سيميوني يكشف عن موقفه من تدريب الأرجنتين

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

دييجو سيميوني

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أنه تحدث مع أنطوان جريزمان، الذي انتقل هذا الصيف من الأتلتي إلى برشلونة، مشيرا إلى أنه "ممتن" لما قدمه المهاجم الفرنسي خلال وجوده بين صفوف الروخيبلانكوس خلال السنوات الـ5 الماضية. وقال سيميوني: "أقدر كثيرا ما قدمه جريزمان على مدار 5 سنوات معنا. إنها لحظة مهمة في مسيرته، إذ انتقل إلى فريق استثنائي مثل برشلونة، وتحدثت معه كثيرا وممتن لكل من كانوا معنا، إنني أحبه كثيرا وتربطني به وبأسرته علاقة عظيمة. لقد انتقل لفريق كبير وإذا حافظ على نفس مستواه الذي وضعه بين أفضل اللاعبين، سيقدم موسما رائعا".

وردا على سؤال عن إمكانية توليه تدريب منتخب الأرجنتين يوما ما، قال سيميوني: "على المستوى العاطفي أود القيام بذلك على الفور، لكن هناك أمورا يجب أن أدرسها وأقيمها، ومنذ 7 سنوات ونصف السنة وأنا مع نادٍ مشروعه هو تغيير تاريخه، وهذا ما نفعله الآن، هناك من يفهمون ذلك وهناك من لا يقدّرون هذا الأمر. أشعر بأن

وردا على سؤال عن إمكانية توليه تدريب منتخب الأرجنتين يوما ما، قال سيميوني: "على المستوى العاطفي أود القيام بذلك على الفور، لكن هناك أمورا يجب أن أدرسها وأقيمها، ومنذ 7 سنوات ونصف السنة وأنا مع نادٍ مشروعه هو تغيير تاريخه، وهذا ما نفعله الآن، هناك من يفهمون ذلك وهناك من لا يقدّرون هذا الأمر. أشعر بأن أتلتيكو جزء من هويتي".



وفي هذا الإطار، نفى أن يكون الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد طلب منه تولي تدريب الألبيسيليستي، وقال: "لست مدرب المنتخب لأنني في المكان الذي أشعر فيه بالراحة الشديدة، وقابلت كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد، في سانتياجو برنابيو وتحدثنا قليلا ولم نجتمع مرة أخرى. لم أقدم مقترحات، وكان ذلك في أثناء مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز في نهائي كأس ليبرتادوريس".

