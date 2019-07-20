إطلاق اسم الشهيد عمر القاضي على دفعة الشرطة 2019
٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
الشهيد عمر القاضي
صدق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على إطلاق اسم الشهيد البطل النقيب عمر القاضي على دفعة خريجي كلية الشرطة (2019) تخليدا لذكراه، والذي حرصت والدته على مصافحة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة. ومن جانبه، صافح السيسي أبناء شهداء الوطن من الشرطة والقوات المسلحة. وكان عدد من أبناء شهداء الوطن قد ألقوا كلمات في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، أكدوا فيها فخرهم بشهادة آبائهم ، متعهدين باستكمال مسيرتهم في حماية الوطن ورفعته.
وحضر حفل تخريج الدفعة الجديدة من طلبة كلية الشرطة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء ورجال كبار الدولة.وفي ذات السياق، كرم السيسي، اليوم السبت، أوائل الطلبة الخريجين من كلية الشرطة،
وحضر حفل تخريج الدفعة الجديدة من طلبة كلية الشرطة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء ورجال كبار الدولة.
وفي ذات السياق، كرم السيسي، اليوم السبت، أوائل الطلبة الخريجين من كلية الشرطة، كلية الدراسات العليا، ومركز بحوث الشرطة ومنحهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية. وقام الرئيس السيسي - خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة - بمنح أنواط الامتياز لخريجي كلية الشرطة، وهم ملازم تحت الاختبار عمر رضا العمدة، ملازم تحت الاختبار نور أمين عز الدين، ملازم تحت الاختبار محمود السيد عبد الهادي مسلم، ملازم تحت الاختبار أحمد عبد الباسط داود، وملازم تحت الاختبار معتز أسامة الهامي. (التفاصيل)