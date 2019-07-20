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الحلفاوي يشيد بـ«وأدينا النهارده».. وهكذا ردت «دنيا»

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٧ م
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بأغنية "وأدينا النهارده" التي قدمتها الفنانة دنيا سمير غانم في حفل ختام أمم إفريقيا 2019، مع عروض باهرة، ومنها استعراض لجانب من تاريخ مصر، باستخدام الليزر والألعاب النارية، قبل مباراة النهائي التي جمعت بين منتخبي السنغال والجزائر، ونجح محاربو الصحراء مساء الجمعة، في نيل اللقب باستاد القاهرة الدولي. والأغنية من ألحان هشام جمال وتوزيع مادي ومهندس صوت بيشوي مجدي، وتقول كلماتها التي كتبها أمير طعيمة: "المصري مايعرفش يعني إيه فشل.. وأدينا النهارده عملنا اللي قالوا عليه مستحيل".
وكتب نبيل الحلفاوي عبر "تويتر": "أغنية دنيا سمير غانم بالغة العذوبة والرقة والتأثير، مسّت الروح والقلب، ومن حقنا تماما أن نفخر بما حققناه، غسلت مرارة الخروج المبكر. مَن قال إن مصر ليست في النهائي؟! المعدن المصري النفيس يعلن عن نفسه أمام العالم أجمع". وحرصت دنيا سمير غانم على الرد على رسالة الحلفاوي
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دنيا سمير غانم تشعل حفل ختام كان بـ«وأدينا النهارده»

أطلت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم في حفل ختام أمم إفريقيا 2019، مع عروض مبهرة ومنها استعراض لجانب من تاريخ مصر، باستخدام الليزر والألعاب النارية، قبل مباراة نهائي بطولة أمم إفريقيا والتي تجمع ما بين منتخبي السنغال الجزائر في التاسعة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي. وأشعلت دنيا سمير غانم الحفل قبل انطلاق النهائي، بأغنية جديدة بعنوان "وأدينا النهارده"، وتقول من بين كلماتها: "المصري مايعرفش يعني إيه فشل.. وأدينا النهارده عملنا اللي قالوا عليه مستحيل".
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