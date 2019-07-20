طب الإسكندرية: حبوب وزيت خروع التخسيس تسبب الوفاة
تحرير:محمد مجلي
٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م
أدوية تخسيس - صورة أرشيفية
حذر مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، من تناول حبوب التخسيس باعتبارها علاجا يساعد في إنقاص الوزن، لأن تناولها يمكن أن يقتل صاحبه، مشيرا إلى أن من بين هذه المواد: "حبوب وزيت الخروع وحبوب وزيت حب الملوك".
وقالت الدكتورة مها غانم، أستاذ ورئيس قسم السموم بكلية الطب، إن زيت الخروع غير آمن عند تناوله عن طريق الفم على المدى الطويل أو بجرعات كبيرة، وقد يتسبب ذلك فى فقد السوائل والبوتاسيوم من الجسم عند استخدامه لأكثر من أسبوع أو بجرعات تزيد من 15 إلى 60 مليمترا يومياً.
وأوضحت رئيس قسم السموم أن بذرة الخروع كاملة غير آمنة للمضغ عن طريق الفم، لافتة إلى أن الغلاف الخارجي "القشرة" من بذرة الخروع يحتوي على سم قاتل ويمكن أن يسبب صدمة تدمير خلايا الدم واضطرابات شديدة فى السوائل والكيماويات وتلف الكبد والكلى والبنكرياس ويؤدى إلى الموت.
وأشارت "غانم" إلى أن الجرعة السامة هي
وأوضحت رئيس قسم السموم أن بذرة الخروع كاملة غير آمنة للمضغ عن طريق الفم، لافتة إلى أن الغلاف الخارجي "القشرة" من بذرة الخروع يحتوي على سم قاتل ويمكن أن يسبب صدمة تدمير خلايا الدم واضطرابات شديدة فى السوائل والكيماويات وتلف الكبد والكلى والبنكرياس ويؤدى إلى الموت.
وأشارت "غانم" إلى أن الجرعة السامة هي مضغ من 1 إلى 6 بذور كاملة فهي يمكن أن تقتل شخصا بالغا.
وأكدت أن بذور حب الملوك غير آمنة عندما تؤخذ عن طريق الفم أو توضع على الجلد ويمكن أن تسبب قطرة واحدة من زيت بذور حب الملوك آثاراً جانبية خطيرة، لافتة إلى أن 20 قطرة من الزيت يمكن أن تسبب الوفاة.
وأضافت رئيس قسم السموم: يمكن أن تسبب بذور حب الملوك إحساسا بحرقة في الفم والقيء والدوخة والذهول والإجهاض عند النساء الحوامل والانهيار عند تناولها عن طريق الفم.