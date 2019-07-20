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عروس نجل إيلي صعب تتزين بتصميماته في حفل زفافها

تحرير:فيروز ياسر ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
نجل إيلي صعب وعروسه
نجل إيلي صعب وعروسه
إيلي صعب من مصممي الأزياء الذين برزت موهبتهم منذ الصغر، إذ كان يصمم الفساتين لشقيقاته ويرسمها على الورق، ولم يتوقف طموحه عند لبنان فقط، بل سافر إلى باريس للدراسة، وبعدها عاد ليصبح من أشهر مصممي الأزياء، ومشاركا في أسابيع الموضة والمهرجانات العالمية، والمصمم الخاص للنجمات في هوليوود والعالم. بالطبع، يتساءل البعض عن ما يصممه «صعب» لزوجته، ولكن الأمر لم يقتصر عليها فقط، إذ فوجئت الجماهير بتصميم فستان زفاف زوجة ابنه، الذي أقيم حفل زفافه أمس في عرس ملكي يشهد له الجميع.
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور من حفل زفاف ابن إيلي صعب الذي أقيم على 3 أيام متواصلة، وظهرت كريستينا بفستان كالملكات من تصميم إيلي صعب. جاء الفستان مطرزا بالكامل ويكشف عن ذراعيها، كما لديه ذيل طويل ممتد،  أما طرحة العروس فجاءت مطرزة بالكامل من أعلى ومن أطرافها، لتمتد إلى الفستان من الخلف،
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الأزرق الغامق.. اختر لون مطبخك حسب الموضة

على الرغم من أن المطابخ ذات الألوان المحايدة دائما ما تتربع على عرش موضة المطابخ لكل عام، إلا أن هذا العام لابد من وجود الألوان الداكنة والباهتة بداخل مطبخك، سواء من جانب التركيبات أو الخزانات. ولأن المطبخ مملكة المرأة، ففي العادة يترك لها شريكها حرية الاختيار لأانها ستقضي ساعات بداخله، وبالطبع تحب النساء اتباع الموضة، وتبحث عن كل جديد واختيار الأفضل منه، لذا هناك مجموعة من ألوان المطابخ الرائجة لهذا العام ويمكن اختيار إحداها ليكون مطبخك على الموضة، وفقا لما ذكره موقع Martha Stewart.
الجينز-المقطع

إزاي توسعي البنطلون الجينز بعد غسله؟

عندما تغسلين البنطلون الجينز وترتدينه مرة أخرى، تفاجئين بأنه ضيق ولا تستطيعين الارتياح فيه بهذا الشكل حتى وإن دخل في ساقيكِ، ولكن لست وحدك في هذه المشكلة، ولا تفكرين أن وزنك زاد بين عشية وضحاها، استرخي قليلا عزيزتي. فوضع الجينز في الغسالة واستخدام دورة الماء الساخن أو وضعها في المجفف هو السبب الرئيسي وراء ميله إلى الانكماش، ولأن ارتدائه بهذا الشكل بعد الغسيل أمر غير مريح تماما، قد تبحثين حلول بسيطة تخلصك من هذا الضيق في أسرع وقت، تعرفي على تلك الحلول وفقا لما ذكره موقع Welcome to StyleCraze.
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قلة النوم ترهق بشرتك.. استعيدي جمالك في دقائق

«نامي كويس عشان بشرتك تبقى أفضل».. الجملة الأشهر بين الفتيات اللاتي يحاولن الحفاظ على جمالهن، فكلما كان الوجه صافيا وخاليا من الحبوب والشوائب، تستطيع الفتاة أن تثق في نفسها أكثر، وتواجه العالم الخارجي بقوتها وجمالها. ولأن النوم المفتاح السحري لبشرة متوهجة وصحية، ففي بعض الأحيان يصعب الحصول على 8 ساعات يوميا، بسبب الضغوطات اليومية والمهام التي لا تنتهي، ولهذا يمكن التضحية بالنوم في بعض الأحيان، وباستمرار قلة النوم تبدأ الهالات السوداء في الظهور وتنتفخ العينان، ويظهر التعب على البشرة.
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امرأتان تهزمان التصلب المتعدد بزرع الخلايا الجذعية

غالبا ما تمارس لوسي بريستون السباحة في المياه الصافية للبحيرة بالقرب من منزلها في مدينة كيسويك الخلابة بولاية آيو في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت ترى نفسها محظوظة لممارستها رياضتها المفضلة، لكن ما لم تتوقعه قط أن يأتي يوم لا تستطيع بعده السباحة كالعادة. تلك المرأة البالغة من العمر 36 عاما، وتعمل في مجال التسويق، أصيبت بمرض التصلب العصبي المتعدد في عام 2012، وهي حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي الدماغ والحبل الشوكي، ما يؤدي تدريجيا إلى مشكلات في الحركة والتوازن والإدراك. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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أزياء تعبر عن شمال إفريقيا في أسبوع الموضة بباريس

مع انطلاق أسبوع الموضة بباريس، تركت دور الأزياء بصمة كبيرة لدى المهتمين بالموضة حول العالم، إذ وضع مصممو الأزياء كل جهودهم من أجل ظهور تصميماتهم بشكل مختلف، لتتنوع الأزياء وتكشف أغلبيتها عن حضارات قد تكون غير معروفة للكثيرين، والبعض الآخر اهتم بالحيوانات والطيور، وعكسَ ذلك على الأزياء المختلفة. ومع اقتراب نهاية أسبوع الموضة بباريس لخريف وشتاء 2019، كان هناك حضور باهر لدور أزياء أخرى، كما لم يكن إيلي صعب مصمم الأزياء العربي الوحيد، حيث شارك جورج حبيقة وزهير مراد بمجموعة مختلفة.
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لا يذرفون الدموع.. حقائق لا تعرفها عن حديثي الولادة

عند ولادة طفل في أحد العائلات، يجتمع حوله الصغار والكبار أيضا، ويلاحظون الاختلافات التي تحدث له يوما بعد يوم، خاصة أن الطفل حديث الولادة في أغلب الأوقات نائم أو يبقى عينيه مغلقتين. وهناك الكثير من الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها وصف الأطفال، حيث يراهم البعض لطفاء محبوبين، كما ينزعج الآخرون من البكاء ومتطلباتهم، وبالتالي يصاب من حولهم بالإرهاق والإحباط. ومن ناحية أخرى، كانت للأبحاث والدراسات العلمية وجهة نظر أخرى في رؤية الأطفال حديثي الولادة، لذا تعرف على الحقائق العلمية وفقا لما ذكره موقع Listverse.
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في اليوم العالمي لـ«البوس».. اعرف فوائد التقبيل

التقبيل وسيلة للتعبير عن حب الأشخاص لبعضهم، ففي كل قبلة يشعر كل طرف بالمشاعر المخبأة بداخل الآخر، وهذا لا يعني أن القبلات وسيلة للتعبير عن الحب بين الأزواج فقط، ففي المرة التي تقابلين فيها صديقتك بعد غيبة طويلة، لا بد من تبادل الأحضان والقبلات كنوع من التعبير عن الاشتياق، وفي كل مرة تعطي لوالديك قبلة فإنك تعبّر عن حبك لهما بأبسط وسيلة. ويحتفل العالم باليوم العالمي للتقبيل في 6 يوليو من كل عام، وبعيدًا عن أن القبلة وسيلة للتعبير عن المشاعر، فإن للتقبيل فوائد أخرى يمكن معرفتها وفقا لما ذكره موقع Health line.
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