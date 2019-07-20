4 نجوم من الكان يُنتظر انتقالهم للبريميرليج

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

محمود حسن تريزيجيه

تعد البطولات الكبرى من المحطات الهامة التي يحرص فيها مستكشفو المواهب على اختيار أفضل اللاعبين البارزين لنقلهم إلى الدوريات الكبرى وعلى رأسها الدوري الإنجليزي. وبعد انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية أمس، رصدت صحيفة "ميرور" البريطانية 4 لاعبين من المتوقع انتقالهم إلى البريميرليج بعد تألقهم في الكان. كانت البداية من آدم وناس لاعب نابولي الإيطالي، الذي يتمتع بسرعة كبيرة على الأجنحة تناسب أسلوب لعب الدوري الإنجليزي، وسجل 3 أهداف في البطولة، ليدخل اهتمامات خافي جارسيا مدرب واتفورد.

أما ثاني اللاعبين فهو محمود حسن تريزيجيه، الذي صنفه البعض بأنه أفضل من محمد صلاح في البطولة، بسبب تمتعه بالسرعة والإبداع، وارتبط اسمه بشدة بالانتقال إلى أستون فيلا، الذي يتفاوض حاليًا مع فريقه قاسم باشا التركي. أما ثالث اللاعبن فهو النيجيري صامويل شوكويزي لاعب فياريال الإسباني، فالمهاجم يتمتع بالسرعة

أما ثاني اللاعبين فهو محمود حسن تريزيجيه، الذي صنفه البعض بأنه أفضل من محمد صلاح في البطولة، بسبب تمتعه بالسرعة والإبداع، وارتبط اسمه بشدة بالانتقال إلى أستون فيلا، الذي يتفاوض حاليًا مع فريقه قاسم باشا التركي.



أما ثالث اللاعبن فهو النيجيري صامويل شوكويزي لاعب فياريال الإسباني، فالمهاجم يتمتع بالسرعة والحس التهديفي العالي، والإجادة في مركز الجناح الأيمن، ويراقبه حاليًا ناديا ليستر سيتي وإيفرتون.



أما آخر اللاعبين فهو إسماعيل بن ناصر، أفضل لاعب في الكان، متوسط ميدان إمبولي الإيطالي، الذي يجيد اللعب في المركزين 8 و6، وارتبط اسمه بالانتقال إلى نيوكاسل بفضل تحكمه في المباراة وإجادته للتمريرات القصيرة والطويلة.