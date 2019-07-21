الأب جون غبريال: الإيمان المسيحي لم يبن على معجزات

الدومنيكان: الكتاب المقدس لم يمنع كهنوت المرأة لكن نحترم التقليد في هذا الأمر.. الكنيسة الكاثوليكية تقدر العلم.. الإيمان المسيحي لم يوجد ليقول لي: ماذا آكل يوم الجمعة

تحرير:بيتر مجدي ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

اعتاد الناس على صورة نمطية لرجل الدين المسيحي، سواء كان كاهنا أو راهبا، أو أسقفا، بالزي الأسود أو اللحية الطويلة، لكن في الكنيسة الكاثوليكية يوجد شكل مختلف للكاهن من حيث المظهر والجوهر أيضا، وفي قاعة بدير الآباء الدومنيكان بالعباسية بها صورة للبابا كيرلس السادس، التقت «التحرير»، مع الأب جون غبريال المنتمي لرهبنة الآباء الدومنيكان التابعة للكنيسة الكاثوليكية في مصر. سنتعرف على نموذج مختلف للراهب، ودير اهتمامه الأكبر هو توفير الكتب والمراجع المهمة عن الدين الإسلامي، ويقدم خدمة للبحث العلمي ويتعاون مع مؤسسة الأزهر لدعم الطلبة والباحثين.

الأب جون غبريال راهب شاب يُدرس مادة العقيدة (مدخل إلى الإيمان المسيحي) في معهد التربية الدينية التابع للكنيسة الكاثوليكية، لمن يريد أن يكون مدرس دين مسيحي أو مدرسا في مدارس الأحد، ومدة الدراسة بالمعهد 4 سنوات. رسامة المتزوجين كهنة بدأنا معه من إعلان الفاتيكان مؤخرا مناقشة رسامة كهنة من المتزوجين في

الأب جون غبريال راهب شاب يُدرس مادة العقيدة (مدخل إلى الإيمان المسيحي) في معهد التربية الدينية التابع للكنيسة الكاثوليكية، لمن يريد أن يكون مدرس دين مسيحي أو مدرسا في مدارس الأحد، ومدة الدراسة بالمعهد 4 سنوات.

رسامة المتزوجين كهنة

بدأنا معه من إعلان الفاتيكان مؤخرا مناقشة رسامة كهنة من المتزوجين في منطقة الأمازون عكس التقليد الغربي الذي يرسمهم من المتبتلين (غير المتزوجين)، وهل يمكن أن يحدث مثل هذه الخطوات في مصر؟ وقال: «لا يوجد مقارنة بين مصر والكنيسة الكاثوليكية في الغرب، ففي الغرب هناك قوانين قوية في الكنيسة وثابتة، يحدث لها مراجعات، والكنيسة تحاول أن تنظر للاحتياج الرعوي الذي لا يخالف الإيمان، وفي مصر لا نفرق بين ما هو تقليد وما هو أساسي في الإيمان». (اقرأ أيضا: دير الدومنيكان بالقاهرة تخصُّص في الدراسات الإسلامية)

الفارق بين الإيمان والتقليد

يوضح جون أن التقليد هو ما بنته الكنيسة إلى جانب الكتاب المقدس في القرون الثمانية الأولى، وأنه «ممكن يكون أمر بالنسبة للكتاب المقدس غير ممنوع، لكن الكنيسة لم تفعله، فنحترم فهم الأجيال الأولى، مثل كهنوت المرأة لا يوجد في الكتاب المقدس شيء مع أو ضد، لكن المانع الوحيد هو التقليد، والتقليد في رسامة الكهنة هو البتولية، وبخصوص السماح برسامة كهنة متزوجين، سيصبح متاحا ويترك الأمر لأسقف الإيبارشية».

التقليد قد يتغير

يضيف غبريال: «ليس تخصصي تاريخ، لكن درست أن الأسقف قبل القرن العاشر كان متزوجا في الكنائس الشرقية»، وتابع: «أليس هذا تقليدا تم التخلي عنه اليوم؟»، وأوضح أنه «ليس كل ما هو قديم هو أفضل أو نحافظ عليه، وهناك أشخاص من مصلحتهم الحفاظ على ما هو قديم لأنه يعطيهم نوعا من الحماية».

وتابع: «الأمر راجع للفكر والدراسة، كلما كان الأشخاص دارسين ويستخدمون العقل، سيطبقون الإيمان بما يناسب عالمنا اليوم، لكن بعض الناس تعتقد أن تطبيق الإيمان يظل كما هو لا يتغير، وأرى أن التغيير يفرض نفسه وسينجح».

تحديات الكنيسة في الغرب

«في الغرب الكنيسة الكاثوليكية مرتبطة بمجتمع أصبح علمانيا، والدولة العلمانية تقف على مسافة واحدة من كل الأديان، والكنيسة الكاثوليكية بحسب قوانينها، تمنع ممارسة السياسة لرجال الدين»، هكذا أوضح عن علاقة الكنيسة بالدولة، مضيفا أن الكاهن لا يرشح نفسه لعضوية البرلمان مثلا، وهذا لا يعني ألا يمارس حقوقه كمواطن، وهو أمر منتهٍ منذ نهاية القرن الـ19.

وفي نفس الوقت الكنيسة لها دور سياسي، فهي تحاول توعية الناس بحقوقها السياسية، وأن يكون المؤمن فاهما دوره كمواطن في المجتمع.

ويضيف: «في العقلية الغربية، يرضعون فصل الدين والدولة في اللبن منذ الصغر، وليس في القوانين فقط، بل طريقة التفكير هناك تختلف، عكس هنا لا نفصل بين ما هو فقهي أو لاهوتي وما هو مدني».

نموذجان للعلمانية

لفت الأب جون لوجود نموذجين للعلمانية وعلاقتهما بالدين، الأنجلوساكسوني، والفرنكفوني، موضحا أنه في النموذج الأنجلوساكسوني والألماني لديهم نوع من العلمانية المتسامحة مع الدين، أما في فرنسا لو «استشهدت بأية من الكتاب المقدس تكون مصيبة، لأن لديها عداء مع الدين»، وتابع: «وطبعنا كشرقيين لا يمشي مع النموذج الفرنسي، وكمصري فأنا أقرب للنموذج الإنجليزي».

البعد الاجتماعي للإنجيل

يقول جون إن «ما نحاول فعله هو أن يرى الناس البعد الاجتماعي للإنجيل، وألا يفصلوا بين الإنجيل وحياتهم، ونخرج من نموذج التقوى الشعبية».

وتابع: «الإيمان المسيحي لم يوجد ليقول لي: ماذا آكل يوم الجمعة، وماذا أشرب في الصوم، ونتشاجر هل نأكل سمكا أم لا؟ ففي مصر ليس لدينا روحانية خاصة بالعلمانيين (المؤمنين العاديين من غير الرهبان والكهنة)».

روحانية العلمانيين

وأوضح أن «روحانية العلمانيين وحياتهم مختلفة عن الأكليروس»، وتابع: «إذا أنا راهب أصوم 50 يوما، لكن الواقع في الحياة المدنية مختلف، فصراع الراهب في أن الشيطان كان يكمل له شكل الدجاجة ليأكلها، أما العلماني فصراعه أنه يعمل ولا يجد ثمن الدجاجة».

وأضاف أن الكنيسة الكاثوليكية تعاملت مع روحانية العلمانيين منذ زمن، رغم أن هذا لم يظهر في مصر، وقال إن الروحانية تختلف هنا، «فصراعي ليس متى شربت اللبن، لكن كمسيحي هل تؤتمَن على الموظفين لديك؟ هل تعطي العامل حقه؟» وتابع: «نظرت لامرأة في الشارع هي خطيئة، لكن ما طريقة تفكيرك عن المرأة؟ هل تراها متساوية معك؟ تفكر مثلك؟ هل من حقها أن تعمل ما تعمله أنت؟ أم ممنوعة لكونها امرأة؟ هل تطبق قواعد الميراث المسيحي أم تنفذ ما هو في المجتمع؟».

«لا أستطيع أن أصوم بنفس الطريقة وأنا أسوق مترو أو طيار أو عسكري في الجيش أو أمسك معدات في درجة حرارة 40 مئوية»، يقول جون، وأضاف: «لست ضد الطريقة التقليدية في الصوم، لكن كل شخص له طريقته، لكن المهم كيف تركز الكنيسة في روحانية العلمانيين، وكيف أساهم في تحقيق ملكوت الله على الأرض».

«الاهتمام بالبيئة، وثقافة الاستهلاك»، من وجهة نظر جون من ضمن الروحانية، موضحا أن البابا فرنسيس كتب رسالة «كن مسبحا» عن البيئة، مضيفا أنه لم يعترف أحد بأنه لوث البيئة أو أنها أهدرت المياه، فالخطيئة بالنسبة لهم فقط هي رؤية مقطع فيديو أو شربت لبنا يوم الجمعة، رغم أن هناك خطيئة مؤسساتية، وأن «المجتمع به نظم طبقية وشريرة وظالمة، فهل أنا كمسيحي أشارك فيها أم لا؟».

الكنيسة الكاثوليكية في مصر

الأب جون أوضح أن الاهتمام بروحانية العلمانيين بهذا الأسلوب موجود في مصر لكن ضعيف، وحول سؤاله عن معاناة الكنيسة الكاثوليكية في مصر من الانغلاق مثل الكنائس الأخرى حولها قال: «تعاني بطريقة مختلفة، فنحن نشرب من نفس النيل ونفس التعليم، ونعاني من التقليدية مقارنة بالكنائس الكاثوليكية الأخرى في العالم، فعلى مستوى الدراسات مقارنة بالكنيسة الكاثوليكية في أوروبا نعاني، وكذلك مستوى التعليم والانفتاح على الثقافات والحرية والإنتاج اللاهوتي، وهذا مرتبط بالمجتمع».

التعليم والصحة

يرى غبريال أن الاهتمام بالتعليم والصحة يقود مصر لوضع أفضل، وعن إسهامات مدارس الرهبانيات قال إن لها دورا لكن عددها قليل، و«نتمنى أن تكون كل المدارس الحكومية بنفس مستوى المدارس الكاثوليكية اللغات»، موضحا أنه تتميز بـ«الضمير في الشغل، وطريقة التدريس، الدقة، المتابعة، العدد أقل، المنهج الدراسي، تعلم لغة جيدا، التربية، التسامح، ومن خرج من مدارس كاثوليكية كان لديه سهولة في تقبل الآخر». ويعتقد أن تطوير التعليم يحتاج لتغيير المنظومة جذريا وإرسال كوادر لفرنسا وألمانيا وبلجيكا ونقل خبراتهم.

المسيحية الشعبية

يشير الأب جون للمحاضرات التي يقدمها للشباب المسيحي، الذين يصطدمون بما هو متوارث وتربوا عليه، موضحا أن هناك «فجوة بين المسيحية، والمسيحية الشعبية، فالإيمان المسيحي في مصر شعبي، والنسخة المسيحية الشعبية عبارة عن خليط من الإسلام واليهودية، وأن هناك معتقدات إسلامية وصارت في المسيحية ويعتقد الناس أنها أساس إيمانهم المسيحي، مثل القضاء والقدر». وأوضح أن الكنيسة الكاثوليكية ألغت منع تناول المرأة وقت الطمس من العصور الوسطى، وأنها تعمل وزنا كبيرا للعلم، مشيرا إلى أن الإيمان المسيحي لم يبن على معجزات، فالسيد المسيح دخل قرية ورفض عمل معجزة لأنه ليس لها إيمان.