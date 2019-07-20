تعرف على خطة الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

مران الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إقامة مران الفريق الأخير في القاهرة صباح الثلاثاء المقبل، قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق، والمبيت بأحد الفنادق استعدادا لمباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل على استاد برج العرب، ويؤدي الأهلي مرانه على مدار ثلاثة أيام، السبت والأحد والإثنين، في السادسة مساءً على ملعب التتش، قبل العودة إلى المران الصباحي يوم الثلاثاء، الذي يعقبه إعلان قائمة الفريق وتناول وجبة الغداء ثم التحرك من النادي إلى الإسكندرية.

وأكد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، أن هناك مجموعة من اللاعبين حصلوا على راحة من ودية البلاستيك التي أقيمت أمس على ملعب التتش وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، مشيرًا إلى أن هؤلاء اللاعبين اكتفوا بالمشاركة في تدريبات داخل الجيم، تحت إشراف أليخاندرو مخطط الأحمال، وذلك ضمن البرنامج الذي تم

وأكد الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، أن هناك مجموعة من اللاعبين حصلوا على راحة من ودية البلاستيك التي أقيمت أمس على ملعب التتش وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة، مشيرًا إلى أن هؤلاء اللاعبين اكتفوا بالمشاركة في تدريبات داخل الجيم، تحت إشراف أليخاندرو مخطط الأحمال، وذلك ضمن البرنامج الذي تم إعداده لتجنب إرهاقهم.



ويستعد الأهلي لمواجهتي المقاولون العرب والزمالك من خلال برنامج بدني بدأ في القاهرة، وبعده خاض الفريق معسكرا تدريبيا في أليكانتي بإسبانيا، واطمأن الجهاز الفني على جاهزية لاعبيه من خلال التجارب الودية وآخرها مباراة البلاستيك التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الفريق برباعية نظيفة.