رياضة

بسبب أمم إفريقيا.. اعتقال عشرات الجزائريين في فرنسا

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
جماهير الجزائر
جماهير الجزائر
ألقت السلطات الفرنسية القبض على 198 شخصا، في عدة مدن، بسبب مشاركتهم في أعمال شغب، أثناء الاحتفالات بتتويج الجزائر بكأس أمم إفريقيا 2019، على حساب السنغال، وأوضحت وزارة الداخلية أن من بين هؤلاء، لا يزال هناك 177 رهن الاحتجاز. وجاءت أغلب عمليات التوقيف (102) في باريس، حيث تجمهر آلاف الأشخاص في عدة نقاط بالعاصمة الفرنسية، لا سيما في الأحياء المحيطة بشارع الشانزليزيه، حيث تعيش جالية كبيرة من ذوي الأصول الجزائرية، وبدأت المواجهات الأولى وفقا لصحيفة (لو باريزيان)، قبل وقت قليل من الساعة الواحدة فجرا، واستخدمت القوات القنابل المسيلة للدموع.
وفي باريس، كانت السلطات قد قررت نشر ألفي و500 شرطي، لتجنب تكرار ما حدث يوم 14 من الشهر الجاري، حين تأهلت الجزائر لنهائي البطولة الإفريقية، حيث تم اعتقال 282 شخصا في كل أنحاء فرنسا، لمشاركتهم في نهب متاجر وأعمال شغب وتخريب. وإلى جانب العاصمة الفرنسية، خرجت احتفالات أيضا في مارسيليا وليل وستراسبورج وليون،
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تريزيجية (1)

4 نجوم من الكان يُنتظر انتقالهم للبريميرليج

تعد البطولات الكبرى من المحطات الهامة التي يحرص فيها مستكشفو المواهب على اختيار أفضل اللاعبين البارزين لنقلهم إلى الدوريات الكبرى وعلى رأسها الدوري الإنجليزي. وبعد انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية أمس، رصدت صحيفة "ميرور" البريطانية 4 لاعبين من المتوقع انتقالهم إلى البريميرليج بعد تألقهم في الكان. كانت البداية من آدم وناس لاعب نابولي الإيطالي، الذي يتمتع بسرعة كبيرة على الأجنحة تناسب أسلوب لعب الدوري الإنجليزي، وسجل 3 أهداف في البطولة، ليدخل اهتمامات خافي جارسيا مدرب واتفورد.
أليو ديانج

ديانج يخضع لبرنامج تأهيلي في الأهلي

يخضع المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج تأهيلي في ملعب التتش، أعده الجهاز الفني وأليخاندرو مخطط الأحمال، لتجهيز اللاعب المالي للمشاركة في المران الجماعي، حيث أدى «ديانج» تدريبات تأهيلية صباح اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالنادي تضمنت جانبا بدنيا، بالإضافة إلى تدريبات بالكرة، بهدف تجهيز اللاعب للمشاركة في المران الجماعي بعد اجتيازه للكشف الطبي الذي خضع له عقب وصوله للقاهرة.
رونالدو‎

ماذا قدم نجوم ريال مدريد في مباراتهم الأولى؟

يستعد النجم البلجيكي إيدين هازارد لخوض مباراته الأولى مع ريال مدريد اليوم ضد بايرن ميونخ وديا، ويملك الريال تاريخًا حافلًا مع الصفقات المدوية، واستعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية المباراة الأولى لهؤلاء النجوم مع الريال، وكانت البداية مع البرتغالي لويس فيجو، والذي انضم للريال عقب نهاية يورو 2000، وشارك في أول مباراة وديا ضد جالطا سراي التركي في الملعب الأوليمبي بيونخ يوم 5 أغسطس وشارك في فوز الريال بنتيجة 3-2، أما زيدان فخاض أول مباراة له أمام لوزان السويسري، وفاز الريال بهدفين دون رد.
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فرحة لاعبي السنغال (2)

ثلاثي هجومي.. تشكيل السنغال المتوقع لنهائي الكان

يحتضن ملعب القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، وذلك عندما يواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي. وتواجه المنتخبان فى 22 مباراة سابقة، حققت خلالها الجزائر الفوز فى 13 مباراة وتعادلت فى 5 لقاءات وخسرت 4 مواجهات، وطوال المباريات الـ22 السابقة التى جمعت بين المنتخبين، يتصدر قائمة هدافى تلك المواجهات، نجم السنغال السابق الحاج ضيوف برصيد 3 أهداف مقابل هدفين، لكل من إسلام سليمانى ويوسف هاراوى وفيكتور ديانى وعبد الحفيظ تاسفاوت.
الجزائر-ونيجيريا (3)

محرز يقود التشكيل المتوقع للجزائر أمام السنغال

يسدل الستار على منافسات كأس الأمم الإفريقية فى نسختها رقم 32 المقامة حاليًا فى مصر اليوم الجمعة، وذلك عندما يواجه المنتخب الجزائرى نظيره السنغالى على استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة التاسعة مساء. وتواجه المنتخبان فى 22 مباراة سابقة في جميع البطولات، حققت خلالها الجزائر الفوز فى 13 مباراة وتعادلت فى 5 لقاءات وخسرت 4 مواجهات. كما تواجه المنتخبان 4 مرات من قبل فى كأس الأمم الإفريقية، فازت الجزائر في ثلاث مواجهات، وحسم التعادل مواجهة، فيما لم تتمكن السنغال من التغلب على محاربي الصحراء في مواجهات الكان.
جماهير-الجزائر-في إستاد القاهرة

مطار القاهرة يستقبل 1550 مشجعًا جزائريا لنهائي الكان

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 1550 مشجعًا آتين من عدة مدن جزائرية، على متن 9 طائرات لمساندة محاربي الصحراء أمام السنغال. وصرح مصدر بمطار القاهرة، بأنه تم رفع حالة الاستنفار وسط كل القطاعات والأجهزة العاملة لاستقبال مشجعى الجزائر، وأضاف أنه جرى تخصيص صالة وصول لاستقبال جماهير الجزائر، مع تخصيص ساحة انتظار لحافلات الجماهير. وواصل بأنه جرى التنسيق مع السفارة الجزائرية لدى مصر لإنهاء إجراءات وصول الجماهير ونقلهم وسط حراسة أمنية إلى مقار إقامتهم فى القاهرة والتوجه إلى استاد القاهرة لحضور المباراة المرتقبة بين منتخبى الجزائر والسنغال.
جمهور-الجزائر (6)

استعدادات أمنية في فرنسا يوم نهائي كأس أمم إفريقيا

عقد ديدييه لالمان، مفوض شرطة العاصمة الفرنسية، مؤتمرًا صحفيًّا، اليوم الأربعاء، على هامش فوز الجزائر في الدور ربع النهائي على ساحل العاج 5- 4 بركلات الترجيح في 11 يوليو انتشر 650 عنصر شرطة ودرك، وأوضح أنهم قاموا برفع مستوى الجاهزية في 14 يوليو يوم مباراة نصف النهائي بين الجزائر ونيجيريا والذي تزامن مع العيد الوطني، إلى 2500 عنصر، مؤكدًا أن هذا هو الرقم ذاته الذي سيكون متواجدًا مساء الجمعة المقبل موعد مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 بين الجزائر والسنغال.
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