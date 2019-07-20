إسلام عيسى إلى بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

المصري البورسعيدي

أعلن النادي المصري البورسعيدي عن انتقال نجمه إسلام عيسى، إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. حيث قال حمد إبراهيم، المدرب العام للمصري، خلال تصريحات تليفزيونية، إن اللاعب انتقل بشكل رسمي إلى صفوف نادي بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه. وقال المدرب العام للمصري: "تم الاتفاق بين بيراميدز والمصري، على دفع بيراميدز 35 مليون جنيه، قيمة فورية للصفقة، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه متغيرات، وستكون مرتبطة بمستوى اللاعب مع فريقه، والأهداف والبطولات التي سيحققها معهم خلال المواسم المقبلة".

وواصل حمد إبراهيم: "المفاوضات مع بيراميدز لم تدم سوى لأيام قليلة، على عكس مفاوضات الأهلي التي استمرت لأسابيع، ولكن الأحمر قرر التراجع عن الصفقة بشكل مفاجئ، وهو الأمر الذي حسم انتقال اللاعب إلى بيراميدز". وكشف المدرب العام للمصري أن الفريق سيضم صفقتين من العيار الثقيل، قائلا: "الأسبوع المقبل سيشهد صفقتين

وواصل حمد إبراهيم: "المفاوضات مع بيراميدز لم تدم سوى لأيام قليلة، على عكس مفاوضات الأهلي التي استمرت لأسابيع، ولكن الأحمر قرر التراجع عن الصفقة بشكل مفاجئ، وهو الأمر الذي حسم انتقال اللاعب إلى بيراميدز".



وكشف المدرب العام للمصري أن الفريق سيضم صفقتين من العيار الثقيل، قائلا: "الأسبوع المقبل سيشهد صفقتين للفريق البورسعيدي من العيار الثقيل، سيكون لهما أثر كبير على المنافسة في بطولة الدوري في نسختها المقبلة".



وحسم المصري البورسعيدي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز موسم (2018-2019)، وسيشارك الفريق في بطولة الكونفيدرالية الموسم المقبل، حيث جمع الفريق 52 نقطة، (فاز في 12 وتعادل في 16 وخسر 6)، وسجل الفريق 45 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 38 هدفًا.

