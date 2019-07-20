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طب الإسكندرية: حبوب وزيت خروع التخسيس تسبب الوفاة

تحرير:محمد مجلي ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٩ م
أدوية تخسيس - صورة أرشيفية
أدوية تخسيس - صورة أرشيفية
حذر مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، من تناول حبوب التخسيس باعتبارها علاجا يساعد في إنقاص الوزن، لأن تناولها يمكن أن يقتل صاحبه، مشيرا إلى أن من بين هذه المواد: "حبوب وزيت الخروع وحبوب وزيت حب الملوك". وقالت الدكتورة مها غانم، أستاذ ورئيس قسم السموم بكلية الطب، إن زيت الخروع غير آمن عند تناوله عن طريق الفم على المدى الطويل أو بجرعات كبيرة، وقد يتسبب ذلك فى فقد السوائل والبوتاسيوم من الجسم عند استخدامه لأكثر من أسبوع أو بجرعات تزيد من 15 إلى 60 مليمترا يومياً.
وأوضحت رئيس قسم السموم أن بذرة الخروع كاملة غير آمنة للمضغ عن طريق الفم، لافتة إلى أن الغلاف الخارجي "القشرة" من بذرة الخروع يحتوي على سم قاتل ويمكن أن يسبب صدمة تدمير خلايا الدم واضطرابات شديدة فى السوائل والكيماويات وتلف الكبد والكلى والبنكرياس ويؤدى إلى الموت. وأشارت "غانم" إلى أن الجرعة السامة هي
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الزنجبيل والأسماك| أطعمة تخفف من آلام الدورة الشهرية

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زيت نخالة الأرز.. يعالج حب الشباب والبقع الداكنة

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بالتمرينات والسناك.. امرأة تفقد 44 كيلو من وزنها

يمثل فقدان الوزن مشكلة لدى البعض بسبب الحرمان من تناول بعض الأطعمة واتباع نظام غذائي معين والحاجة إلى ممارسة التمارين، ولكن تيري آن نانز كسرت جميع القواعد حول فقدان الوزن، حيث خسرت 44 كيلوجراما من وزنها من خلال تدريب القوة، وتحديد السعرات الحرارية وتناول الأطعمة الصحية الخفيفة بين الوجبات. وتشارك تلك الأم العظيمة رحلة نجاحها، كما تقدم نصائح بعدما مرت بتحولات جسدية خلال فترة فقدان الوزن، بالإضافة إلى المعلومات المضللة والخرافات التي يصدقها العديد من الأشخاص.
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تخلصي من الماء الزائد في جسمك.. ركزي على البوتاسيوم

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