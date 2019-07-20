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أحمد عز يجرب حظه لأول مرة.. 9 عروض مسرحية جديدة

«علاء الدين» يعد واحدا من العروض المسرحية المنتظرة من قبل الجميع، خاصة بعد الكشف عن بطلي العرض.. أحمد عز فى دور (علاء الدين) وروبي فى دور (ياسمينة) فمن سيكون (الجني)؟
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م
الفنان أحمد عز
الفنان أحمد عز
انتعاشة كبيرة تشهدها المسارح المصرية سواء الخاصة أو القومية، وذلك بعد عودة أغلب النجوم إلى خشبة المسرح مرة أخرى، وربما تعد الأزمات الإنتاجية التي مرت بها الدراما التليفزيونية خلال هذا العام مما جعل الكثيرين يفكرون فى بدائل أخرى لمواصلة عملهم، وكان المسرح هو طوق النجاة للكثيرين، وشجع النجاح الكبير الذى حققه كل من أشرف عبد الباقي ومحمد هنيدي والنجم القدير يحيى الفخراني، باقى الممثلين على العودة من جديد إلى جمهور المسرح، بعدما أصبح الجمهور يعى بدور وأهمية المسرح، وضرورة إفاقته بعد تعرضه للإهمال الشديد على مدار السنوات الماضية.
وإليكم أبرز العروض المسرحية التي تجرى حاليا البروفات التحضيرية من أجل تقديمها للجمهور خلال الفترة المقبلة، وأغلب النجوم يعودون إلى المسرح بعد انقطاع سنوات، وآخرون يجربون حظهم للمرة الأولى: 1- هانى رمزي يأتي في المقدمة الفنان هانى رمزى، الذى كشف عن تحضيره للعودة إلى خشبة المسرح برفقة السيناريست حمدي
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حواديت-الشانزليزيه

«حواديت الشانزليزيه».. مسلسل لإياد نصار عن مصر زمان

يعود الفنان الأردنى إياد نصار إلى الدراما المصرية التى غاب عنها عامين منذ مشاركته فى مسلسل «هذا المساء» رمضان 2017، وحقق نجاحا كبيرا وقتها، بعمل جديد يعرض خارج الموسم الرمضانى «أوف سيزون»، وهو «حواديت الشانزليزيه»، الذى انطلق تصويره الأيام الماضية، على أن يعرض نهاية 2019. ويأتى التعاقد مع نصار على بطولة المسلسل، بعد تألق لافت خلال موسم أفلام عيد الفطر بمشاركته فى فيلمى «الممر» لأحمد عز، وقدم دور «ديفيد» ضابط بالجيش الإسرائيلى، و«كازابلانكا» لأمير كرارة، وقدّم خلاله دور «رشيد» الماكر الخائن لأصدقائه، ليصبح نجم الموسم عن جدارة.
أحمد-فهمي

شاهد.. أحمد فهمي «على السقالة» لمتابعة تشطيب شقته

نشر الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم السبت، صورًا تجمعه مع الفنان أحمد فهمي، والتي ظهر فيها أثناء متابعة أعمال "تشطيب" شقة الزوجية. وعلق رضوان على الصور قائلا: "من جوه عش الزوجية اللي حاله اتشقلب.. ومن فوق السقالة واحنا بنبيّض.. وداخل أكوام الرمل والتكسير.. استمتعوا بكره بحلقة خاصة مع العريس النجم أحمد فهمي". وظهر "فهمي" في إحدى الصور وهو "على السقالة"، لمتابعة تطشيب "واجهة" المنزل، وبدا في أخرى وهو يتبادل الحديث مع "الصنايعية".
يوسف-الشريف (2)

يوسف الشريف يحضر لـ«النهاية».. وهذا موعد بدء التصوير

عودة منتظرة للنجم يوسف الشريف في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2020، من خلال مسلسل "The End - النهاية"، ويجرى حاليًا جلسات مكثفة مع المخرج ياسر سامي وشركة "سينرجي" المنتجة، لاختيار أماكن التصوير استعدادا لانطلاقه مطلع ديسمبر المقبل، على أن يكون تصوير أغلب مشاهد المسلسل خارج مصر، حيث إن أحداثه تدور حول العالم الافتراضي، وحتى الآن لم تستقر الجهة المنتجة على الدول التي سيتم التصوير فيها، لذلك هناك جلسات يومية للوقوف على التفاصيل النهائية والخطوط الدرامية للعمل، الذي يعكف السيناريست عمرو سمير عاطف على كتابته.
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