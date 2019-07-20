أبناء الشهداء: نستكمل مسيرة الدفاع عن الوطن

دينا الإسلامبولي: من الضرورة العمل لبناء الوطن.. وأنا فخورة بتخرج شقيقي علاء في كلية الشرطة والتي حرص على الالتحاق بها لاستكمال مسيرة والدنا

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وبدأت وقائع الاحتفال بعزف السلام الجمهوري فور وصول السيسي إلى منصة الاحتفال بأكاديمية الشرطة.

وقال الطالب بالسنة الدراسية الأولى عمرو جمال نجل الشهيد عقيد طيار جمال محمد مهني، الذي استشهد في أثناء أداء الواجب في إحدى الطلعات الجوية، إن والده مصدر قوته وكان يتفانى فى عمله وغرس فيه حب الوطن، مؤكدا أنه سيعمل على استكمال مسيرة والده في خدمة الوطن.وذكر الملازم تحت الاختبار علاء الإسلامبولي نجل الشهيد

وقال الطالب بالسنة الدراسية الأولى عمرو جمال نجل الشهيد عقيد طيار جمال محمد مهني، الذي استشهد في أثناء أداء الواجب في إحدى الطلعات الجوية، إن والده مصدر قوته وكان يتفانى فى عمله وغرس فيه حب الوطن، مؤكدا أنه سيعمل على استكمال مسيرة والده في خدمة الوطن.

وذكر الملازم تحت الاختبار علاء الإسلامبولي نجل الشهيد عميد عاطف فتحي الإسلامبولي مفتش مباحث جنوب الجيزة، الذي استشهد إثر تبادل لإطلاق النار مع مجموعة مسلحة، أنه قرر دخول كلية الشرطة عقب وفاة والده، وذلك لاستكمال مسيرة والده في الدفاع عن الوطن، متعهدا بمواجهة كل من تسول له نفسه المساس بكرامة وأمن مصر.

وعقب ذلك، ألقت دينا الإسلامبولي نجلة الشهيد عاطف فتحي الإسلامبولي، كلمة أكدت فيها أن والدها من أبطال الشرطة الباسلة، وأنه ترك لها أكبر وسام بعد استشهاده، مطالبة أبناء الشهداء بالفخر دوما بما ضحى به الشهداء من أجل الوطن.

ودعت دينا إلى ضرورة العمل لبناء الوطن، معربة عن فخرها بتخرج شقيقها علاء في كلية الشرطة والتي حرص على الالتحاق بها لاستكمال مسيرة والده.

تلى ذلك كلمة للملازم يوسف جمال مهنى نجل العقيد طيار جمال مهنى، قال فيها إن والده كان يمثل القدوة والأسوة الطيبة له، مضيفا أنه عقب استشهاد والده أصر على الالتحاق بكلية الشرطة لاستكمال مسيرة والده في الدفاع عن الوطن، مضيفا: "تهون الأرواح ونحافظ على أمن واستقرار مصر، ورجال الشرطة والجيش لن يسمحوا بترك أي خائن ولا خسيس يعيش على أرض مصر".

وعقب ذلك، ألقى الملازم أول مازن محمد مصطفى الجمال الضابط بقطاع الأمن المركزي بشمال سيناء، الذي أصيب بنسبة عجز 50% بحاستي السمع والبصر في أثناء تواجده بمهمة تمشيط الطريق الدائري بالعريش، كلمة أعرب فيها عن فخره لمشاركته في العملية الشاملة سيناء 2018، مضيفا أنه في يوم 3 يونيو في شهر رمضان الكريم انفجرت به وبزملائه عبوة ناسفة وقد تمنى الشهادة.

وتابع أنه رغم شدة الانفجار حاول استجماع قوته للاطمئنان على زملائه والذين استشهدوا، وهما النقيب البطل محمود مجدي والشهيد البطل المجند تامر عبد الملاك، داعيا الشعب المصري إلى ضرورة التكاتف للحفاظ على أمن وسلامة مصر.

وصدق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على إطلاق اسم الشهيد البطل النقيب عمر القاضي على دفعة خريجي كلية الشرطة (2019) تخليدا لذكراه، والذي حرصت والدته على مصافحة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة.

وصافح السيسي أبناء شهداء الوطن من الشرطة والقوات المسلحة. وكان عدد من أبناء شهداء الوطن قد ألقوا كلمات في حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، أكدوا فيها فخرهم بشهادة آبائهم ، متعهدين باستكمال مسيرتهم في حماية الوطن ورفعته.

وكرم الرئيس أوائل الطلبة الخريجين من كلية الشرطة، كلية الدراسات العليا، ومركز بحوث الشرطة ومنحهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية. وقام الرئيس السيسي بمنح أنواط الامتياز لخريجي كلية الشرطة، وهم ملازم تحت الاختبار عمر رضا العمدة، ملازم تحت الاختبار نور أمين عز الدين، ملازم تحت الاختبار محمود السيد عبد الهادي مسلم، ملازم تحت الاختبار أحمد عبد الباسط داود، وملازم تحت الاختبار معتز أسامة الهامي.

