عروس نجل إيلي صعب تتزين بتصميماته في حفل زفافها

تحرير:فيروز ياسر ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

نجل إيلي صعب وعروسه

إيلي صعب من مصممي الأزياء الذين برزت موهبتهم منذ الصغر، إذ كان يصمم الفساتين لشقيقاته ويرسمها على الورق، ولم يتوقف طموحه عند لبنان فقط، بل سافر إلى باريس للدراسة، وبعدها عاد ليصبح من أشهر مصممي الأزياء، ومشاركا في أسابيع الموضة والمهرجانات العالمية، والمصمم الخاص للنجمات في هوليوود والعالم. بالطبع، يتساءل البعض عن ما يصممه «صعب» لزوجته، ولكن الأمر لم يقتصر عليها فقط، إذ فوجئت الجماهير بتصميم فستان زفاف زوجة ابنه، الذي أقيم حفل زفافه أمس في عرس ملكي يشهد له الجميع.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور من حفل زفاف ابن إيلي صعب الذي أقيم على 3 أيام متواصلة، وظهرت كريستينا بفستان كالملكات من تصميم إيلي صعب. جاء الفستان مطرزا بالكامل ويكشف عن ذراعيها، كما لديه ذيل طويل ممتد، أما طرحة العروس فجاءت مطرزة بالكامل من أعلى ومن أطرافها، لتمتد إلى الفستان من الخلف،