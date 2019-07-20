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هبوط حاد في أسعار الذهب.. والجرام يفقد 10 جنيهات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٧ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 10 جنيهات، نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1422 دولارا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 656 جنيهًا. عيار 24: 750 جنيهًا. عيار 18: 562 جنيهًا. عيار 14: 429 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5248 جنيها. سعر الأوقية: 1422 دولارًا. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل
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الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم السبت 20 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.66 جنيه، ونحو 16.56 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك الأسكندرية، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك كريدي إجريكول، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 20 يوليو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1444 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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تفاصيل لقاء وزير الاتصالات السفير الفرنسي بالقاهرة

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستيفان روميتييه، سفير فرنسا بالقاهرة؛ تناول اللقاء بحث التعاون المشترك بين مصر وفرنسا في مجالات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات. وفي بداية اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت تميز العلاقات المصرية الفرنسية على كل الأصعدة، لا سيما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ واستعرض الوزير استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وما تشمله من فرص واسعة للاستثمار والتعاون في ظل السعي نحو بناء الكوادر الرقمية وتحقيق التحول الرقمي.
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ارتفاع أسعار الذهب 8 جنيهات اليوم 19 يوليو 2019

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 8 جنيهات في التعاملات المسائية اليوم، الجمعة، مقارنة بأسعار أمس والتعاملات الصباحية لليوم، وتشهد أسعار المعدن الأصفر عالميا حالة من عدم الاستقرار، وسجل سعر الأوقية نحو 1443 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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الذهب (2)

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1412 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا محلوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، لينخفض سعر الجرام بحوالي 6 جنيهات، نتيجة تراجع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1396 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
ذهب

أسعار الذهب تعاود الهبوط خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، لينخفض سعر الجرام بنحو 7 جنيهات، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1400 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.
ذهب

أسعار الذهب تتراجع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1416 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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