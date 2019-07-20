توتنهام يحاول إقناع إيريكسين بالبقاء بمضاعفة أجره

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م

كريستيان إيريكسين

يحاول توتنهام إقناع نجمه الدنماركي كريستيان إيريكسين بتجديد عقده، من خلال عرض عقد جديد عليه بمضاعفة أجره الأسبوعي ليصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعدما رحب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، بالرحيل عن السبيرز هذا الصيف بـ6 سنوات قضاها مع الفريق، راغبًا في خوض تجربة جديدة بعد خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا. ويتبقى في عقد إيريكسين عام واحد فقط، ويحصل على أجر أسبوعي قدره 80 ألف جنيه إسترليني، وسبق أن عرض السبيرز على الدنماركي الحصول على 160 ألف جنيه إسترليني لتجديد عقده، قبل أن يرتفع العرض الآن إلى 200 ألف جنيه إسترليني.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن المال ليس الحافز الوحيد بالنسبة لإيريكسين لتجديد عقده، وإذا قرر الرحيل هذا الصيف، فستكون وجهته المقبلة هي الدوري الإسباني عبر بوابة أي من برشلونة وريال مدريد المهتمين بالحصول على خدماته. كما أوضحت الصحيفة البريطانية أن وكيل أعمال اللاعب عرضه أيضًا على أتلتيكو

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن المال ليس الحافز الوحيد بالنسبة لإيريكسين لتجديد عقده، وإذا قرر الرحيل هذا الصيف، فستكون وجهته المقبلة هي الدوري الإسباني عبر بوابة أي من برشلونة وريال مدريد المهتمين بالحصول على خدماته.



كما أوضحت الصحيفة البريطانية أن وكيل أعمال اللاعب عرضه أيضًا على أتلتيكو مدريد، الذي تمكن منذ أيام من ضم لاعب توتنهام الآخر كيران تريبير.



وسيكون من السهل على النادي التعاقد مع إيريكسين، الذي تبلغ قيمته حاليا 63 مليون جنيه إسترليني، ولن يتمكن السبيرز من رفض هذا الرقم في حال تقدم به أي نادٍ، خاصة أن النجم الدنماركي بإمكانه الرحيل بالمجان الصيف المقبل.