رياضة

سيميوني يكشف عن موقفه من تدريب الأرجنتين

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
دييجو سيميوني
دييجو سيميوني
أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أنه تحدث مع أنطوان جريزمان، الذي انتقل هذا الصيف من الأتلتي إلى برشلونة، مشيرا إلى أنه "ممتن" لما قدمه المهاجم الفرنسي خلال وجوده بين صفوف الروخيبلانكوس خلال السنوات الـ5 الماضية. وقال سيميوني: "أقدر كثيرا ما قدمه جريزمان على مدار 5 سنوات معنا. إنها لحظة مهمة في مسيرته، إذ انتقل إلى فريق استثنائي مثل برشلونة، وتحدثت معه كثيرا وممتن لكل من كانوا معنا، إنني أحبه كثيرا وتربطني به وبأسرته علاقة عظيمة. لقد انتقل لفريق كبير وإذا حافظ على نفس مستواه الذي وضعه بين أفضل اللاعبين، سيقدم موسما رائعا".
وردا على سؤال عن إمكانية توليه تدريب منتخب الأرجنتين يوما ما، قال سيميوني: "على المستوى العاطفي أود القيام بذلك على الفور، لكن هناك أمورا يجب أن أدرسها وأقيمها، ومنذ 7 سنوات ونصف السنة وأنا مع نادٍ مشروعه هو تغيير تاريخه، وهذا ما نفعله الآن، هناك من يفهمون ذلك وهناك من لا يقدّرون هذا الأمر. أشعر بأن
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الغندور لبلماضي: «أنت لا تعرف معنى الأدب والاحترام»

فتح خالد الغندور، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، النار على جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر. جمال بلماضي، عقب نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، تحدث عن رأيه في تشجيع الجماهير المصرية للجزائر خلال المباراة، قائلا: "أحتاج للذهاب إلى طبيب العيون الخاص بي، كي أتأكد مما تقول، لأنني لم أشاهد ذلك". وأغضبت تلك التصريحات من المدرب الجزائري، الجماهير المصرية التي استقبلت محاربي الصحراء أفضل استقبال، علاوة على توفير كل سبل الراحة للجماهير الجزائرية التي وصلت إلى القاهرة لدعم منتخب بلدها.
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نجم الأهلي: لدينا خبرات التعامل مع المراحل الحاسمة

عبر أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاؤله بقدرة اللاعبين على حسم لقب بطولة الدوري، خاصة أن لديهم دوافع كثيرة وإصرارا قويا لتحقيق ذلك بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع على مدار موسم كامل شهد العديد من العقبات والصعوبات والظروف الاستثنائية، مؤكدًا أن الفريق يحترم جميع المنافسين، ويتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل، وفقا لظروفها ومعطياتها، وأشار إلى أن لاعبي الأهلي لديهم خبرات كافية للتعامل مع الأوقات الصعبة والمراحل الحاسمة على لقب البطولة، رغم الضغوط المتزايدة عليهم.
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إسلام عيسى إلى بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه

أعلن النادي المصري البورسعيدي عن انتقال نجمه إسلام عيسى، إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. حيث قال حمد إبراهيم، المدرب العام للمصري، خلال تصريحات تليفزيونية، إن اللاعب انتقل بشكل رسمي إلى صفوف نادي بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه. وقال المدرب العام للمصري: "تم الاتفاق بين بيراميدز والمصري، على دفع بيراميدز 35 مليون جنيه، قيمة فورية للصفقة، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه متغيرات، وستكون مرتبطة بمستوى اللاعب مع فريقه، والأهداف والبطولات التي سيحققها معهم خلال المواسم المقبلة".
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دييجو سيميوني

تريبيير: سيميوني من أفضل المدربين في العالم

وضع الإنجليزي كيران تريبيير، الظهير الأيمن الجديد لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني ضمن قائمة أفضل المدربين في العالم، كما عبر لاعب توتنهام هوتسبير السابق، عن سعادته بالتحدي الجديد، وأظهر أن اللعب في الليجا كان حلمًا حقيقيا. وقال تريبيير في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "الدوري الإنجليزي واحد من أفضل البطولات في العالم، لكن عندما علمت أن أتلتيكو مهتم بي، لم أفكر مرتين، ولا يوجد الكثير من اللاعبين البريطانيين يلعبون في الخارج، لكنني كنت أرغب دائما في اللعب بالخارج، خاصة في الليجا، منذ أن كنت شابا".
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جريزمان: لا حاجة للاعتذار وهذا هو هدفي

يرى لاعب برشلونة الجديد أنطوان جريزمان، أنه لم يرتكب أي خطأ يستحق الاعتذار لجماهير البارسا، وذلك على الرغم من ظهوره في فيلم وثائقي العام الماضي، أعلن من خلاله استمراره مع أتلتيكو مدريد ورفضه الانتقال إلى العملاق الكتالوني، وعن هذا الأمر قال الفرنسي: "بالنظر إلى الفيلم الوثائقي، إذا كان يتوجب عليَّ الاعتذار، فسأفعل ذلك على أرض الملعب، فهذا هو المكان الذي أجيد التحدث فيه"، وحصل جريزمان على الرقم 17 في المؤتمر الخاص بتقديمه أمس، والذي حرص خلاله على توجيه الشكر لكل من عمل معهم في السابق.
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جريزمان يعرب عن استيائه من سلوك أتلتيكو مدريد

أعرب سيفان كاريان، محامي أنطوان جريزمان، عن شعور النجم الفرنسي بالإحباط من سلوك أتلتيكو مدريد بعدما انتقل إلى صفوف برشلونة يوم الجمعة الماضي، ففي الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان مع الروخيبلانكوس من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو يوم 1 يوليو الجارى، يرى أتلتيكو مدريد أن برشلونة توصل لاتفاق مع جريزمان لضمه قبل ذلك الموعد، ومن ثم يتوجب على العملاق الكتالوني دفع 200 مليون يورو وليس 120 مليون يورو، وهو البيان الذي أثار دهشة كاريان، بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.
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مكاسب وخسائر برشلونة من صفقة جريزمان

أنطوان جريزمان برشلوني، أخيرا انتهت التكهنات بشأن مستقبل اللاعب الفرنسي وانضمامه إلى برشلونة، تلك التكهنات التي استمرت لقرابة العام، وشهدت الكثير من الأحداث المثيرة، الآن بات جريزمان لاعبا في صفوف البارسا، ولكن هل هي صفقة رابحة أم لا؟ هذا هو السؤال الذي حاولت صحيفة "ماركا" الإسبانية تحليله، وكانت البداية من انقسام غرف خلع الملابس، حيث تغير مؤخرا سلوك نجم الفريق ليونيل ميسي، الذي بدأ الإشادة في السابق بإمكانية التعاقد مع جريزمان إلى أن وصل إلى رفض التعليق، وهو نفس الأمر الذي حدث مع المهاجم لويس سواريز، فهناك انقسام بين اللاعبين حول الصفقة.
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