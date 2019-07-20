ضبط 60 طن أعشاب طبية مجهولة في مخزن بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥١ م

أعشاب - صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط مخزن يعمل مسؤولوه على تخزين نحو 60 طن أعشاب طبية مجهولة المصدر فيه، وتبين أن المخزن غير مطابق للاشتراطات الصحية وكائن بالمنطقة الصناعية الثانية بدائرة قسم شرطة برج العرب، وفيه كميات ضخمة من الأعشاب الطبية ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تفيد مشروعية حيازتها، وهو تابع لإحدى شركات الأعشاب الطبية والزيوت العطرية الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية الرابعة بدائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالمديرية بورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة عن قيام المسؤولين عن إحدى شركات الأعشاب الطبية والزيوت العطرية باستغلال مخزن بدون ترخيص. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وتم ضبط