بنصف مليار.. إنشاء مستشفى جامعي جديد في العاشر
تحرير:إسلام عبد الخالق
٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
مستشفى جامعي بالشرقية
تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، برفقة الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، واللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، اليوم السبت، سير أعمال إنشاء مستشفى «العاشر من رمضان» الجامعي، والمُقام بتكلفة مبدئية خمسمائة مليون جنيه، حيث يقام المستشفى على مساحة إجمالية تبلغ 22 ألفا و655 مترا مربعا، يضُم 5 طوابق بخلاف الدور الأرضي، ويستوعب 200 سرير للمرضى.
وأوضح محافظ الشرقية أن المشروع من شأنه أن يُسهم وبشكل كبير في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتخفيف العبء عن مستشفى «الزقازيق» الجامعي والمستشفيات المركزية.
من جانبه، أشار الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، إلى أن المستشفى الجديد سيضُم كل الأقسام الطبية «غسيل كلوي –
وأوضح محافظ الشرقية أن المشروع من شأنه أن يُسهم وبشكل كبير في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتخفيف العبء عن مستشفى «الزقازيق» الجامعي والمستشفيات المركزية.
من جانبه، أشار الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، إلى أن المستشفى الجديد سيضُم كل الأقسام الطبية «غسيل كلوي – معامل – عيادات خارجية – علاج طبيعي – مناظير الجهاز الهضمي – مناظير جراحية – ولادة طبيعية –رعاية مركزة للأطفال».
وأضاف رئيس الجامعة أن هناك قسم إقامة للمرضى وسكنا للأطباء والتمريض، فضلًا عن مبنى تعليمي يتكون من مدرج يستوعب 150 طالبا وطالبة، وقاعة مؤتمرات وغرفتي دراسة ومسجد، حيث بدأ التنفيذ مطلع العام الجاري، ومتوقع الانتهاء منه في الأول من يوليو من العام المقبل.