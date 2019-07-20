هبوط حاد في أسعار الذهب.. والجرام يفقد 10 جنيهات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 10 جنيهات، نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1422 دولارا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 656 جنيهًا. عيار 24: 750 جنيهًا. عيار 18: 562 جنيهًا. عيار 14: 429 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5248 جنيها. سعر الأوقية: 1422 دولارًا. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل