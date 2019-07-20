أحمد عز يجرب حظه لأول مرة.. 9 عروض مسرحية جديدة

«علاء الدين» يعد واحدا من العروض المسرحية المنتظرة من قبل الجميع، خاصة بعد الكشف عن بطلي العرض.. أحمد عز فى دور (علاء الدين) وروبي فى دور (ياسمينة) فمن سيكون (الجني)؟

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٠ م

الفنان أحمد عز

انتعاشة كبيرة تشهدها المسارح المصرية سواء الخاصة أو القومية، وذلك بعد عودة أغلب النجوم إلى خشبة المسرح مرة أخرى، وربما تعد الأزمات الإنتاجية التي مرت بها الدراما التليفزيونية خلال هذا العام مما جعل الكثيرين يفكرون فى بدائل أخرى لمواصلة عملهم، وكان المسرح هو طوق النجاة للكثيرين، وشجع النجاح الكبير الذى حققه كل من أشرف عبد الباقي ومحمد هنيدي والنجم القدير يحيى الفخراني، باقى الممثلين على العودة من جديد إلى جمهور المسرح، بعدما أصبح الجمهور يعى بدور وأهمية المسرح، وضرورة إفاقته بعد تعرضه للإهمال الشديد على مدار السنوات الماضية.

وإليكم أبرز العروض المسرحية التي تجرى حاليا البروفات التحضيرية من أجل تقديمها للجمهور خلال الفترة المقبلة، وأغلب النجوم يعودون إلى المسرح بعد انقطاع سنوات، وآخرون يجربون حظهم للمرة الأولى: 1- هانى رمزي يأتي في المقدمة الفنان هانى رمزى، الذى كشف عن تحضيره للعودة إلى خشبة المسرح برفقة السيناريست حمدي