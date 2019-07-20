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قرار بهدم عقار «مائل» في طوخ.. وإخلاء سكانه

تحرير:هيثم بطاح ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م
هدم عقار مائل بالقليوبية
هدم عقار مائل بالقليوبية
قررت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، هدم عقار مكون من 4 طوابق بقرية جزيرة الأحرار بطوخ، لخطورته على سكانه، كما قررت اللجنة إخلاءه من المواطنين، على أن يتم الهدم على نفقة صاحب العقار لوجود عيوب إنشائية به، ما أدى إلى ميله بنحو 20 سنتيمترا. وتفقد محمد خيري، رئيس مجلس مركز ومدينة طوخ، برفقة لجنة من الإدارة الهندسية بمدينة طوخ، المنزل، وقرروا إحالة الموضوع للجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وإخلاء المنزل حرصا على سلامة قاطنيه. وانتقلت الأجهزة الأمنية والدفاع المدني وتم الإخلاء، وحُرر محضر بالواقعة.
وسادت حالة من الفزع بين أهالي قرية جزيرة الأحرار بدائرة مركز طوخ، على أثر وجود ميل بأحد المنازل مكون من 4 طوابق على آخر مجاور له، ما أدى إلى خروج السكان من المنزلين خوفا من الانهيار. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، بتلقيه بلاغا
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نقابة-الصيادلة

6 سنوات.. تعديل نظام الدراسة بكلية الصيدلة

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، تقريرا مفصلا مقدما من الدكتور ماهر الدمياطي رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلي للجامعات، وتشمل اللجنة في عضويتها أكاديميين وخبراء ورجال الصناعة، حول إعادة تنظيم وتحديث البرامج الدراسية المؤهلة لمزاولة مهنة الصيدلة بما يواكب المتطلبات الحديثة للمهنة، والارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني لخريجي كليات الصيدلة فى مصر لمواكبة المتطلبات العالمية في الداخل والخارج.
الرقابة الإدارية (1)

الرقابة الإدارية ترد على تقرير يشكك في مكافحة الفساد

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم السبت، بيانا، توضح فيه أنها رصدت خلال الفترة الماضية، نتائج تقارير نشرتها بعض المؤسسات الدولية المختلفة، وكان من آخرها تقرير صادر عن إحدى الجهات الدولية غير الرسمية، التي أصدرت تصنيفا لمصر في موضوعات الفساد، مضيفة: "ربط البعض ذلك بانتشار الفساد وإعاقته جهود التنمية، دون النظر لارتفاع تصنيف مصر هذا العام بذات التقرير المشار إليه إلى أكثر من 10 درجات كنتيجة لجهود الدولة في مجال منع ومكافحة الفساد، والتي يتم نشرها بصفة دورية بوسائل الإعلام ولا تخفى على أحد من المواطنين أو من الجهات الرسمية وغير الرسمية".
حفل-تخرج-كلية-الشرطة (2)

أبناء الشهداء: نستكمل مسيرة الدفاع عن الوطن

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وبدأت وقائع الاحتفال بعزف السلام الجمهوري فور وصول السيسي إلى منصة الاحتفال بأكاديمية الشرطة.
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد: غدا طقس معتدل.. وانخفاض الحرارة درجتين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض الحرارة درجتين، غدا الأحد، على أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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انهيا-عقارين-واخلاء اخرين-من-السكان في-الاسكندرية (2)

نقل سكان العقارين المنهارين بالجمرك لمدرسة الأنفوشي

قرر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، توفير إيواء عاجل لـ9 أسر وعددهم 30 شخصا، من المتضررين من انهيار جزئى بعقارين في حارة سلطان بدائرة حي الجمرك، وتم نقلهم إلى مدرسة الأنفوشي الإعدادية بمنطقة رأس التين، مع توفير إعاشة من طعام وشراب لهم. كان حي الجمرك بالإسكندرية شهد في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سقوط أجزاء من عقار قديم بحارة سلطان المتفرعة من شارع الشمرلي، بدائرة قسم الجمرك. وعلى الفور انتقلت المهندسة سحر شعبان، رئيسة حي الجمرك، إلى موقع الحادث.
خالد يوسف

وفاة شقيق المخرج خالد يوسف بعد صراع طويل مع المرض

توفي اللواء أبو مسلم يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق وشقيق النائب والمخرج السينمائي خالد يوسف، اليوم الخميس، بأحد المستشفيات بالقاهرة بعد صراع مرير مع المرض خلال الفترة الماضية. ومن المقرر أن يتم دفن جثمان أبو مسلم غدًا الجمعة انتظارًا لإعداد الترتيبات اللازمة للجنازة والعزاء بمسقط رأس العائلة بقرية تصفا مركز كفر شكر في محافظة القليوبية. فيما لم يتم الإعلان حتى الآن عن موقف النائب خالد يوسف من المشاركة في الجنازة والعزاء من عدمه لوجوده خارج البلاد منذ فترة طويلة.
الثاني-مكرر-علمي-علي-مستوي-القليوبيه

الثاني علمي بالقليوبية: مجدي يعقوب مثلي الأعلى

قال أحمد السيد أحمد ابن قرية أبو زعبل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة علمى علوم، إن حلمه منذ الصغر أن يصبح طبيبا مشهورا مثل الدكتور مجدي يعقوب ويعتبره المثل الأعلى له، وهو ما جعله يجتهد ويسهر الليالي في المذاكرة والانتظام في الدروس حتى يحصل على هذا المجموع، مؤكدا أن الفضل في تفوقه يرجع إلى الله ثم أسرته التي وفرت له كل أسباب النجاح وتحملوا المشقة والتعب وسهروا على راحته لتحقيق حلمه، حسب تعبيره.
الحكم على قضية تيران وصنافير بمجلس الدولة-6

قرار قضائي بإعادة انتخابات غرفة التجارة بالقليوبية

قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية دائرة الاستشكال بإلزام وزير الصناعة ومحافظ القليوبية والجهة الإدارية بتنفيذ الحكم الصادر لمصلحة 3 مرشحين في انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين وإعادة الانتخابات وعدم الاعتداد بنتيجة التزكية المعلنة من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات. جاء الحكم أن المحكمة تقضي بوقف القرار السلبي لجهة الإدارة المدعي عليها عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة المدعي في الدعوي رقح 6904 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراء انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بعد إدراج اسم المدعين بكشوف المرشحين.
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