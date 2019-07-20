من هو «حمدوك» المرشح الأبرز لقيادة 200 يوم بالسودان؟

بعد التوقيع على اتفاق السودان أصبح من حكم المؤكد أن يشغل الاقتصادي السوداني عبد الله حمدوك منصب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية بعدما أبدى موافقته على تولي رئاسة الوزراء
"عبد الله حمدوك" اسم برز مؤخرا في السودان بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير وتولي المجلس العسكري الانتقالي إدارة البلاد. ومنذ أيام قليلة تم تداول هذا الاسم على نطاق أوسع، وذلك بعد التوقيع على اتفاق السودان بين تحالف قوى إعلان "الحرية والتغيير"، التي تقود الحركات الاحتجاجية، والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم.
فقد أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه طرح اسم الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك، رئيساً للحكومة الانتقالية المقبلة ، مشيراً إلى رفضه المحاصصة السياسية في الحكومة المقبلة.
ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج، الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاقاً لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، وهو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.
المتحدث الرسمي باسم التجمع محمد ناجي الأصم، قال إن الخطوة التي يقوم بها التجمع، تأتي في إطار بحث مرحلة الـ200 يوم الأولى
ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج، الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاقاً لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، وهو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.
المتحدث الرسمي باسم التجمع محمد ناجي الأصم، قال إن الخطوة التي يقوم بها التجمع، تأتي في إطار بحث مرحلة الـ200 يوم الأولى من الحكم المدني مع حمدوك، وفقاً لوسائل إعلام سودانية.
الأصم أوضح أن ترشيح حمدوك هو خطوة إيجابية، مشدداً على تمثيل الشباب والمرأة في جميع هياكل الحكم، باعتبار أنهما من الفئات التي أدت إلى التغيير وأسهمت في الثورة التي حدثت في السودان.
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وفي يونيو الماضي وقبل توقيع الاتفاق ذكرت قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان، أنه سيتم ترشيح عبد الله حمدوك رئيسًا لمجلس الوزراء، حسب "رويترز".
ومن ثم أصبح حمدوك أقوى المرشحين لتولي رئاسة وزراء السودان خلال الفترة الانتقالية، بعدما أبدى موافقته على تولي رئاسة الوزراء ووصل الخرطوم بالفعل، للتشاور مع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حول الترتيبات النهائية لتسميته رئيساً للحكومة الانتقالية.
ووفق مصادر مطلعة فقد وضع عبد الله حمدوك جملة اشترطات لتولي رئاسة الحكومة، من بينها أن يكون مجلس الوزراء بصلاحيات تنفيذية كاملة دون قيد من المجلس السيادي "رأس الدولة".
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وبات في حكم المؤكد، وفق المصادر، أن يشغل حمدوك منصب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية؛ حيث بدأ في التنازل عن الجنسية البريطانية، التي وضعت كشرط لتولي هذا المنصب بالسودان.
ويرى الفريق جلال تاور الخبير العسكري السوداني أن حمدوك من أبرز المرشحين لرئاسة الوزراء في الفترة الانتقالية، وفقا لما نقلت "سبوتنيك".
الدكتور أحمد عبد الله حمدوك حاصل على بكالوريوس اقتصاد من جامعة الخرطوم، وعلى ماجستير ودكتوراه في الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية، بجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.
وعمل "حمدوك" في وزارة المالية بالسودان بمنصب كبير المسؤولين في الفترة من 1981 حتى 1987، وبعدها عمل في شركة مستشارين خاصة في زيمبابوي حتى عام 1995، ومن ثم مستشارًا في منظمة العمل الدولية في زيمبابوي حتى عام 1997.
وعُين في بنك التنمية الإفريقي في ساحل العاج حتى عام 2001، وبعدها انضم للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة في أديس أبابا في عدة مواقع حتى أصبح نائب الأمين التنفيذي.
وفي الفترة من 2003 حتى 2008، عمل حمدوك في المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) بصفته مديرا إقليميا لإفريقيا والشرق الأوسط.
شغل حمدوك منصب كبير الاقتصاديين ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا منذ عام 2011.
في 2016 تم تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة حينئذ بان كي مون، القائم بأعمال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، وتسلم منصبه في الأول من نوفمبر.
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في 2018، تم ترشيحه لتولي منصب وزير المالية السوداني في التشكيل الوزاري برئاسة معتز موسى، ولكنه اعتذر عن قبول تكليفه بمنصب وزير المالية.
ويشغل حمدوك حالياً رئاسة اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة في إفريقيا بأديس أبابا، وهو من الكفاءات السودانية البارزة.