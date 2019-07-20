أسعار الأسمنت تنخفض 30%.. وتوقعات باستقرار العقارات

تراجعت أسعار الأسمنت بنسبة 30% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2019، وأرجع الخبراء هذا الانخفاض إلى تراجع الطلب مع حدوث وفرة في المعروض بالأسواق

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

أسعار الأسمنت

شهدت أسعار الأسمنت تراجعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، لينخفض سعر الطن بنحو 30%، بالمقارنة بأول 6 أشهر من العام الماضي 2018، حسب تصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية. وارتفعت الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر خلال العام الماضي عن الطلب المحلي بنحو 33 مليون طن لتبلغ 83 مليون طن، حسب بيانات شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات، فيما يبلغ عدد الشركات التي تمثل منتجي الأسمنت 19 شركة، منها 18 شركة مملوكة للقطاع الخاص بواقع 52% استثمارات أجنبية، وطاقة إنتاجية 83 مليون طن.

شعبة مواد البناء: انخفاض الأسعار بسبب وفرة المعروض وتراجع الطلب أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الأسمنت مستقرة بالأسواق خلال الفترة الحالية، متوقعا ثبات الأسعار على نفس معدلاتها الفترة المقبلة نتيجة وفرة المعروض. وأضاف الزيني أن هناك عدة عوامل أسهمت في