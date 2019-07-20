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بعد غرق 10 أشخاص.. إجراء عاجل من محافظ الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية
شهدت محافظة الإسماعيلية خلال الشهر الماضي، نحو 10 حالات وفاة نتيجة الغرق في الشواطئ المختلفة، بسبب عدم توافر غطاسين ومنقذين بالعدد الكافي في أغلب الشواطئ، وأصدر اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، تعليمات لإدارة الدفاع المدني والحريق بضرورة تكثيف ومواصلة حملات التفتيش والمتابعة على جميع الشواطئ والأندية الشاطئية والتأكد من توافر أعداد الغطاسين ورجال الإنقاذ بكل نادٍ وشاطئ، بالإضافة إلى تحديد الحدود المائية المسموح بالسباحة خلالها فى كل نادٍ وشاطئ.
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم التأكد من وجود العلامات الإرشادية والتحذيرية الخاصة بالسباحة في تلك المناطق لمنع حدوث حوادث الغرق، خصوصًا أن المحافظة تشهد توافد أعداد كبيرة من المصطافين هذا العام من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة. وجه المحافظ بضرورة تكثيف أعمال مراجعة جميع مشروعات ومنظومات مكافحة الحرائق
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6 سنوات.. تعديل نظام الدراسة بكلية الصيدلة

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، تقريرا مفصلا مقدما من الدكتور ماهر الدمياطي رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلي للجامعات، وتشمل اللجنة في عضويتها أكاديميين وخبراء ورجال الصناعة، حول إعادة تنظيم وتحديث البرامج الدراسية المؤهلة لمزاولة مهنة الصيدلة بما يواكب المتطلبات الحديثة للمهنة، والارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني لخريجي كليات الصيدلة فى مصر لمواكبة المتطلبات العالمية في الداخل والخارج.
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الرقابة الإدارية ترد على تقرير يشكك في مكافحة الفساد

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم السبت، بيانا، توضح فيه أنها رصدت خلال الفترة الماضية، نتائج تقارير نشرتها بعض المؤسسات الدولية المختلفة، وكان من آخرها تقرير صادر عن إحدى الجهات الدولية غير الرسمية، التي أصدرت تصنيفا لمصر في موضوعات الفساد، مضيفة: "ربط البعض ذلك بانتشار الفساد وإعاقته جهود التنمية، دون النظر لارتفاع تصنيف مصر هذا العام بذات التقرير المشار إليه إلى أكثر من 10 درجات كنتيجة لجهود الدولة في مجال منع ومكافحة الفساد، والتي يتم نشرها بصفة دورية بوسائل الإعلام ولا تخفى على أحد من المواطنين أو من الجهات الرسمية وغير الرسمية".
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أبناء الشهداء: نستكمل مسيرة الدفاع عن الوطن

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وبدأت وقائع الاحتفال بعزف السلام الجمهوري فور وصول السيسي إلى منصة الاحتفال بأكاديمية الشرطة.
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قرار بهدم عقار «مائل» في طوخ.. وإخلاء سكانه

قررت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، هدم عقار مكون من 4 طوابق بقرية جزيرة الأحرار بطوخ، لخطورته على سكانه، كما قررت اللجنة إخلاءه من المواطنين، على أن يتم الهدم على نفقة صاحب العقار لوجود عيوب إنشائية به، ما أدى إلى ميله بنحو 20 سنتيمترا. وتفقد محمد خيري، رئيس مجلس مركز ومدينة طوخ، برفقة لجنة من الإدارة الهندسية بمدينة طوخ، المنزل، وقرروا إحالة الموضوع للجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وإخلاء المنزل حرصا على سلامة قاطنيه. وانتقلت الأجهزة الأمنية والدفاع المدني وتم الإخلاء، وحُرر محضر بالواقعة.
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غرق-مركب

ليبيا تنقذ 53 مهاجرا بينهم 4 مصريين من الغرق

نجح حرس السواحل الليبي أول أمس الثلاثاء من إنقاذ 30 مهاجرا كانوا على متن قارب من الفايبر غرب طرابلس، بحسب الوكالة "الألمانية". وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية في إيجاز صحفي نشره مساء اليوم الخميس: "إن 25 من المهاجرين يحملون الجنسية المصرية، وال 5 الباقين من السودان". وفي عملية أخرى، وبعد بلاغ آخر ورد أمس الأربعاء، تمكن حرس السواحل من إنقاذ 23 مهاجرا بينهم امرأتان ليبيتان، كانوا على متن قارب من الفايبر في أقصى الغرب الليبي. وكان ضمن المهاجرين 18 ليبيا، و4 مصريين، وسوداني.
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هل تعثر مرور سفن عملاقة بقناة السويس؟.. الحكومة ترد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، ما تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعُم تعثر مرور السفن العملاقة وذات الحمولات الكبيرة بمجرى قناة السويس والتي يزيد غاطسها عن 20 مترا، وتواصل المركز مع هيئة قناة السويس, والتي أوضحت أن عمق القناة يبلغ 24 مترا، ما يسمح لجميع سفن الصب والحاويات أيا كان حجمها أو حمولتها بالمرور من القناة، مشددة على أن القناة استقبلت مُؤخراً أكبر سفينة حاويات في العالم، وعلى متنها 22 ألف حاوية.
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بعد غرق جولدز جيم.. من يتصدى لكوارث المراكب العائمة؟

"لا للمراكب العائمة" حملة أطلقها سكان الزمالك منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام للمطالبة بتشديد الرقابة على المراكب العائمة غير المرخصة، التى تخالف اشتراطات التراخيص، مع المطالبة بتخصيص أماكن لها بعيدا عن المناطق السكنية، حتى لا تسبب كوارث للسكان، ولكن بقى الأمر على ما هو عليه، واستمرت المراكب المخالفة فى عملها دون اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدها، وخلال السنوات الماضية تعرض أكثر من مركب عائم للحريق والغرق، وكان آخر هذه الكوارث، غرق الطابق الأرضى من مركب بالبر الغربى لنهر النيل بمحافظة الجيزة، ويبقى السؤال من يتصدى لكوارث العائمات المخالفة؟
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