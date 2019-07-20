ديانج يخضع لبرنامج تأهيلي في الأهلي

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

ديانج

يخضع المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج تأهيلي في ملعب التتش، أعده الجهاز الفني وأليخاندرو مخطط الأحمال، لتجهيز اللاعب المالي للمشاركة في المران الجماعي، حيث أدى «ديانج» تدريبات تأهيلية صباح اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالنادي تضمنت جانبا بدنيا، بالإضافة إلى تدريبات بالكرة، بهدف تجهيز اللاعب للمشاركة في المران الجماعي بعد اجتيازه للكشف الطبي الذي خضع له عقب وصوله للقاهرة.

وصل المالي أليو ديانج، المنتقل حديثا للأهلي والقادم من صفوف فريق مولودية الجزائر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لمقر النادي بالجزيرة، الخميس، تمهيدًا لبداية مشواره بشكل رسمي مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل. وحصلت إدارة التعاقدات بالأهلي على توقيع