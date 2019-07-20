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دراسة: مداعبة القطط والكلاب 10 دقائق تخلصك من التوتر

تحرير:مي فؤاد ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
الكلاب
الكلاب
أشارت دراسة جديدة، حسب صحيفة "مترو"، إلى أن مداعبة القط أو الكلب لمدة عشر دقائق، يمكن أن تقلل بشكل كبير من الإجهاد والتوتر. درس العلماء 249 طالبا للنظر في ما حدث عندما قاموا بمداعبة أحد الحيوانات، وتم تقسيم الطلاب الجامعيين الذين شاركوا بشكل عشوائي، على أربع مجموعات. ومن المعروف أن مداعبة القطط أو الكلاب يمكن أن تحسن مزاجك، ولكن يوجد الآن بحث حول إثبات الآثار الفسيولوجية لذلك. وجد فريق من جامعة ولاية واشنطن أن هناك انخفاضات كبيرة في هرمون التوتر (هرمون الكورتيزول) بعد عشر دقائق فقط من اللعب مع القط أو الكلب.
قالت باتريشيا بندري، أستاذة مشاركة في قسم التنمية البشرية بجامعة ولاية واشنطن: "خضع الطلاب في دراستنا التي تعاملت مع القطط والكلاب  لانخفاضات كبيرة في هرمون الكورتيزول، وهو الهرمون المسؤول عن الإجهاد. فقط عشر دقائق يمكن أن يكون لها تأثير كبير". تعد تلك الدراسة أول دراسة أظهرت انخفاضًا في مستويات
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