة الأبناء من الضباط الجدد فرحة تخرجهم من شباب تم إعداده بحرص وعناية على مبادئ العمل الوطني فأصبحوا جندا وطنيا لمصر وشعبها.
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وزير-الداخلية-اللواء-محمود-توفيق-فى-اجتماع-امنى-بوزارة-الداخلية-لمتابعة-تأمين-كأس-الاممالافريقية

وزير الداخلية: نقف في خندق واحد مع القوات المسلحة

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في كلمته خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الوزارة حرصت على الأخذ بأحدث آليات وتقنيات العصر لتأسيس منظومة أمنية متطورة تكاملت فيها مقومات البنية التحتية وتطوير المنشآت الشرطية وترسيخ الالتزام بالقانون وتحقيق المزيد من التلاحم مع المواطنين والحرص على تحديث مظاهر التواجد الشرطي الفعال بالشارع المصري وتيسير الخدمات الأمنية الجماهيرية وتكريس الدور المجتمعى للشرطة مع الارتقاء بكفاءة العنصر البشري.
اللواء-احمد-ابراهيم رئيس-اكاديمية الشرطة (2)

رئيس أكاديمية الشرطة عن تخريج دفعة جديدة:لحظات فارقة

ألقى اللواء الدكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، كلمة في حفل تخريج الدفعة الجديدة، أكد فيها عزم الخريجين الجدد من طلبة كلية شرطة على تحقيق التضحيات فداء للوطن فخورين بحمل الأمانة وشرف الرسالة، مضيفا أنها لحظات فارقة تلك التي يجني فيها المجتهدون ثمار جهدهم في يوم يسجل عيدا سنويا لأكاديمية الشرطة، إذ يحرص خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشاركة الأبناء من الضباط الجدد فرحة تخرجهم من شباب تم إعداده بحرص وعناية على مبادئ العمل الوطني فأصبحوا جندا وطنيا لمصر وشعبها.
السيسى

تكليفات من السيسي بتوطين صناعة السيارات في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برنارد ماتيس رئيس الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، المهندس كامل الوزير وزير النقل، ولدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر في برلين، عدد من مسئولي وزارة التجارة والصناعة، وذلك في إطار زيارة مدبولي الحالية لألمانيا، وصرح بأن توطين صناعة السيارات في مصر إحدى أولويات الحكومة المصرية، بناءً على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الرئيس-السيسي (3)

السيسي يسافر اليابان للمشاركة في قمة العشرين

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتوجه اليوم الأربعاء، إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، المقرر عقدها في مدينة أوساكا، وذلك تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إذ تتولى اليابان الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك فى ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط البلدين، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويركز السيسي خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التى تهم الدول النامية عامة والإفريقية خاصة.
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