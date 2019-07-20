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إسقاط طائرة حوثية مسيرة صوب مدينة أبها بالسعودية

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
طائرة مسيرة - ارشيفية
طائرة مسيرة - ارشيفية
أسقط التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن طائرة مسيرة، أطلقتها المليشيات الحوثية من محافظة عمران اليمنية، صوب مدينة أبها السعودية. ونقلت قناة "العربية" عن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، اليوم السبت، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة، لتحييد كافة القدرات العدائية للمليشيات الحوثية ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن اليوم - في بيان - عن البدء بعملية نوعية لاستهداف مناطق عسكرية في محافظة صنعاء، تشمل مواقع دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ بالستية تابعة للمليشيات الحوثية.وفي سياق آخر، كشف مصدر يمني مطلع، النقاب عن مقتل قيادي حوثي بارز بمدينة الحديدة غربي اليمن في ظروف غامضة؛
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عبدالله-حمدوك (3)

من هو «حمدوك» المرشح الأبرز لقيادة 200 يوم بالسودان؟

"عبد الله حمدوك" اسم برز مؤخرا في السودان بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير وتولي المجلس العسكري الانتقالي إدارة البلاد. ومنذ أيام قليلة تم تداول هذا الاسم على نطاق أوسع، وذلك بعد التوقيع على اتفاق السودان بين تحالف قوى إعلان "الحرية والتغيير"، التي تقود الحركات الاحتجاجية، والمجلس العسكري الانتقالي الحاكم. فقد أعلن تجمع المهنيين السودانيين أنه طرح اسم الخبير الاقتصادي عبد الله حمدوك، رئيساً للحكومة الانتقالية المقبلة ، مشيراً إلى رفضه المحاصصة السياسية في الحكومة المقبلة.
صحف سعودية

صحف السعودية: المملكة توافق على استقبال قوات أمريكية

تصدرت موافقة المملكة العربية السعودية على استقبال قواتٍ أمريكية، مانشيتات صحف المملكة، الصادرة صباح اليوم السبت، كما تناولت العديد من الموضوعات الأخرى، حيث استعرضت التصعيد الإيراني وتطورات الأزمة مع واشنطن. في افتتاحيتها كشفت صحيفة "عكاظ" عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، القائد الأعلى للقوات العسكرية، على استقبال المملكة قوات أمريكية؛ لرفع مستوى العمل المشترك للدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها وضمان السلم فيها.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران تصعد باحتجاز سفينة بريطانية

لا تزال الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وطهران تتصدر عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، كما استعرضت آخر تطورات الأوضاع في كل من الجزائر واليمن، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. صحيفة "البيان" كشفت عن إقدام إيران على احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، في حين نقلت شبكة "سي. إن. إن" عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن اسمه، أن إيران سيطرت بالفعل على ناقلة نفطية ثانية ترفع علم ليبيريا. وقالت بريطانيا إنها تسعى بشكل عاجل لمزيد من المعلومات بعد تقارير عن الناقلة وأنها تقيم الوضع، وعقدت لجنة الطوارئ ببريطانيا اجتماعا لبحث ذلك.
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«العسكري السوداني»: لن نسلم البشير للجنائية الدولية

أعلن رئيس المجلس العسكري في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن المجلس لن يسلم الرئيس المعزول عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بحسب "روسيا اليوم". وأكد البرهان في تصريحات لـ"بي بي سي"، أنه ستتم محاكمة البشير داخل البلاد لأن القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك. وكشف البرهان أنه "لم تصدر تعليمات من قادة المجلس بفض اعتصام القيادة العامة للجيش بالخرطوم" في يونيو الماضي، عندما انقضت وحدات مسلحة شبه عسكرية على المعتصمين وقتلت منهم أكثر من 100 شخص.
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صحف-اماراتية

صحف الإمارات: ترامب يتوعد بمضاعفة العقوبات على إيران

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الخميس، تطورات الأزمة بين طهران وواشنطن، وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من اليمن، حيث ذكرت صحيفة "الخليج" أن الحكومة اليمنية طالبت أمس، الأمم المتحدة بالتدخل بجميع الوسائل؛ لمنع الحوثي من إعدام 30 شخصاً من المعتقلين. وقال نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي إن ما تقوم به الميليشيات الحوثية الإرهابية من محاكمات صورية، وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن "اتفاق استوكهولم"؛ يمثل قتلاً خارج نطاق القانون.
آثار-الحرب-فى-اليمن (1)

الجيش اليمني يقصف مواقع لميليشيا الحوثي

قصفت مدفعية الجيش اليمني، صباح اليوم السبت، مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة حجر شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد، واستهدف القصف مواقع الميليشيا الانقلابية في أطراف منطقة باجة غربي مديرية قعطبة، ما أسفر عن تكبيد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد، وذلك بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت". ويوم الخميس الماضي، أعلنت مصادر عسكرية يمنية أن القوات المشتركة دمرت مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرق مطار الحديدة.
ميليشيات-الحوثى

رويترز: الحوثيون هاجموا مواقع عسكرية في السعودية

ذكر تليفزيون المسيرة التابع لحركة الحوثي في اليمن، أن الحركة المتحالفة مع إيران نفّذت، اليوم الخميس، هجمات على مواقع عسكرية في مطار جازان بالسعودية، حسب وكالة "رويترز". وفي 25 يونيو الماضي، أعلن تليفزيون المسيرة، نقلا عن متحدث عسكري باسم الحوثيين، أنهم هاجموا مواقع عسكرية ومرابض الطائرات في مطاري أبها وجازان السعوديين. فيما أعلن التحالف لدعم الشرعية، اعتراض طائرة حوثية مسيرة "درون" أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو منطقة سكنية في خميس مشيط، حسب "العربية. نت".
الحوثيون

تدمير مخزن أسلحة للحوثيين في الحديدة

أعلنت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الخميس، أن القوات المشتركة دمرت مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرق مطار الحديدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، من عناصر الميليشيات سقطوا داخل نفق ملغوم في نفس المنطقة، موضحة أن تدمير مدفعية القوات المشتركة للآلية القتالية أسفر عن انفجارات أخرى، من بينها خندق، هربت إليها عناصر حوثية، وسبق وأن فخخته الميليشيات، وهذه العملية تأتي ردا على قصف الميليشيات الأحياء السكنية والمؤسسات الحيوية في الأحياء المحررة، داخل مدينة الحديدة غربي اليمن.
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