سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بتخفيض 50%.. المالية تفتتح معرضا للسلع المعمرة غدا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م
سلع معمرة
سلع معمرة
أعلنت وزارة المالية افتتاح معرض السلع المعمرة، غدًا الأحد، بمقرها في مدينة نصر، لتلبية احتياجات العاملين بأسعار تنافسية وجودة عالية وبالتقسيط، وذلك تشجيعا للصناعة الوطنية، تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية. وقالت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، إن هذا المعرض يستهدف تشجيع المنتج المحلى، ودعم الصناعات الوطنية، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلا عن الواردات الأجنبية، لافتة إلى أنه يعد أحد الأنشطة الاجتماعية التي تنظمها الوزارة لتلبية احتياجات العاملين بها، والمصالح والجهات التابعة لها.
ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات المصرية ذات الجودة العالية، وأبرزها الأجهزة الكهربائية، ولمبات الليد، والأدوات المنزلية، والمفروشات، والسجاد، والملابس الجاهزة. كما ستتم إتاحة هذه السلع بأسعار أقل من السوق بما يتراوح من 10 إلى 50%، وبالتقسيط حتى 36 شهرًا، دون مقدم بفائدة 8.5% سنويا. من ناحية أخرى،
اقرأ المزيد
الاسمنت (3)

أسعار الأسمنت تنخفض 30%.. وتوقعات باستقرار العقارات

شهدت أسعار الأسمنت تراجعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، لينخفض سعر الطن بنحو 30%، بالمقارنة بأول 6 أشهر من العام الماضي 2018، حسب تصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية. وارتفعت الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر خلال العام الماضي عن الطلب المحلي بنحو 33 مليون طن لتبلغ 83 مليون طن، حسب بيانات شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات، فيما يبلغ عدد الشركات التي تمثل منتجي الأسمنت 19 شركة، منها 18 شركة مملوكة للقطاع الخاص بواقع 52% استثمارات أجنبية، وطاقة إنتاجية 83 مليون طن.
الذهب (2)

هبوط حاد في أسعار الذهب.. والجرام يفقد 10 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 10 جنيهات، نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1422 دولارا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم السبت 20 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.66 جنيه، ونحو 16.56 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك الأسكندرية، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك كريدي إجريكول، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 20 يوليو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1444 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
اقرأ المزيد من الأخبار
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

معيط: الموازنة الإلكترونية نجحت في ضبط الإنفاق العام

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحًا أنه لأول مرة يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة.
فلوس (2)

كيف ارتفعت مخصصات الدعم بالموازنة خلال 5 سنوات؟

ارتفعت مخصصات الدعم بالموازنة العامة للدولة خلال الـ5 سنوات الماضية بنسبة 65% لتصل إلى 327.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2019-2020، في مقابل نحو 198.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2014-2015، حسب بيانات وزارة المالية. وبدأت الحكومة في رحلة ترشيد الدعم منذ عام 2014، وتعتبر إعادة هيكلة منظومة الدعم، أحد أهم الإجراءات التى تم اتخاذها، خاصة أنه يضمن وصوله إلى الفئات المستحقة، إلى جانب استخدام هذا الدعم في تمويل برامج تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تقليص عبء الاقتراض بما يسهم فى سد عجز الموازنة.
اموال-نقود (3)

بعد زيادة المخصصات.. هكذا تغير حجم الإنفاق بالموازنة

تبدأ الحكومة أول يوليو المقبل تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي الجديد 2019-2020، التى يصل حجم مصروفاتها نحو 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الجاري 2018-2019، نتيجة لزيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي، مثل الأجور، ودعم السلع التموينية، ومخصصات الصحة والتعليم. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم إصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
صندوق-النقد-الدولي

ماذا تستفيد مصر من توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد؟

تعتزم الحكومة توقيع اتفاق جديد غير مالي مع صندوق النقد الدولي، عقب انتهاء البرنامج الحالي، الذى بموجبه حصلت مصر على 10 مليارات دولار، من خلال 5 شرائح، ومن المنتظر حصولها على الشريحة السادسة والأخيرة بقيمة 2 مليار دولار الفترة المقبلة، عقب انتهاء البرنامج يوليو المقبل. وفى نوفمبر 2016، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولي على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، فى إطار تنفيذ إجراءات مثل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود، وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org