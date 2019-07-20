من هو «حمدوك» المرشح الأبرز لقيادة 200 يوم بالسودان؟

بعد التوقيع على اتفاق السودان أصبح من حكم المؤكد أن يشغل الاقتصادي السوداني عبد الله حمدوك منصب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية بعدما أبدى موافقته على تولي رئاسة الوزراء

تحرير:وفاء بسيوني ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

عبد الله حمدوك

"عبد الله حمدوك" اسم برز مؤخرا في السودان بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير وتولي المجلس العسكري الانتقالي إدارة البلاد. ومنذ أيام قليلة تم تداول هذا الاسم على نطاق أوسع، وذلك بعد التوقيع على اتفاق السودان بين تحالف قوى إعلان "الحرية والتغيير"، التي تقود الحركات الاحتجاجية، والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم. فقد أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه طرح اسم الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك، رئيساً للحكومة الانتقالية المقبلة ، مشيراً إلى رفضه المحاصصة السياسية في الحكومة المقبلة.

ووقع قادة الجيش وحركة الاحتجاج، الأربعاء، بالأحرف الأولى اتفاقاً لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، وهو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين. المتحدث الرسمي باسم التجمع محمد ناجي الأصم، قال إن الخطوة التي يقوم بها التجمع، تأتي في إطار بحث مرحلة الـ200 يوم الأولى