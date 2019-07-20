نقل سكان العقارين المنهارين بالجمرك لمدرسة الأنفوشي

تحرير:أحمد الزغبي ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٠ م

انهيار عقارين بالإسكندرية

قرر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، توفير إيواء عاجل لـ9 أسر وعددهم 30 شخصا، من المتضررين من انهيار جزئى بعقارين في حارة سلطان بدائرة حي الجمرك، وتم نقلهم إلى مدرسة الأنفوشي الإعدادية بمنطقة رأس التين، مع توفير إعاشة من طعام وشراب لهم. كان حي الجمرك بالإسكندرية شهد في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سقوط أجزاء من عقار قديم بحارة سلطان المتفرعة من شارع الشمرلي، بدائرة قسم الجمرك. وعلى الفور انتقلت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي الجمرك، إلى موقع الحادث.

وأسفرت المعاينة عن وجود انهيار جزئي في عقارين قديمين متجاورين مكونين من أربعة طوابق، في عنوان 36 الكيال و3 حارة سلطان، دون وجود أي إصابات، وتم إخلائهما من السكان دون المنقولات حرصًا على سلامتهم. كما وجدت قوات الحماية المدنية والإسعاف حول العقارات لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، وأيضا تابعت قوات