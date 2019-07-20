رياضة

توتنهام يحاول إقناع إيريكسين بالبقاء بمضاعفة أجره

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٥ م
كريستيان إيريكسين
كريستيان إيريكسين
يحاول توتنهام إقناع نجمه الدنماركي كريستيان إيريكسين بتجديد عقده، من خلال عرض عقد جديد عليه بمضاعفة أجره الأسبوعي ليصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعدما رحب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، بالرحيل عن السبيرز هذا الصيف بـ6 سنوات قضاها مع الفريق، راغبًا في خوض تجربة جديدة بعد خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا. ويتبقى في عقد إيريكسين عام واحد فقط، ويحصل على أجر أسبوعي قدره 80 ألف جنيه إسترليني، وسبق أن عرض السبيرز على الدنماركي الحصول على 160 ألف جنيه إسترليني لتجديد عقده، قبل أن يرتفع العرض الآن إلى 200 ألف جنيه إسترليني.
وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن المال ليس الحافز الوحيد بالنسبة لإيريكسين لتجديد عقده، وإذا قرر الرحيل هذا الصيف، فستكون وجهته المقبلة هي الدوري الإسباني عبر بوابة أي من برشلونة وريال مدريد المهتمين بالحصول على خدماته. كما أوضحت الصحيفة البريطانية أن وكيل أعمال اللاعب عرضه أيضًا على أتلتيكو
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الغندور لبلماضي: «أنت لا تعرف معنى الأدب والاحترام»

فتح خالد الغندور، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، النار على جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر. جمال بلماضي، عقب نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، تحدث عن رأيه في تشجيع الجماهير المصرية للجزائر خلال المباراة، قائلا: "أحتاج للذهاب إلى طبيب العيون الخاص بي، كي أتأكد مما تقول، لأنني لم أشاهد ذلك". وأغضبت تلك التصريحات من المدرب الجزائري، الجماهير المصرية التي استقبلت محاربي الصحراء أفضل استقبال، علاوة على توفير كل سبل الراحة للجماهير الجزائرية التي وصلت إلى القاهرة لدعم منتخب بلدها.
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نجم الأهلي: لدينا خبرات التعامل مع المراحل الحاسمة

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سيميوني يكشف عن موقفه من تدريب الأرجنتين

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أنه تحدث مع أنطوان جريزمان، الذي انتقل هذا الصيف من الأتلتي إلى برشلونة، مشيرا إلى أنه "ممتن" لما قدمه المهاجم الفرنسي خلال وجوده بين صفوف الروخيبلانكوس خلال السنوات الـ5 الماضية. وقال سيميوني: "أقدر كثيرا ما قدمه جريزمان على مدار 5 سنوات معنا. إنها لحظة مهمة في مسيرته، إذ انتقل إلى فريق استثنائي مثل برشلونة، وتحدثت معه كثيرا وممتن لكل من كانوا معنا، إنني أحبه كثيرا وتربطني به وبأسرته علاقة عظيمة. لقد انتقل لفريق كبير وإذا حافظ على نفس مستواه الذي وضعه بين أفضل اللاعبين، سيقدم موسما رائعا".
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نيمار: سيرجيو راموس أصعب مدافع واجهته

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار لم ينسَ مواجهاته العديدة السابقة أمام قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، عندما كان لاعبًا في صفوف برشلونة، وحتى مع فريق الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما تواجها في الموسم قبل الماضي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يرى بأن راموس هو أصعب مدافع واجهه طوال مسيرته الاحترافية، وربما يتجدد الصراع بينهما من جديد في حال تمكن النجم البرازيلي من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان تجاه برشلونة من جديد، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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أتلتيكو مدريد يعلن تعاقده مع لاعب توتنهام

أعلن نادى أتليتكو مدريد، الإسباني، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًّا مع كيران تريبير، الظهير الأيمن لفريق توتنهام الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وبحسب البيان الرسمي الصادر من أتلتيكو مدريد، فإن النادي الإسباني توصل لاتفاق مع إدارة توتنهام على ضم تريبير بعقد لمدة 3 مواسم قادمة. ووقع المدافع الإنجليزى على عقد مع فريق العاصمة مدريد يمتد إلى 3 مواسم، ووفقا لوسائل إعلام بريطانية فإن الصفقة تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه إسترلينى، بعدما اجتاز الكشف الطبى بنجاح.
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أندية الليجا تكتسح الميركاتو.. وغياب إنجليزي

لا يزال هناك الكثير من الوقت المتبقي في موسم الانتقالات الصيفية، ولكن حتى الآن تسيطر الإسبانية بشدة على الميركاتو، فكما كان متوقعًا، أنفق ريال مدريد حتى الآن الكثير من الأموال على التدعيمات لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي، كما أنفق برشلونة وأتلتيكو مدريد الكثير من الأموال، ليتفوق هذا الثلاثي على أندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، وتعاقد البارسا مع أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو، أما أتلتيكو فتعاقد مع البرتغالي الشاب جواو فيليكس مقابل 126 مليون يورو، ليصبح رابع أغلى صفقة في التاريخ.
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