بعد شراء S-400.. هل يُقصي الناتو تركيا قريبًا؟

يواجه الناتو في الوقت الحالي ضرورة الاختيار بين ما إذا كان يجب إقصاء تركيا من الحلف بعد إخلالها بالعديد من المعايير الرئيسية التي قام عليها التحالف
على الرغم من الصعوبات السياسية والاقتصادية التي تواجهها تركيا في الوقت الحالي، على خلفية شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة S-400، فإنها لم تتعرض لما يمكن أن يكون أسوأ نتائج هذه الأزمة على الإطلاق بالنسبة إلى أنقرة.
حلف شمال الأطلسي الناتو، وهو أحد الأطراف الرئيسية في الأزمة الدائرة، قد يكون هو صاحب قرار العقوبة الأكثر قسوة ضد تركيا، والتي تتمثل في إسقاط عضويتها من الحلف العسكري، الذي تنظر إليه أنقرة بعين الاهتمام من الناحية الإستراتيجية والسياسية.
تركيا التي نظرت إلى عضويتها في الناتو على أنها الرابط الأقوى بالاتحاد الأوروبي، والضمان الأبرز لحصولها على عضوية كاملة في اليورو، باتت الآن تواجه تهديدات مختلفة على المستوى السياسي، بما في ذلك مطالبات بإقصائها من الحلف العسكري.
الناتو أهمها.. عواقب وخيمة لتركيا بعد تسلّم S-400
وقالت صحيفة واشنطن بوست،
تركيا التي نظرت إلى عضويتها في الناتو على أنها الرابط الأقوى بالاتحاد الأوروبي، والضمان الأبرز لحصولها على عضوية كاملة في اليورو، باتت الآن تواجه تهديدات مختلفة على المستوى السياسي، بما في ذلك مطالبات بإقصائها من الحلف العسكري.
الناتو أهمها.. عواقب وخيمة لتركيا بعد تسلّم S-400
وقالت صحيفة واشنطن بوست، إن شراء أنقرة صواريخ S-400 الروسية، رغم الاعتراضات الشديدة من جانب الولايات المتحدة وأعضاء الناتو الآخرين، أدى إلى دعوات جديدة لطرد تركيا من الحلف.
وأوضحت الصحيفة أن مثل هذه الدعوات ظهرت من قبل، إلا أن معظمها كان رد فعل للحكم السلطوي من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان، إلا أن هذه المرة كان الغضب أعمق وأكثر انتشارًا.
ومن جانبه، قال تيد جالن كاربينتر، المحلل السياسي والكاتب بالصحيفة الأمريكية: "لا تؤكد الشكاوى على الأفعال الإجرامية الداخلية لأنقرة فحسب، بل إنها تشير أيضًا إلى قلق واضح من أن الناتو لديه شريك غير موثوق بشكل خطير في السياسة الأمنية".
وأضاف: "قرار واشنطن بطرد تركيا من المشاركة في برنامج F-35 يعكس بالتأكيد عدم الارتياح الأمريكي للسياسات الأمنية الخاصة بأنقرة".
وتثير مسألة سلوك تركيا الاستبدادي أسئلة أساسية حول معايير الناتو وأولوياته، التي كانت خلال الحرب الباردة واضحة للغاية، حيث كان ردع الاتحاد السوفييتي هو المهمة الأساسية، مما يسهم في تحقيق وحدة أكبر بين ديمقراطيات أوروبا الغربية، بالإضافة إلى تعزيز الالتزام الأمني للولايات المتحدة تجاه أوروبا.
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وقال كاربينتر: "في فترة ما بعد الحرب الباردة، وعلى الرغم من أن الزعماء الغربيين يصورون الناتو ليس فقط كتحالف عسكري بل كدولة من الديمقراطيات، وهو ما جعل الوتيرة القمعية التي يحكم بها أردوغان البلاد أمرا محرجا للحلف".
وأشار إلى أن أردوغان عزز سلطاته الرئاسية وقوض النظام القضائي الذي كان مستقلاً في البلاد، ورتب لأصدقائه السياسيين مناصب ذات نفوذ ضخم، متخذًا من محاولة الانقلاب عسكري الفاشل في يوليو 2016 ذريعة لتطهير الجيش والمحاكم والنظام التعليمي من الأشخاص الذين اعتبرهم أعداء.
وعلى الرغم من استمرار إجراء الانتخابات في تركيا، فإن من الصعب استمرار الناتو في النظر إلى أنقرة على أنها دولة ديمقراطية تتناسب مع الأهداف والطموحات السياسية والعسكرية وتفي بكل التزاماتها مع حلف شمال الأطلسي.
ورأت الصحيفة الأمريكية أن مثل هذه التطورات تعني أنه يتعين على الزعماء الغربيين تحديد ما إذا كان الناتو منظمة أمنية بحتة أو ما إذا كان يجب على الأعضاء الالتزام بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي، وهو الأمر الذي كان موضع انتقاد مستمر من جانب الغرب.
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وفشلت تركيا بشكل واضح في الامتثال لهذه المعايير، ومع عدم استطاعة قادة حلف الناتو التهرب من مسألة هوية الحلف لفترة أطول من ذلك، فإن الاختيار ما بين استمرار أنقرة في الناتو من عدمه، سيكون أمرا حتميا في المستقبل القريب.