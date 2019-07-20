أسعار الأسمنت تنخفض 30%.. وتوقعات باستقرار العقارات

تراجعت أسعار الأسمنت بنسبة 30% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2019، وأرجع الخبراء هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب مع حدوث وفرة في المعروض بالأسواق
شهدت أسعار الأسمنت تراجعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، لينخفض سعر الطن بنحو 30%، بالمقارنة بأول 6 أشهر من العام الماضي 2018، حسب تصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وارتفعت الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر خلال العام الماضي عن الطلب المحلي بنحو 33 مليون طن لتبلغ 83 مليون طن، حسب بيانات شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات، فيما يبلغ عدد الشركات التي تمثل منتجي الأسمنت 19 شركة، منها 18 شركة مملوكة للقطاع الخاص بواقع 52% استثمارات أجنبية، وطاقة إنتاجية 83 مليون طن.
شعبة مواد البناء: انخفاض الأسعار بسبب وفرة المعروض وتراجع الطلب
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الأسمنت مستقرة بالأسواق خلال الفترة الحالية، متوقعا ثبات الأسعار على نفس معدلاتها الفترة المقبلة نتيجة وفرة المعروض.
وأضاف الزيني أن هناك عدة عوامل أسهمت في
شعبة مواد البناء: انخفاض الأسعار بسبب وفرة المعروض وتراجع الطلب
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الأسمنت مستقرة بالأسواق خلال الفترة الحالية، متوقعا ثبات الأسعار على نفس معدلاتها الفترة المقبلة نتيجة وفرة المعروض.
وأضاف الزيني أن هناك عدة عوامل أسهمت في تراجع الأسعار الفترة الماضية، وتتمثل في عودة العمل بمصنع سيناء، بالإضافة إلى تراجع حجم الطلب مع وجود فائض لدى المصانع، لافتا إلى أنها تعمل بنسبة 60% من طاقتها لتوفير احتياجات السوق، إلى جانب عدم وجود تصدير.
وأوضح رئيس الشعبة أن الفائض من الأسمنت حاليا سجل 33 مليون طن من إجمالي حجم إنتاج يصل إلى 83 مليون طن، لافتا إلى أن زيادة الإنتاج بسبب استقرار الطلب عند المستويات الحالية، بواقع 54 مليون طن خلال العام الجاري 2019.
وعن أسعار الأسمنت في الأسواق، أوضح الزيني أن سعر الطن يتراوح ما بين 850 و900 جنيه حسب كل مصنع، مشيرا إلى أن هناك بعض المصانع قامت برفع سعر الطن بنحو 20 أو 30 جنيها عقب ارتفاع أسعار الوقود أول يوليو الجاري، وهو ما رفضه السوق المحلي.
وبالنسبة لأسعار الحديد، أوضح الزيني أن سعر الطن حاليا مستقر في الأسواق، لافتا إلى أنه يتراوح ما بين 11.600 و12 ألف جنيه سعر البيع للمستهلك، فيما يتراوح سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع ما بين نحو 11.200 و11.890 جنيها.
وانخفض متوسط سعر طن الأسمنت بالسوق المصري خلال الربع الأول من العام المالي الماضي 2018-2019 بنسبة 0.75% ليصل إلى 1190 جنيها، مقابل 1199 جنيهاً خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام السابق عليه 2017-2018، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
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لا تأثير على أسعار العقارات
توقع كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، استقرار أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن تراجع أسعار الأسمنت لا يؤثر بشكل ملحوظ على سعر الوحدات السكنية.
فيما أشار أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات مع تراجع أسعار الأسمنت والحديد يدعم استقرار وثبات أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.
وأكد تقرير صادر من بنك الاستثمار «شعاع كابيتال» أن أسعار العقارات ستظل مستقرة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المطورين يريدون الحفاظ على حصصهم السوقية الحالية.
وأوضح التقرير أن صناعة الحديد تعانى من الأسعار المنخفضة، ونفس الأمر لقطاع الأسمنت، حيث إن أسعار البيع مخنوقة بسبب زيادة المعروض الذى تجاوز الطلب، وبالتالى من المرجح أن تظل أسعار العقارات على حالها.
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أسعار الأسمنت في الأسواق
سجل سعر الأسمنت المسلح 860 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 818 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 840 جنيها للطن، وأسمنت شورى 820 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 818 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 855 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 820 جنيها للطن.
ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف إلى 835 جنيهًا، وأسمنت المسلة 820 جنيها، وسجل أسمنت السويس 830 جنيها، وأسمنت العسكري بني سويف 825 جنيها، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 840 جنيهًا.