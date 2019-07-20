مدرب بايرن ميونيخ يصدم جاريث بيل ويتغنى بتياجو

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

نيكو كوفاتش

أشاد نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني، بالإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب وسط الفريق، قبل المباراة التجريبية لبايرن أمام ريال مدريد، وقال كوفاتش في معسكر الفريق بولاية تكساس الأمريكية، إن ما قدمه تياجو صاحب الـ28 عاما، الموسم الماضي، كان جيدا بشكل لافت، كما أشاد كوفاتش بما وصفه بالقدرات الاستثنائية لتياجو، مضيفا: "يحدد إيقاع الفريق في وسط الملعب، وهو لاعب يستطيع أن يفعل كل شيء بالكرة، فهو بإمكانه تسريع وتيرة اللعب أو تهدئتها، كما أنه يفكر داخل الملعب وكأنه مدرب".

تياجو يلعب بشكل ثابت مع بايرن في ما يعرف بمركز 6، وهي المنطقة التي تقع أمام خط الدفاع، وقال تياجو عن ذلك، في استاد هيوستن: "أشعر بأنني جيد في هذا المركز"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى استعداده للعب في جميع المراكز، التي يحتاج إليه فيها الفريق، أو التي يضعه فيها المدرب. وسُئل كوفاتش عن إمكانية ضم الويلزي

تياجو يلعب بشكل ثابت مع بايرن في ما يعرف بمركز 6، وهي المنطقة التي تقع أمام خط الدفاع، وقال تياجو عن ذلك، في استاد هيوستن: "أشعر بأنني جيد في هذا المركز"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى استعداده للعب في جميع المراكز، التي يحتاج إليه فيها الفريق، أو التي يضعه فيها المدرب.



وسُئل كوفاتش عن إمكانية ضم الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، فأجاب برد قاطع: "لا"، ليبدد بذلك كل الشائعات، وأضاف: "أعتقد أنه (بيل) لاعب رائع، لكني لا أعلم شيئا عن خططه في الموسم المقبل".



ومن جهة أخرى، تطرق كوفاتش للحديث عن مستقبل لاعبه البرتغالي، ريناتو سانشيز، ليؤكد بقاءه قائلا: "لقد تحدثنا معه، وأخبرناه بأننا نريد الإبقاء عليه".



وفي ختام تصريحاته، أكد كوفاتش أن سانشيز يرى مستقبله داخل ملعب أليانز أرينا، ليحسم الجدول حول احتمال رحيل اللاعب، في الميركاتو الجاري.

