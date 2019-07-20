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عمرو دياب يحتفل بعيد ميلاد ابنته «جانا» (صورة)

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
عمرو دياب
عمرو دياب
احتفل الميجا ستار عمرو دياب، بعيد ميلاد ابنته "جانا" الثامن عشر، ونشر الهضبة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعه بابنته، ظهرا فيها وهما يرتديان اللون الأسود، معلّقًا بالإنجليزية: "عيد ميلاد سعيد لجميلتي جانا، أنا أحبك". "جانا" هي آخر أبناء الهضبة، وهي من مواليد 2001 بالقاهرة، وغادرتها في عمر عشر سنوات، وتحاول أن تقدم لنفسها شكلًا مختلفًا عن أشقائها، وهو ما يظهر في "البيزنس" الذى أسسته بإنشاء صفحة لها بموقع "دي بوب"، تبيع من خلالها بعض ملابسها من أجل إثبات ذاتها.
"جانا" معروف أنها الأكثر جرأة بين أبناء الهضبة، ودائمًا ما تثير الجدل بسبب بعض الصور غير المألوفة التي تنشرها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث تظهر عادة بملابس مثيرة تعرضها للانتقادات. ويستعد الهضبة عمرو دياب لطرح أحدث ألبوماته الغنائية‎، ويحمل اسم "أنا غير"، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أحمد
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محمد رشدي «صوت الفلاحين».. حاربه حليم وقتله الغياب

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دنيا سمير غانم تشعل حفل ختام كان بـ«وأدينا النهارده»

أطلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم في حفل ختام أمم إفريقيا 2019، مع عروض مبهرة ومنها استعراض لجانب من تاريخ مصر، باستخدام الليزر والألعاب النارية، قبل مباراة نهائي بطولة أمم إفريقيا والتي تجمع ما بين منتخبي السنغال الجزائر في التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي. وأشعلت دنيا سمير غانم الحفل قبل انطلاق النهائي، بأغنية جديدة بعنوان "وأدينا النهارده"، وتقول من بين كلماتها: "المصري مايعرفش يعني إيه فشل.. وأدينا النهارده عملنا اللي قالوا عليه مستحيل".
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البوم عمرو دياب 2019 انا غير

الصدفة تجمع عمرو دياب ونجيب ساويرس (صورة)

التقى رجل الأعمال نجيب ساويرس، بالفنان عمرو دياب، أثناء مروره في أحد الشوارع صدفة، ونشر ساويرس صورة تجمعه بالهضبة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ‏وعلق عليها قائلًا: "اتقابلنا صدفة في الشارع الجدع يحزر فين؟"، وتلقى "ساويرس" العديد من ردود الفعل حول الصورة، وسط تساؤلات حول مكان اللقاء، وقال أحد المعلقين: "دا ايه الشارع الجميل اللى المليونيرات بيتقابلوا فيه صدفة دا؟"، وآخر: "صدفة في الشارع! ده في باريس ولا لندن ولا برشلونة ولا إيه! مهو مش صدفة في الزمالك".
البوم عمرو دياب 2019 انا غير

شاهد| عمرو دياب يغني لدينا الشربيني:بحبه في قلة عقله

تداول الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو ظهر فيه المطرب عمرو دياب ومعه الفنانة دينا الشربيني، ويبدو أنهما كانا في إحدى الفعاليات الفنية، حيث غنى لها جزءًا من أغنيته الجديدة "بحبه". وتقول بعض كلمات الأغنية: "بحبه في دلعه وتقله، بحبه في قلة عقله، بحبه في غيرته عليَّ". الأغنية كتبها أيمن بهجت قمر، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لأسامة الهندي، وهي ضمن الألبوم الجديد "أنا غير"، الذي حضّره الهضبة لموسم الصيف الحالي، لكنه لم يفصح عن الموعد المحدد لطرحه.
عمرو دياب

عمرو دياب في أحدث أغانيه: باحبه في قلة عقله (فيديو)

شارك المطرب عمرو دياب، جمهوره جزءا بسيطا من أغنيته التي تحمل اسم "باحبه"، اليوم الجمعة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وتقول بعض كلمات الأغنية: "باحبه في دلعه وتقله، باحبه في قلة عقله، باحبه في غيرته عليه"، وقد تفاعل الجمهور معها بشكل واسع. الأغنية كتبها أيمن بهجت قمر، ومن ألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي لأسامة الهندي، وهي ضمن الألبوم الجديد "أنا غير"، الذي حضره الهضبة لموسم الصيف الحالي، لكنه لم يفصح عن الموعد المحدد لطرحه.
عمرو-دياب

صيف الهضبة.. عمرو دياب يطرح بوستر ألبوم «أنا غير»

بدأ الميجا ستار عمرو دياب، الترويج والدعاية لألبومه الغنائي الجديد "أنا غير"، والمقرر طرحه في الصيف الجاري لعام 2019، برعاية شركة "فودافون". ونشر الهضبة، اليوم الأربعاء، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، البوستر الأول للألبوم الجديد، من إنتاج شركته "ناي"، وظهر خلاله مرتديا جاكيت باللون الأزرق، وقميص بُني اللون، ونظارة شمس سوداء، وبشعر قصير، مصحوبًا بتعليق: "الصيف مابيبدأش من غير عمرو دياب.. تابعونا علشان تسمعوا ألبوم الهضبة الجديد (أنا غير) قبل أي حد، من إنتاج Nay، صيف الهضبة".
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