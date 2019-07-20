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يوسف الشريف يحضر لـ«النهاية».. وهذا موعد بدء التصوير

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
عودة منتظرة للنجم يوسف الشريف في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2020، من خلال مسلسل "The End - النهاية"، ويجرى حاليًا جلسات مكثفة مع المخرج ياسر سامي وشركة "سينرجي" المنتجة، لاختيار أماكن التصوير استعدادا لانطلاقه مطلع ديسمبر المقبل، على أن يكون تصوير أغلب مشاهد المسلسل خارج مصر، حيث إن أحداثه تدور حول العالم الافتراضي، وحتى الآن لم تستقر الجهة المنتجة على الدول التي سيتم التصوير فيها، لذلك هناك جلسات يومية للوقوف على التفاصيل النهائية والخطوط الدرامية للعمل، الذي يعكف السيناريست عمرو سمير عاطف على كتابته.
كان المنتج تامر مرسي قد كشف عن البوستر الأول لمسلسل يوسف الشريف رمضان عام 2020 "The End- النهاية"، حيث ظهر نصف وجه البطل ومن خلفه دمار قد أصاب العالم. ويعود يوسف الشريف للموسم الرمضاني بعد غياب موسمي 2018 و2019، من خلال "The End- النهاية" في رمضان 2020، ويسجل المسلسل التعاون الثالث بين يوسف الشريف
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محمد هنيدى

مشاهير يهنئون الجزائر: برجولتك وحبك لوطنك تنتصر

حالة من الفرحة العارمة تعم مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء الوطن العربي، بعد نجاح المنتخب الجزائري الشقيق في تحقيق اللقب الإفريقي بالفوز على السنغال بنتيجة هدف مقابل لا شيء أحرزه المهاجم بغداد بو نجاح في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، وحافظ محاربو الجزائر على هذه النتيجة والتي استطاعوا بها الفوز بالمباراة وأن يصبحوا أبطالًا لأمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت على أرض الكنانة مصر. وشارك في هذه الحالة السعيدة بفوز الجزائر، العديد من الفنانين والمشاهير، وبينهم:-
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موسم جديد من stranger things ومزيج من الرعب والإثارة

بجزء جديد من مسلسل الرعب والفانتازيا، يعود stranger things 3، إلى الساحة العالمية للمسلسلات الأجنبية. حيث بدأ عرض المسلسل على Netflix فى عطلة نهاية الأسبوع فى الرابع من يوليو الجارى، ليدخل سباقا شرسا مع عرض العديد من المسلسلات القوية فى نفس الوقت على الموقع. بعد انتظار دام لأكثر من عامين، يكتسح stranger things 3 عالم الرعب، حيث حقق الجزء الثالث نسب مشاهدة أعلى من أجزائه السابقة، يأتى الجزء الأخير بثمانى حلقات، ليعيد جماهيره العريضة إلى أحداث مدينة هوكينز، خلال موسم أكثر عاطفية ورعبًا فى نفس الوقت.
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ابنة نجيب محفوظ تكشف حقيقة فقدان مقتنيات والدها

نفت أم كلثوم، ابنة الأديب الراحل نجيب محفوظ، أن تكون أدلت بأي تصريحات تشير إلى فُقدان عدد من المقتنيات التي أهدتها أسرة أديب نوبل إلى وزارة الثقافة من أجل إنشاء متحف الأديب العالمي أو أن تكون مستاءة من المتحف الذي تم افتتاحه مؤخرا، موضحة أنها لم تتحدث عن ضياع المقتنيات الخاصة بوالدها، مضيفة أن ما تردد حول غضبها بسبب ضياع عدد من المقتنيات الخاصة بوالدها غير صحيح، وشددت على أنها لا تعرف مصدر هذه الشائعات، وقالت: "أنا أهديت الوزارة مقتنيات كثيرة جدًا تخُص والدي".
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مشاهير يهنئون الجزائر: برجولتك وحبك لوطنك تنتصر

حالة من الفرحة العارمة تعم مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف أنحاء الوطن العربي، بعد نجاح المنتخب الجزائري الشقيق في تحقيق اللقب الإفريقي بالفوز على السنغال بنتيجة هدف مقابل لا شيء أحرزه المهاجم بغداد بو نجاح في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، وحافظ محاربو الجزائر على هذه النتيجة والتي استطاعوا بها الفوز بالمباراة وأن يصبحوا أبطالًا لأمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت على أرض الكنانة مصر. وشارك في هذه الحالة السعيدة بفوز الجزائر، العديد من الفنانين والمشاهير، وبينهم:-
نيقولا-معوض (1)

3 نجوم جدد ينضمون إلى أبطال مسلسل «بلا دليل»

تواصل شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، التعاقد مع نجوم مسلسلها الجديد «بلا دليل» من أجل سرعة الانتهاء من التحضيرات الأولية ودخول لوكيشن التصوير، حيث تعاقدت مؤخرًا مع كل من الممثل اللبناني نيكولا معوض، الفنان أحمد كرارة، بالإضافة إلى الممثل الشاب إسلام جمال، لينضموا بذلك إلى أسرة مسلسل «بلا دليل» بطولة التونسية درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوى وعمر الشناوى وإنعام الجريتلى ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، المسلسل من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفى.
عايدة رياض

تعرف على أحدث المنضمين إلى مسلسل«حواديت الشانزليزيه»

تعاقدت شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي، مؤخرًا مع عدد من الفنانين للمشاركة فى بطولة مسلسل «حواديت الشانزليزيه» إلى جوار النجم الأردني إياد نصار، وهم؛ الفنانة عايدة رياض، الفنان إدوارد والممثلة الشابة أماني كمال، لينضموا إلى فريق عمل المسلسل الذين تم التعاقد معهم مسبقًا؛ إنجي المقدم ومي سليم وداليا مصطفى. «حواديت الشانزليزيه» من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل، وكان المفترض أن ينطلق التصوير اليوم ولكن تم تأجيله إلى الأربعاء المقبل من أجل إنهاء التحضيرات الأولية الخاصة بالمشاهد الأولى.
صدمة-مصر-وفرحة جنوب-افريقيا-تصوير سامح-أبو-حسن‎ (7)

فنانون: أجيري «مفلس».. واتحاد الكرة لازم يمشي

ردود فعل غاضبة صدرت من الكثيرين عقب إطلاق حكم مباراة مصر وجنوب إفريقيا صافرة النهاية، معلنًا إقصاء الفراعنة من دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية. ولم يكن الفنانون استثناءً، حيث حمل الشاعر الغنائي أمير طعيمة، المدير الفني للمنتخب، خافيير أجيري، مسئولية الخسارة، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "الأعمى شايف إن أداءك البدني بينزل دايمًا في الشوط الثاني، تقوم ساحب هاف ديفيندر وتنزل وسط مهاجم وتفتح الملعب أكتر ما هو مفتوح". وأضاف: "أجيري أسوأ مدير فني يمسك المنتخب في تاريخه، اختيارات سيئة وخطة عشوائية وعكنن على 100 مليون".
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