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نقل سكان العقارين المنهارين بالجمرك لمدرسة الأنفوشي

تحرير:أحمد الزغبي ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م
انهيار عقارين بالإسكندرية
انهيار عقارين بالإسكندرية
قرر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، توفير إيواء عاجل لـ9 أسر وعددهم 30 شخصا، من المتضررين من انهيار جزئى بعقارين في حارة سلطان بدائرة حي الجمرك، وتم نقلهم إلى مدرسة الأنفوشي الإعدادية بمنطقة رأس التين، مع توفير إعاشة من طعام وشراب لهم. كان حي الجمرك بالإسكندرية شهد في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سقوط أجزاء من عقار قديم بحارة سلطان المتفرعة من شارع الشمرلي، بدائرة قسم الجمرك. وعلى الفور انتقلت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي الجمرك، إلى موقع الحادث.
وأسفرت المعاينة عن وجود انهيار جزئي في عقارين قديمين متجاورين مكونين من أربعة طوابق، في عنوان 36 الكيال و3 حارة سلطان، دون وجود أي إصابات، وتم إخلائهما من السكان دون المنقولات حرصًا على سلامتهم. كما وجدت قوات الحماية المدنية والإسعاف حول العقارات لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، وأيضا تابعت قوات
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فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (6)

غدا.. بدء المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانا صحفيا، اليوم السبت، أعلنت فيه عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، وذلك بدءً من غد الأحد وحتى الخميس المقبل، وفقا للحد الأدنى في الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بعدد طلاب 30 ألفا و152 طالبا، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بعدد الطلاب 14 ألفا و690 طالبا، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بعدد طلاب 98 ألفا و471 طالبا.
نقابة-الصيادلة

6 سنوات.. تعديل نظام الدراسة بكلية الصيدلة

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، تقريرا مفصلا مقدما من الدكتور ماهر الدمياطي رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلي للجامعات، وتشمل اللجنة في عضويتها أكاديميين وخبراء ورجال الصناعة، حول إعادة تنظيم وتحديث البرامج الدراسية المؤهلة لمزاولة مهنة الصيدلة بما يواكب المتطلبات الحديثة للمهنة، والارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني لخريجي كليات الصيدلة فى مصر لمواكبة المتطلبات العالمية في الداخل والخارج.
الرقابة الإدارية (1)

الرقابة الإدارية ترد على تقرير يشكك في مكافحة الفساد

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم السبت، بيانا، توضح فيه أنها رصدت خلال الفترة الماضية، نتائج تقارير نشرتها بعض المؤسسات الدولية المختلفة، وكان من آخرها تقرير صادر عن إحدى الجهات الدولية غير الرسمية، التي أصدرت تصنيفا لمصر في موضوعات الفساد، مضيفة: "ربط البعض ذلك بانتشار الفساد وإعاقته جهود التنمية، دون النظر لارتفاع تصنيف مصر هذا العام بذات التقرير المشار إليه إلى أكثر من 10 درجات كنتيجة لجهود الدولة في مجال منع ومكافحة الفساد، والتي يتم نشرها بصفة دورية بوسائل الإعلام ولا تخفى على أحد من المواطنين أو من الجهات الرسمية وغير الرسمية".
حفل-تخرج-كلية-الشرطة (2)

أبناء الشهداء: نستكمل مسيرة الدفاع عن الوطن

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وبدأت وقائع الاحتفال بعزف السلام الجمهوري فور وصول السيسي إلى منصة الاحتفال بأكاديمية الشرطة.
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نقل-الإسكندري-تتسلم-ثانى-وحدات-الترام-المكيف-لتشغيلة (1)

«نقل الإسكندرية» تتسلم ثاني وحدات الترام المكيف

أعلن المهندس محمد زكريا رئيس الهيئة العامة للنقل والركاب بالإسكندرية، وصول ثاني وحدة ترام مكيف، إلى ميناء الإسكندرية تمهيدًا لتشغيله تجريبيا مطلع الأسبوع المقبل على أن يتم تسييره على خط ترام المدينة "سان ستيفانو – رأس التين" على أن يكون سعر التذكرة 5 جنيهات، وذلك على غرار أول وحدة ترام تسلمتها المحافظة العام الماضي، ضمن خطة التعاقد مع إحدى الشركات الأوكرانية على تسلم 15 وحدة ترام مكيف تمهيدًا لدفعها للعمل فى شوارع عروس البحر الأبيض المتوسط خلال المرحلة المقبلة.
خبز-عيش

أزمة بسبب غلق المخابز بالإسكندرية.. والتموين توضح

شهدت مدينة الإسكندرية أزمة بين المواطنين وأصحاب المخابز، حيث شكى مواطنون من غلق عدد كبير من المخابز خلال اليومين الأخيرين من كل شهر، وفوجئ المواطنون بغلق المخابز اليوم الأحد، فيما نفى المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يتردد عن غلق المخابز، مشيرًا إلى أنه لا إقبال على شراء الخبز في آخر يوم من كل شهر، نظرًا لشراء المواطنين احتياجاتهم من الخبز قبل ذلك، تمهيدًا لصرف النقاط، والتي تبدأ في الصرف اليوم الأول من كل شهر.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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