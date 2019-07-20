رياضة

4 نجوم من الكان يُنتظر انتقالهم للبريميرليج

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م
محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه
تعد البطولات الكبرى من المحطات الهامة التي يحرص فيها مستكشفو المواهب على اختيار أفضل اللاعبين البارزين لنقلهم إلى الدوريات الكبرى وعلى رأسها الدوري الإنجليزي. وبعد انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية أمس، رصدت صحيفة "ميرور" البريطانية 4 لاعبين من المتوقع انتقالهم إلى البريميرليج بعد تألقهم في الكان. كانت البداية من آدم وناس لاعب نابولي الإيطالي، الذي يتمتع بسرعة كبيرة على الأجنحة تناسب أسلوب لعب الدوري الإنجليزي، وسجل 3 أهداف في البطولة، ليدخل اهتمامات خافي جارسيا مدرب واتفورد.
أما ثاني اللاعبين فهو محمود حسن تريزيجيه، الذي صنفه البعض بأنه أفضل من محمد صلاح في البطولة، بسبب تمتعه بالسرعة والإبداع، وارتبط اسمه بشدة بالانتقال إلى أستون فيلا، الذي يتفاوض حاليًا مع فريقه قاسم باشا التركي. أما ثالث اللاعبن فهو النيجيري صامويل شوكويزي لاعب فياريال الإسباني، فالمهاجم يتمتع بالسرعة
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جماهير-الجزائر-في إستاد القاهرة

بسبب أمم إفريقيا.. اعتقال عشرات الجزائريين في فرنسا

ألقت السلطات الفرنسية القبض على 198 شخصا، في عدة مدن، بسبب مشاركتهم في أعمال شغب، أثناء الاحتفالات بتتويج الجزائر بكأس أمم إفريقيا 2019، على حساب السنغال، وأوضحت وزارة الداخلية أن من بين هؤلاء، لا يزال هناك 177 رهن الاحتجاز. وجاءت أغلب عمليات التوقيف (102) في باريس، حيث تجمهر آلاف الأشخاص في عدة نقاط بالعاصمة الفرنسية، لا سيما في الأحياء المحيطة بشارع الشانزليزيه، حيث تعيش جالية كبيرة من ذوي الأصول الجزائرية، وبدأت المواجهات الأولى وفقا لصحيفة (لو باريزيان)، قبل وقت قليل من الساعة الواحدة فجرا، واستخدمت القوات القنابل المسيلة للدموع.
أليو ديانج

ديانج يخضع لبرنامج تأهيلي في الأهلي

يخضع المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج تأهيلي في ملعب التتش، أعده الجهاز الفني وأليخاندرو مخطط الأحمال، لتجهيز اللاعب المالي للمشاركة في المران الجماعي، حيث أدى «ديانج» تدريبات تأهيلية صباح اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالنادي تضمنت جانبا بدنيا، بالإضافة إلى تدريبات بالكرة، بهدف تجهيز اللاعب للمشاركة في المران الجماعي بعد اجتيازه للكشف الطبي الذي خضع له عقب وصوله للقاهرة.
رونالدو‎

ماذا قدم نجوم ريال مدريد في مباراتهم الأولى؟

يستعد النجم البلجيكي إيدين هازارد لخوض مباراته الأولى مع ريال مدريد اليوم ضد بايرن ميونخ وديا، ويملك الريال تاريخًا حافلًا مع الصفقات المدوية، واستعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية المباراة الأولى لهؤلاء النجوم مع الريال، وكانت البداية مع البرتغالي لويس فيجو، والذي انضم للريال عقب نهاية يورو 2000، وشارك في أول مباراة وديا ضد جالطا سراي التركي في الملعب الأوليمبي بيونخ يوم 5 أغسطس وشارك في فوز الريال بنتيجة 3-2، أما زيدان فخاض أول مباراة له أمام لوزان السويسري، وفاز الريال بهدفين دون رد.
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تتويج الجزائر‎ (4)

ابن ناصر.. حارب والده من أجل الجزائر لتكافئه الكرة

هو لاعب ديناميكي ونشيط وصغير في السن، يبلغ من العمر 21 عاما، فاللاعب الذي يلعب بقدمه اليسرى يجيد اللعب في أكثر من مركز، ويحد من المواهب الواعدة بشدة في كرة القدم الحديثة، فبإمكانه اللعب في أكثر من مركز في وسط الملعب من الارتكاز واللعب "بوكس تو بوكس" وكصانع لعب، فأسلوب لعبه إيطالي من الطراز الرفيع، ويتميز بالسرعة والرؤية والذكاء والمهارات العالية. إنه إسماعيل بن ناصر، أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية التي اختتمت أمس في مصر، وأحد أهم العوامل التي مكنت الجزائر من التتويج باللقب القاري الثاني في تاريخها.
إحتفا-لاعبي-الجزائر-بالفوز (7)

إسماعيل بن ناصر أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية

فاز إسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط نجم منتخب الجزائر، بجائزة أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2019، بعدما ساهم في فوز منتخب بلاده بالبطولة، وتوج رايس مبولحي حارس مرمى الجزائر بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في كاس أمم أفريقيا 2019. وتوج المنتخب الجزائري بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة الإفريقية، سجل هدف المباراة الوحيد بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.
تريزيجية (2)

«بي بي سي»: أستون فيلا مهتم بضم حجازي وتريزيجيه

تحدث موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن رغبة نادي أستون فيلا في التعاقد مع نجم المنتخب الوطني محمود حسن تريزيجيه، من صفوف قاسم باشا التركي، مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني، ووُجد تريزيجيه رفقة صفوف الفراعنة في أثناء المشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي ودعتها مصر من دور الـ16 بالخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف نظيف، ووجد مدرب أستون فيلا دين سميث، والمدير الرياضي للفريق خيسوس جارسيا بيتارش، في القاهرة لمتابعة تريزيجيه في المباراة تمهيدا لضمه إلى صفوف الفريق الإنجليزي.
الافتتاح (8)

الصحف العالمية تشيد بافتتاح كان 2019

سلطت الصحف العالمية الضوء على حفل الافتتاح المبهر لكأس الأمم الإفريقية أمس على استاد القاهرة، الذي سبق المباراة الافتتاحية التي تغلب خلالها المنتخب الوطني على نظيره زيمبابوي بهدف نظيف سجله محمود حسن تريزيجيه، وأشادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بالحضور الجماهيري الكثيف الذي وصل إلى قرابة الـ75 ألف متفرج، كما أشادت بحفل الافتتاح الذي تميز بالأجواء الفرعونية من خلال وجود الأهرامات العملاقة في أرض الملعب، إلى جانب الإشادة بالألعاب النارية التي أضفت أجواء مبهرة على الحفل.
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