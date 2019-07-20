يوسف الشريف يحضر لـ«النهاية».. وهذا موعد بدء التصوير

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

يوسف الشريف

عودة منتظرة للنجم يوسف الشريف في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2020، من خلال مسلسل "The End - النهاية"، ويجرى حاليًا جلسات مكثفة مع المخرج ياسر سامي وشركة "سينرجي" المنتجة، لاختيار أماكن التصوير استعدادا لانطلاقه مطلع ديسمبر المقبل، على أن يكون تصوير أغلب مشاهد المسلسل خارج مصر، حيث إن أحداثه تدور حول العالم الافتراضي، وحتى الآن لم تستقر الجهة المنتجة على الدول التي سيتم التصوير فيها، لذلك هناك جلسات يومية للوقوف على التفاصيل النهائية والخطوط الدرامية للعمل، الذي يعكف السيناريست عمرو سمير عاطف على كتابته.

كان المنتج تامر مرسي قد كشف عن البوستر الأول لمسلسل يوسف الشريف رمضان عام 2020 "The End- النهاية"، حيث ظهر نصف وجه البطل ومن خلفه دمار قد أصاب العالم. ويعود يوسف الشريف للموسم الرمضاني بعد غياب موسمي 2018 و2019، من خلال "The End- النهاية" في رمضان 2020، ويسجل المسلسل التعاون الثالث بين يوسف الشريف