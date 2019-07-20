بنصف مليار.. إنشاء مستشفى جامعي جديد في العاشر

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

مستشفى جامعي بالشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، برفقة الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، واللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، اليوم السبت، سير أعمال إنشاء مستشفى «العاشر من رمضان» الجامعي، والمُقام بتكلفة مبدئية خمسمائة مليون جنيه، حيث يقام المستشفى على مساحة إجمالية تبلغ 22 ألفا و655 مترا مربعا، يضُم 5 طوابق بخلاف الدور الأرضي، ويستوعب 200 سرير للمرضى.

وأوضح محافظ الشرقية أن المشروع من شأنه أن يُسهم وبشكل كبير في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتخفيف العبء عن مستشفى «الزقازيق» الجامعي والمستشفيات المركزية. من جانبه، أشار الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، إلى أن المستشفى الجديد سيضُم كل الأقسام الطبية «غسيل كلوي –