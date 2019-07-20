إسقاط طائرة حوثية مسيرة صوب مدينة أبها بالسعودية

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

طائرة مسيرة - ارشيفية

أسقط التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن طائرة مسيرة، أطلقتها المليشيات الحوثية من محافظة عمران اليمنية، صوب مدينة أبها السعودية. ونقلت قناة "العربية" عن المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، اليوم السبت، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كافة الإجراءات الصارمة، لتحييد كافة القدرات العدائية للمليشيات الحوثية ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

يشار إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن اليوم - في بيان - عن البدء بعملية نوعية لاستهداف مناطق عسكرية في محافظة صنعاء، تشمل مواقع دفاع جوي ومواقع تخزين صواريخ بالستية تابعة للمليشيات الحوثية.وفي سياق آخر، كشف مصدر يمني مطلع، النقاب عن مقتل قيادي حوثي بارز بمدينة الحديدة غربي اليمن في ظروف غامضة؛