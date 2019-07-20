بتخفيض 50%.. المالية تفتتح معرضا للسلع المعمرة غدا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

سلع معمرة

أعلنت وزارة المالية افتتاح معرض السلع المعمرة، غدًا الأحد، بمقرها في مدينة نصر، لتلبية احتياجات العاملين بأسعار تنافسية وجودة عالية وبالتقسيط، وذلك تشجيعا للصناعة الوطنية، تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية. وقالت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، إن هذا المعرض يستهدف تشجيع المنتج المحلى، ودعم الصناعات الوطنية، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلا عن الواردات الأجنبية، لافتة إلى أنه يعد أحد الأنشطة الاجتماعية التي تنظمها الوزارة لتلبية احتياجات العاملين بها، والمصالح والجهات التابعة لها.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات المصرية ذات الجودة العالية، وأبرزها الأجهزة الكهربائية، ولمبات الليد، والأدوات المنزلية، والمفروشات، والسجاد، والملابس الجاهزة. كما ستتم إتاحة هذه السلع بأسعار أقل من السوق بما يتراوح من 10 إلى 50%، وبالتقسيط حتى 36 شهرًا، دون مقدم بفائدة 8.5% سنويا. من ناحية أخرى،