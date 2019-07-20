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بنصف مليار.. إنشاء مستشفى جامعي جديد في العاشر

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
مستشفى جامعي بالشرقية
مستشفى جامعي بالشرقية
تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، برفقة الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، واللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، اليوم السبت، سير أعمال إنشاء مستشفى «العاشر من رمضان» الجامعي، والمُقام بتكلفة مبدئية خمسمائة مليون جنيه، حيث يقام المستشفى على مساحة إجمالية تبلغ 22 ألفا و655 مترا مربعا، يضُم 5 طوابق بخلاف الدور الأرضي، ويستوعب 200 سرير للمرضى.
وأوضح محافظ الشرقية أن المشروع من شأنه أن يُسهم وبشكل كبير في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتخفيف العبء عن مستشفى «الزقازيق» الجامعي والمستشفيات المركزية.   من جانبه، أشار الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، إلى أن المستشفى الجديد سيضُم كل الأقسام الطبية «غسيل كلوي –
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فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (6)

غدا.. بدء المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانا صحفيا، اليوم السبت، أعلنت فيه عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، وذلك بدءً من غد الأحد وحتى الخميس المقبل، وفقا للحد الأدنى في الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بعدد طلاب 30 ألفا و152 طالبا، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بعدد الطلاب 14 ألفا و690 طالبا، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بعدد طلاب 98 ألفا و471 طالبا.
نقابة-الصيادلة

6 سنوات.. تعديل نظام الدراسة بكلية الصيدلة

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، تقريرا مفصلا مقدما من الدكتور ماهر الدمياطي رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلي للجامعات، وتشمل اللجنة في عضويتها أكاديميين وخبراء ورجال الصناعة، حول إعادة تنظيم وتحديث البرامج الدراسية المؤهلة لمزاولة مهنة الصيدلة بما يواكب المتطلبات الحديثة للمهنة، والارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني لخريجي كليات الصيدلة فى مصر لمواكبة المتطلبات العالمية في الداخل والخارج.
الرقابة الإدارية (1)

الرقابة الإدارية ترد على تقرير يشكك في مكافحة الفساد

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم السبت، بيانا، توضح فيه أنها رصدت خلال الفترة الماضية، نتائج تقارير نشرتها بعض المؤسسات الدولية المختلفة، وكان من آخرها تقرير صادر عن إحدى الجهات الدولية غير الرسمية، التي أصدرت تصنيفا لمصر في موضوعات الفساد، مضيفة: "ربط البعض ذلك بانتشار الفساد وإعاقته جهود التنمية، دون النظر لارتفاع تصنيف مصر هذا العام بذات التقرير المشار إليه إلى أكثر من 10 درجات كنتيجة لجهود الدولة في مجال منع ومكافحة الفساد، والتي يتم نشرها بصفة دورية بوسائل الإعلام ولا تخفى على أحد من المواطنين أو من الجهات الرسمية وغير الرسمية".
حفل-تخرج-كلية-الشرطة (2)

أبناء الشهداء: نستكمل مسيرة الدفاع عن الوطن

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وبدأت وقائع الاحتفال بعزف السلام الجمهوري فور وصول السيسي إلى منصة الاحتفال بأكاديمية الشرطة.
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انشاء-متحف-تحت البحر-بالإسكندرية بالتعاون-مع-ايطاليا (4)

تعاون إيطالي.. إنشاء متحف تحت البحر في الإسكندرية

ناقش الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، ووزير الثقافة الإيطالي ألبيرتو بونيسولي، إعادة إحياء التراث الحضاري لعروس البحر المتوسط، والتي تشمل مشروع تأسيس متحف تحت سطح البحر بالمدينة القديمة الغارقة بالساحل البحري لشاطئ مكتبة الإسكندرية، مع استهداف أن يكون المتحف مدعوما بمنظومة عرض ثلاثية الأبعاد، تتيح للزائرين مشاهدة المدينة القديمة وآثارها اليونانية والرومانية، وذلك خلال زيارة رسمية بدأها محافظ الإسكندرية لإيطاليا التقى خلالها مسؤولين في روما، وعددا من مسؤولي مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين.
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القوات المسلحة ترد على أنباء امتلاكها لـ«دابسي»

أصدرت القوات المسلحة، اليوم الجمعة، بيانا، تقول فيه: "في ضوء انتشار إدعاءات في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لمعلومات مغلوطة عن امتلاك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لشركة دابسي، العاملة في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول، تؤكد القوات المسلحة على عدم صحة المعلومات المتداولة عن امتلاكها للشركة المشار إليها، مع مطالبة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره، والرجوع للمصادر الرسمية فى تغطية الموضوعات الخاصة بالقوات المسلحة".
رئيس -الاركان -محمد -فريد-يتابع-التنسيق العسكرى

رئيس الأركان يتابع التنسيق العسكري

تفقد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات استعداد مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، لمتابعة سير عملية استقبال الطلبة وتوفير كل الإمكانيات لانتقاء أفضل العناصر المؤهلة علميا للالتحاق بالقوات المسلحة، والعمل كضباط مقاتلين، يحملون راية الدفاع عن الوطن.
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بعد نقله.. مدير «صحة جمصة» يكشف المستور في «تخزين الأجهزة»

أصدر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، قرارًا بنقل الدكتور مصباح الشربيني مدير إدارة جمصة الصحية وإلحاقه للعمل بالإدارة العامة للطب الوقائي، وذلك عقب اطلاعه على تقرير لجنة الفحص الصادر من مديرية الصحة، عن خروج مدير الإدارة الصحية عن مقتضى الواجب الوظيفي والامتناع عن نقل جهاز التنفس الصناعي إلى مستشفى منية النصر، وعدم تنفيذ قرار التفتيش المالي والإداري وإدارة التدريب والمدارس بعودة مدرسة تمريض جمصة للبنات، عقب مداهمة النيابة الإدارية للمستشفى واكتشاف تدني مستوى الخدمات الطبية بمستشفى جمصة.
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