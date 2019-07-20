أحمد عز يجرب حظه لأول مرة.. 9 عروض مسرحية جديدة

«علاء الدين» يعد واحدا من العروض المسرحية المنتظرة من قبل الجميع، خاصة بعد الكشف عن بطلي العرض.. أحمد عز فى دور (علاء الدين) وروبي فى دور (ياسمينة) فمن سيكون (الجني)؟
انتعاشة كبيرة تشهدها المسارح المصرية سواء الخاصة أو القومية، وذلك بعد عودة أغلب النجوم إلى خشبة المسرح مرة أخرى، وربما تعد الأزمات الإنتاجية التي مرت بها الدراما التليفزيونية خلال هذا العام مما جعل الكثيرين يفكرون فى بدائل أخرى لمواصلة عملهم، وكان المسرح هو طوق النجاة للكثيرين، وشجع النجاح الكبير الذى حققه كل من أشرف عبد الباقي ومحمد هنيدي والنجم القدير يحيى الفخراني، باقى الممثلين على العودة من جديد إلى جمهور المسرح، بعدما أصبح الجمهور يعى بدور وأهمية المسرح، وضرورة إفاقته بعد تعرضه للإهمال الشديد على مدار السنوات الماضية.
وإليكم أبرز العروض المسرحية التي تجرى حاليا البروفات التحضيرية من أجل تقديمها للجمهور خلال الفترة المقبلة، وأغلب النجوم يعودون إلى المسرح بعد انقطاع سنوات، وآخرون يجربون حظهم للمرة الأولى:
1- هانى رمزي
يأتي في المقدمة الفنان هانى رمزى، الذى كشف عن تحضيره للعودة إلى خشبة المسرح برفقة السيناريست حمدي
وإليكم أبرز العروض المسرحية التي تجرى حاليا البروفات التحضيرية من أجل تقديمها للجمهور خلال الفترة المقبلة، وأغلب النجوم يعودون إلى المسرح بعد انقطاع سنوات، وآخرون يجربون حظهم للمرة الأولى:
1- هانى رمزي
يأتي في المقدمة الفنان هانى رمزى، الذى كشف عن تحضيره للعودة إلى خشبة المسرح برفقة السيناريست حمدي يوسف، الذي سبق أن تعاون معه فى مسلسلي «ابن النظام» و«عريس ديليفري»، وذلك بعد غياب 16 عاما عن المسرح منذ عرض «كده أوكيه»، والمسرحية الجديدة تدور فى إطار استعراضي كوميدي، ويجرى حاليا ترشيح باقى الأبطال المشاركين من أجل بدء البروفات التحضيرية، استعدادا للعرض.
وربما تنجح تلك المسرحية وتعوض إخفاقات هانى رمزى فى السينما، وتقطع فترة ابتعاده عن الساحة الفنية، خاصة أن آخر عمل شارك فيه هو فيلم «قسطي بيوجعني» العام الماضى. (اقرأ أيضا| يعود بعد غياب 16 عاما| رحلة هاني رمزي مع خشبة المسرح)
2- خالد سرحان
يواصل الفنان خالد سرحان بروفات مسرحيته الجديدة «اللى عليهم العين» بالتعاون مع الفنانة ليلى عز العرب، وتدور المسرحية فى إطار كوميدى، والعرض من إنتاج «كايرو شو»، وتعد هذه هى المرة الأولي التي يقف فيها خالد سرحان على خشبة المسرح، بعد عدة أعمال ناجحة فى الدراما، آخرها مسلسل «قيد عائلي». (اقرأ أيضا| الإخوة الأعداء في «قيد عائلي»| صلاح عبد الله «الشرير»)
3- سامح حسين
وبعد مسرحية «المضروب» التى عرضها الفنان سامح حسين، العام الماضى، يعود مع فرقة المسرح القومي بـ«المتفائل» بصحبة كل من "سهر الصايغ، أحمد صيام، يوسف إسماعيل، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، مصطفى سامي، سوسن ربيع، طارق راغب، أحمد سمير، نانسي نبيل، أمجد إيهاب، عبده بكري".
المسرحية من إخراج إسلام إمام ومأخوذة عن رواية «كانديد»، وتدور أحداثها فى قالب موسيقى كوميدي، ومن المنتظر أن تفتح أبوابها أمام الجمهور خلال الفترة المقبلة. (قد يهمك أيضا| أسعار تذاكر مسرحية سامح حسين «المتفائل»)
4- رشوان توفيق
من المنتظر أن يعود الفنان رشوان توفيق إلى خشبة المسرح خلال سبتمبر المقبل من خلال مسرحية «حب رايح جاى»، بعد غياب 27 عاما عن المسرح منذ مسرحية «أخويا هايص وأنا لايص» التى عرضت عام 1992، والمسرحية الجديدة من تأليف ياسر صادق، ويلعب خلالها دور الجد.
5- ندى بسيوني
بينما تواصل الفنانة ندى بسيوني بروفات مسرحية «حمام الست» استعدادا لعرضها خلال موسم عيد الأضحى المقبل، على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية. المسرحية من تأليف وإخراج جمال ياقوت، وبطولة "محمد عز، عبد الله مشرف، هاجر الشرنوبي"، وكانت آخر مسرحية شاركت فيها (بسيوني) «الباشا في الفلاشة» التى عرضت قبل ثلاثة أعوام.
6- حسن يوسف
كما عاد الفنان حسن يوسف إلى خشبة المسرح بعد غياب 29 عاما، منذ مسرحية «تصبح على خير يا حبة عيني»، بمسرحية «ليلة زفاف المرحوم» التي عرضت خلال الأيام الماضية، بمشاركة نجله عمر حسن يوسف، و"سامح حسين، طلعت زكريا، إيمان السيد، سليمان عيد، إيمى طلعت زكريا، مجدى سعيد، علاء الحريرى، شعبان عبد الرحيم"، وإخراج إسلام إمام وإنتاج أحمد الإبياري. (بنرشحلك| «إمام الدعاة».. أعاد حسن يوسف وتخلى عنه أحمد زكي)
7- أحمد عز
ومن المفاجآت المنتظرة تقديم مسرحية «علاء الدين» على مسرح كايرو شو، بطولة الفنان أحمد عز فى دور (علاء الدين) والفنانة روبي فى دور (ياسمينة)، وذلك بعد أن أعلن المخرج مجدى الهواري، خلال الأشهر الماضية عن تعاقده مع الثنائي، ولم يستقر على الفنان الذي سيلعب دور (الجنى)، وتعد هذه المرة الأولى التي يقف فيها الثنائي أحمد عز وروبي على خشبة المسرح، ولم يتحدد بعدُ موعد عرض المسرحية، خاصة مع انشغال كايرو شو بعرض «الملك لير» بطولة يحيى الفخراني.
8- ريم البارودي
كما تواصل الفنانة ريم البارودي تقديم عروض مسرحيتها «جوازة مرتاحة» بمشاركة الفنان أحمد صفوت، وهشام إسماعيل ومنة عرفة، على مسرح فندق شهير بالغردقة. المسرحية من تأليف أحمد الملواني وإخراج محمد جبر، ويذكر أن الفنانة منة فضالي كانت بطلة المسرحية قبل انسحابها وحلول ريم البارودي بديلة لها. (بنرشحلك| منة فضالي تنسحب من مسرحية «جوازة مرتاحة» لهذا السبب)
9- إيمان البحر درويش
ويستعد كل من الفنانة شيرين، والفنان إيمان البحر درويش، لافتتاح عروض مسرحية «مكتوبلي أغنيلك» يوم الخميس المقبل، 25 يوليو، على مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، والعرض من إخراج عبد المنعم محمد وتأليف عبد السلام أمين، وموسيقى وألحان إيمان البحر درويش، وهو عرض مسرحي غنائي يناقش الوضع المتردي لحال الغناء في مصر.
وهذه هى المسرحيات المعلنة حتى الآن، ويبدو أن الفترة المقبلة سيتم الكشف خلالها عن عروض أخرى، بعد حالة الحماس التي انتابت الجميع بعد انتعاش المسرح.