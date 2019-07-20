رياضة

إسلام عيسى إلى بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
أعلن النادي المصري البورسعيدي عن انتقال نجمه إسلام عيسى، إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. حيث قال حمد إبراهيم، المدرب العام للمصري، خلال تصريحات تليفزيونية، إن اللاعب انتقل بشكل رسمي إلى صفوف نادي بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه. وقال المدرب العام للمصري: "تم الاتفاق بين بيراميدز والمصري، على دفع بيراميدز 35 مليون جنيه، قيمة فورية للصفقة، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه متغيرات، وستكون مرتبطة بمستوى اللاعب مع فريقه، والأهداف والبطولات التي سيحققها معهم خلال المواسم المقبلة".
وواصل حمد إبراهيم: "المفاوضات مع بيراميدز لم تدم سوى لأيام قليلة، على عكس مفاوضات الأهلي التي استمرت لأسابيع، ولكن الأحمر قرر التراجع عن الصفقة بشكل مفاجئ، وهو الأمر الذي حسم انتقال اللاعب إلى بيراميدز". وكشف المدرب العام للمصري أن الفريق سيضم صفقتين من العيار الثقيل، قائلا: "الأسبوع المقبل سيشهد صفقتين
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الغندور لبلماضي: «أنت لا تعرف معنى الأدب والاحترام»

فتح خالد الغندور، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، النار على جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر. جمال بلماضي، عقب نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، تحدث عن رأيه في تشجيع الجماهير المصرية للجزائر خلال المباراة، قائلا: "أحتاج للذهاب إلى طبيب العيون الخاص بي، كي أتأكد مما تقول، لأنني لم أشاهد ذلك". وأغضبت تلك التصريحات من المدرب الجزائري، الجماهير المصرية التي استقبلت محاربي الصحراء أفضل استقبال، علاوة على توفير كل سبل الراحة للجماهير الجزائرية التي وصلت إلى القاهرة لدعم منتخب بلدها.
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نجم الأهلي: لدينا خبرات التعامل مع المراحل الحاسمة

عبر أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاؤله بقدرة اللاعبين على حسم لقب بطولة الدوري، خاصة أن لديهم دوافع كثيرة وإصرارا قويا لتحقيق ذلك بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع على مدار موسم كامل شهد العديد من العقبات والصعوبات والظروف الاستثنائية، مؤكدًا أن الفريق يحترم جميع المنافسين، ويتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل، وفقا لظروفها ومعطياتها، وأشار إلى أن لاعبي الأهلي لديهم خبرات كافية للتعامل مع الأوقات الصعبة والمراحل الحاسمة على لقب البطولة، رغم الضغوط المتزايدة عليهم.
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توتنهام يحاول إقناع إيريكسين بالبقاء بمضاعفة أجره

يحاول توتنهام إقناع نجمه الدنماركي كريستيان إيريكسين بتجديد عقده، من خلال عرض عقد جديد عليه بمضاعفة أجره الأسبوعي ليصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعدما رحب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، بالرحيل عن السبيرز هذا الصيف بـ6 سنوات قضاها مع الفريق، راغبًا في خوض تجربة جديدة بعد خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا. ويتبقى في عقد إيريكسين عام واحد فقط، ويحصل على أجر أسبوعي قدره 80 ألف جنيه إسترليني، وسبق أن عرض السبيرز على الدنماركي الحصول على 160 ألف جنيه إسترليني لتجديد عقده، قبل أن يرتفع العرض الآن إلى 200 ألف جنيه إسترليني.
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المقاولون: بيراميدز لم يحترمنا في صفقة أحمد علي

تحدث محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن صفقة انتقال أحمد على مهاجم الفريق إلى نادي بيراميدز، بقيمة الشرط الجزائي، خلال الساعات الماضية، مؤكدا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة صدى البلد، أن «ما فعله بيراميدز لضم أحمد علي، تعامل بعيد عن الاحترام مع المقاولون العرب، وفوجئت بانضمامه لهم، ولم نكن نعلم أي شئ»، وواصل: «قرأنا عن صفقة انتقال أحمد علي في الصحف والمواقع مثل باقي الناس، اللاعب سدد نصف مليون جنيه للمقاولون قيمة الشرط الجزائي ورحل إلى بيراميدز».
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كيف استقبل الجمهور مفاوضات الأهلي مع علي جبر؟ (صور)

ردود أفعال واسعة انتابت جماهير النادي الأهلي، بعد أنباء اهتمام مسؤولي النادي بالتعاقد مع علي جبر، مدافع بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، ورغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، في التعاقد معه لدعم خط الدفاع الأحمر، في ظل عدم وجود مدافعين أكفاء بالفريق، الأمر الذي انتهى بتواصل لجنة التعاقدات مع علي جبر والتأكد من رغبته في ارتداء الفانلة الحمراء، وتم الاتفاق على انتقاله للقلعة الحمراء من نادي بيراميدز، مُقابل مبلغ مالي وانتقال الثنائي إسلام محارب وحسين السيد لبيراميدز على سبيل الإعارة.
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الأهلي يقترب من التعاقد مع علي جبر تعرف على التفاصيل

توصل مسؤولو النادي الأهلي لاتفاق مع نظرائهم في نادي بيراميدز بشأن اتمام التعاقد مع علي جبر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأزرق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، بعد رغبة النادي الأحمر ضم جبر وتدعيم خط دفاع الفريق بناءً على رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق. وعلمت "التحرير" أن النادي الأهلي اتفق مع المسؤولين في نادي بيراميدز على ضم علي جبر، مُقابل مبلغ مالي وانتقال الثنائي إسلام محارب وحسين السيد لفريق بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم، الأمر الذي نال موافقة المسؤوليين في الناديين.
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في ميلاده الـ34.. أرقام في مشوار عبد الله السعيد

يحتفل، اليوم السبت، عبد الله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ34، إذ ولد في محافظة الإسماعيلية عام 1985، وبدأ مسيرته الكروية في النادي الإسماعيلي بقطاع الناشئين، وشارك مع منتخب الشباب، وكانت له بصمة كبيرة في كأس العالم للشباب 2005، وبعدها تألق مع «برازيل مصر»، وظهر بصورة ممتازة واختاره الكابتن حسن شحاتة لينضم إلى صفوف منتخب مصر الأول، وجذب أنظار قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء استطاعوا أن يحصلوا على خدمات اللاعب في 14 سبتمبر 2011.
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