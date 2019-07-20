عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد ابنته «جانا» (صورة)

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

عمرو دياب

احتفل الميجا ستار عمرو دياب، بعيد ميلاد ابنته "جانا" الثامن عشر، ونشر الهضبة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعه بابنته، ظهرا فيها وهما يرتديان اللون الأسود، معلّقًا بالإنجليزية: "عيد ميلاد سعيد لجميلتي جانا، أنا أحبك". "جانا" هي آخر أبناء الهضبة، وهي من مواليد 2001 بالقاهرة، وغادرتها في عمر عشر سنوات، وتحاول أن تقدم لنفسها شكلًا مختلفًا عن أشقائها، وهو ما يظهر في "البيزنس" الذى أسسته بإنشاء صفحة لها بموقع "دي بوب"، تبيع من خلالها بعض ملابسها من أجل إثبات ذاتها.

"جانا" معروف أنها الأكثر جرأة بين أبناء الهضبة، ودائمًا ما تثير الجدل بسبب بعض الصور غير المألوفة التي تنشرها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث تظهر عادة بملابس مثيرة تعرضها للانتقادات. ويستعد الهضبة عمرو دياب لطرح أحدث ألبوماته الغنائية‎، ويحمل اسم "أنا غير"، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أحمد