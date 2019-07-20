رياضة

مدرب بايرن ميونيخ يصدم جاريث بيل ويتغنى بتياجو

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
نيكو كوفاتش
نيكو كوفاتش
أشاد نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني، بالإسباني تياجو ألكانتارا، لاعب وسط الفريق، قبل المباراة التجريبية لبايرن أمام ريال مدريد، وقال كوفاتش في معسكر الفريق بولاية تكساس الأمريكية، إن ما قدمه تياجو صاحب الـ28 عاما، الموسم الماضي، كان جيدا بشكل لافت، كما أشاد كوفاتش بما وصفه بالقدرات الاستثنائية لتياجو، مضيفا: "يحدد إيقاع الفريق في وسط الملعب، وهو لاعب يستطيع أن يفعل كل شيء بالكرة، فهو بإمكانه تسريع وتيرة اللعب أو تهدئتها، كما أنه يفكر داخل الملعب وكأنه مدرب".
تياجو يلعب بشكل ثابت مع بايرن في ما يعرف بمركز 6، وهي المنطقة التي تقع أمام خط الدفاع، وقال تياجو عن ذلك، في استاد هيوستن: "أشعر بأنني جيد في هذا المركز"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى استعداده للعب في جميع المراكز، التي يحتاج إليه فيها الفريق، أو التي يضعه فيها المدرب. وسُئل كوفاتش عن إمكانية ضم الويلزي
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الغندور لبلماضي: «أنت لا تعرف معنى الأدب والاحترام»

فتح خالد الغندور، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، النار على جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر. جمال بلماضي، عقب نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، تحدث عن رأيه في تشجيع الجماهير المصرية للجزائر خلال المباراة، قائلا: "أحتاج للذهاب إلى طبيب العيون الخاص بي، كي أتأكد مما تقول، لأنني لم أشاهد ذلك". وأغضبت تلك التصريحات من المدرب الجزائري، الجماهير المصرية التي استقبلت محاربي الصحراء أفضل استقبال، علاوة على توفير كل سبل الراحة للجماهير الجزائرية التي وصلت إلى القاهرة لدعم منتخب بلدها.
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نجم الأهلي: لدينا خبرات التعامل مع المراحل الحاسمة

عبر أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاؤله بقدرة اللاعبين على حسم لقب بطولة الدوري، خاصة أن لديهم دوافع كثيرة وإصرارا قويا لتحقيق ذلك بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع على مدار موسم كامل شهد العديد من العقبات والصعوبات والظروف الاستثنائية، مؤكدًا أن الفريق يحترم جميع المنافسين، ويتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل، وفقا لظروفها ومعطياتها، وأشار إلى أن لاعبي الأهلي لديهم خبرات كافية للتعامل مع الأوقات الصعبة والمراحل الحاسمة على لقب البطولة، رغم الضغوط المتزايدة عليهم.
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إسلام عيسى إلى بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه

أعلن النادي المصري البورسعيدي عن انتقال نجمه إسلام عيسى، إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. حيث قال حمد إبراهيم، المدرب العام للمصري، خلال تصريحات تليفزيونية، إن اللاعب انتقل بشكل رسمي إلى صفوف نادي بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه. وقال المدرب العام للمصري: "تم الاتفاق بين بيراميدز والمصري، على دفع بيراميدز 35 مليون جنيه، قيمة فورية للصفقة، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه متغيرات، وستكون مرتبطة بمستوى اللاعب مع فريقه، والأهداف والبطولات التي سيحققها معهم خلال المواسم المقبلة".
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«رحيل بيل والصفقات الجديدة».. زيدان يتحدث

تغنى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بالوافد الجديد للملكي، الدولي البلجيكي إيدين هازارد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة الودية، أمام بايرن ميونخ بطل ألمانيا. وقال مدرب ريال مدريد: "لقد كان بحاجة إلى ناد مثل ريال مدريد، وهذا الفريق به شيء مميز يعرفه اللاعبون، وأنا كنت في عمر الـ29 عاما وتطورت وقضيت وقتا رائعًا، وهازارد يمر بنفس الشيء، وأعتقد أنه يمكنه التحسن، وسيساعدنا بتسجيل الأهداف وصناعة الفارق، وأظهر ذلك خلال مسيرته، والآن أصبح معنا وسنستفيد منه".
زيدان

إجابة صادمة من زيدان عن ضم نجم مانشستر يونايتد

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، جاهزية فريقه لخوض أول مباراة ودية هذا الصيف، ضد بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، فجر غد الأحد. وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بايرن ميونيخ: "شكرا لكم جميعًا على رسائل الدعم عقب وفاة أخي، خاصة من القريبين مني". وأضاف مدرب ريال مدريد: "أشعر بأننا عملنا بشكل جيد للغاية، وأتينا إلى هنا من أجل ذلك، وأهنئ كل اللاعبين على ما قدموه في الأيام الماضية، ونحن الآن مستعدون للعب 3 مباريات، نحتاج إليها بالفعل، وهذه هي المرة الأولى التي سنلعب فيها في هيوستن".
آريين-روبن

لم أعد ذلك الفتى.. آريين روبن يكشف أسباب الاعتزال

كشف النجم الهولندي آريين روبن، لاعب بايرن ميونخ السابق، سبب اتخاذ قرار الاعتزال، مؤكدًا أن القرار في حد ذاته صعب، حيث أعلن الدولي الهولندي نهاية مسيرته الاحترافية في الملاعب، اليوم الخميس، بعد أسابيع قليلة على رحيله عن النادي البافاري بنهاية الموسم الماضي وانتهاء عقده. وبدأ روبن مسيرته بقميص جرونينجين الهولندي، قبل أن يرحل إلى بي إس آيندهوفن، الذي انتقل منه إلى تشيلسي الإنجليزي ثم ريال مدريد الإسباني، وفي عام 2009، شد روبن الترحال إلى ملعب أليانز أرينا، ليقضي 10 سنوات بقميص بايرن ميونخ، الذي توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2013.
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تعرف على موعد كلاسيكو الليجا في الموسم الجديد

أسفرت القرعة التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن مباريات قوية للأندية الكبرى الثلاثة، في الجولة الأولى من الليجا (موسم 2019-2020)، والتي ستنطلق في 17 أغسطس المقبل، بينما ستختتم يوم 24 مايو 2020. وسيحل برشلونة، حامل اللقب، ضيفا على أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس، أما أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، فسيستضيف خيتافي في ديربي عاصمي، بينما سيزور ريال مدريد ملعب بالايدوس معقل سيلتا فيجو، فيما جاءت بقية مواجهات الجولة الأولى كالتالي: مايوركا-إيبار، إسبانيول-إشبيلية، ألافيس-ليفانتي، فالنسيا-ريال سوسيداد، ليجانيس-أوساسونا، فياريال-غرناطة.
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