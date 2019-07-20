قرار بهدم عقار «مائل» في طوخ.. وإخلاء سكانه

تحرير:هيثم بطاح ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

هدم عقار مائل بالقليوبية

قررت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، هدم عقار مكون من 4 طوابق بقرية جزيرة الأحرار بطوخ، لخطورته على سكانه، كما قررت اللجنة إخلاءه من المواطنين، على أن يتم الهدم على نفقة صاحب العقار لوجود عيوب إنشائية به، ما أدى إلى ميله بنحو 20 سنتيمترا. وتفقد محمد خيري، رئيس مجلس مركز ومدينة طوخ، برفقة لجنة من الإدارة الهندسية بمدينة طوخ، المنزل، وقرروا إحالة الموضوع للجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وإخلاء المنزل حرصا على سلامة قاطنيه. وانتقلت الأجهزة الأمنية والدفاع المدني وتم الإخلاء، وحُرر محضر بالواقعة.

وسادت حالة من الفزع بين أهالي قرية جزيرة الأحرار بدائرة مركز طوخ، على أثر وجود ميل بأحد المنازل مكون من 4 طوابق على آخر مجاور له، ما أدى إلى خروج السكان من المنزلين خوفا من الانهيار. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، بتلقيه بلاغا