رياضة

تعرف على خطة الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
مران الأهلي
مران الأهلي
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إقامة مران الفريق الأخير في القاهرة صباح الثلاثاء المقبل، قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، والمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل على استاد برج العرب، ويؤدي الأهلي مرانه على مدار ثلاثة أيام، السبت والأحد والإثنين، في السادسة مساءً على ملعب التتش، قبل العودة إلى المران الصباحي يوم الثلاثاء، الذي يعقبه إعلان قائمة الفريق وتناول وجبة الغداء ثم التحرك من النادي إلى الإسكندرية.
وأكد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، أن هناك مجموعة من اللاعبين حصلوا على راحة من ودية البلاستيك التي أقيمت أمس على ملعب التتش وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، مشيرًا إلى أن هؤلاء اللاعبين اكتفوا بالمشاركة في تدريبات داخل الجيم، تحت إشراف أليخاندرو مخطط الأحمال، وذلك ضمن البرنامج الذي تم
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الغندور لبلماضي: «أنت لا تعرف معنى الأدب والاحترام»

فتح خالد الغندور، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، النار على جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر. جمال بلماضي، عقب نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، تحدث عن رأيه في تشجيع الجماهير المصرية للجزائر خلال المباراة، قائلا: "أحتاج للذهاب إلى طبيب العيون الخاص بي، كي أتأكد مما تقول، لأنني لم أشاهد ذلك". وأغضبت تلك التصريحات من المدرب الجزائري، الجماهير المصرية التي استقبلت محاربي الصحراء أفضل استقبال، علاوة على توفير كل سبل الراحة للجماهير الجزائرية التي وصلت إلى القاهرة لدعم منتخب بلدها.
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نجم الأهلي: لدينا خبرات التعامل مع المراحل الحاسمة

عبر أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاؤله بقدرة اللاعبين على حسم لقب بطولة الدوري، خاصة أن لديهم دوافع كثيرة وإصرارا قويا لتحقيق ذلك بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع على مدار موسم كامل شهد العديد من العقبات والصعوبات والظروف الاستثنائية، مؤكدًا أن الفريق يحترم جميع المنافسين، ويتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل، وفقا لظروفها ومعطياتها، وأشار إلى أن لاعبي الأهلي لديهم خبرات كافية للتعامل مع الأوقات الصعبة والمراحل الحاسمة على لقب البطولة، رغم الضغوط المتزايدة عليهم.
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إسلام عيسى إلى بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه

أعلن النادي المصري البورسعيدي عن انتقال نجمه إسلام عيسى، إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. حيث قال حمد إبراهيم، المدرب العام للمصري، خلال تصريحات تليفزيونية، إن اللاعب انتقل بشكل رسمي إلى صفوف نادي بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه. وقال المدرب العام للمصري: "تم الاتفاق بين بيراميدز والمصري، على دفع بيراميدز 35 مليون جنيه، قيمة فورية للصفقة، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه متغيرات، وستكون مرتبطة بمستوى اللاعب مع فريقه، والأهداف والبطولات التي سيحققها معهم خلال المواسم المقبلة".
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أليو ديانج

ديانج يخضع لبرنامج تأهيلي في الأهلي

يخضع المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج تأهيلي في ملعب التتش، أعده الجهاز الفني وأليخاندرو مخطط الأحمال، لتجهيز اللاعب المالي للمشاركة في المران الجماعي، حيث أدى «ديانج» تدريبات تأهيلية صباح اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالنادي تضمنت جانبا بدنيا، بالإضافة إلى تدريبات بالكرة، بهدف تجهيز اللاعب للمشاركة في المران الجماعي بعد اجتيازه للكشف الطبي الذي خضع له عقب وصوله للقاهرة.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (1)

الأهلي يستعد للمقاولون برباعية في شباك البلاستيك

فاز فريق الأهلي على نظيره البلاستيك بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة المقاولون العرب التي تقام الأربعاء القادم في إطار منافسات مسابقة الدوري، سجل وليد أزارو هدفان قبل ان يضيف صالح جمعة الهدف الثالث، واضاف مروان محسن الهدف الرابع من ضربة جزاء. بدأ الأهلي ودية اليوم بتشكيلة تضم كلاً من محمد الشناوي في حراسة المرمى و أمامه احمد فتحي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وحسام عاشور وفي الأمام رمضان صبحي ووليد سليمان وحسين الشحات ووليد أزارو.
أليو ديانج‎

أليو ديانج في القاهرة.. ويخضع لفحوصات طبية اليوم

وصل المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة أمس الأربعاء، لبداية مشواره بشكل رسمي مع الفريق بعد إتمام إجراءات التعاقد معه لمدة خمس سنوات تبدأ من الموسم المقبل. ويخضع ديانج لفحوصات طبية اليوم، قبل الظهور لأول مرة في مران الفريق المقرر له السادسة مساء اليوم الخميس. وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، قد نجح في إنهاء صفقة ديانج مع نادي المولودية الجزائري، وحصل على توقيع اللاعب على عقد لمدة خمسة مواسم، وأنهى كافة الإجراءات الخاصة بإقامته في القاهرة.
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علي معلول يكشف سبب إخفاق الفراعنة في كان 2019

أشاد التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي بمعسكر الفريق المُقام في إليكانتي الإسبانية، وقال معلول في تصريحات تليفزيونية: "معسكر الأهلي بإسبانيا ممتاز من فندق، وملاعب تدريب، والطقس قريب من مصر، ومعسكر يليق بالنادي الأهلي، ونركز في مواجهة المقاولون العرب، وهدفنا حصد النقاط الثلاث؛ لمواصلة الضغط على الزمالك قبل اللقاء المرتقب في نهاية الدوري، ووصلنا لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين وفي الموسم الثالث خرجنا من صن داونز، وسننافس في الموسم المقبل لحصد اللقب".
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