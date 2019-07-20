بعد غرق 10 أشخاص.. إجراء عاجل من محافظ الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

محافظ الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية خلال الشهر الماضي، نحو 10 حالات وفاة نتيجة الغرق في الشواطئ المختلفة، بسبب عدم توافر غطاسين ومنقذين بالعدد الكافي في أغلب الشواطئ، وأصدر اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، تعليمات لإدارة الدفاع المدني والحريق بضرورة تكثيف ومواصلة حملات التفتيش والمتابعة على جميع الشواطئ والأندية الشاطئية والتأكد من توافر أعداد الغطاسين ورجال الإنقاذ بكل نادٍ وشاطئ، بالإضافة إلى تحديد الحدود المائية المسموح بالسباحة خلالها فى كل نادٍ وشاطئ.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم التأكد من وجود العلامات الإرشادية والتحذيرية الخاصة بالسباحة في تلك المناطق لمنع حدوث حوادث الغرق، خصوصًا أن المحافظة تشهد توافد أعداد كبيرة من المصطافين هذا العام من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة. وجه المحافظ بضرورة تكثيف أعمال مراجعة جميع مشروعات ومنظومات مكافحة الحرائق