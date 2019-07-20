إطلاق اسم الشهيد عمر القاضي على دفعة الشرطة 2019

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

الشهيد عمر القاضي

صدق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على إطلاق اسم الشهيد البطل النقيب عمر القاضي على دفعة خريجي كلية الشرطة (2019) تخليدا لذكراه، والذي حرصت والدته على مصافحة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة. ومن جانبه، صافح السيسي أبناء شهداء الوطن من الشرطة والقوات المسلحة. وكان عدد من أبناء شهداء الوطن قد ألقوا كلمات في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، أكدوا فيها فخرهم بشهادة آبائهم ، متعهدين باستكمال مسيرتهم في حماية الوطن ورفعته.

وحضر حفل تخريج الدفعة الجديدة من طلبة كلية الشرطة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء ورجال كبار الدولة.وفي ذات السياق، كرم السيسي، اليوم السبت، أوائل الطلبة الخريجين من كلية الشرطة،