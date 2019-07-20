رياضة

نجم الأهلي: لدينا خبرات التعامل مع المراحل الحاسمة

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
الأهلي
الأهلي
عبر أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاؤله بقدرة اللاعبين على حسم لقب بطولة الدوري، خاصة أن لديهم دوافع كثيرة وإصرارا قويا لتحقيق ذلك بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع على مدار موسم كامل شهد العديد من العقبات والصعوبات والظروف الاستثنائية، مؤكدًا أن الفريق يحترم جميع المنافسين، ويتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل، وفقا لظروفها ومعطياتها، وأشار إلى أن لاعبي الأهلي لديهم خبرات كافية للتعامل مع الأوقات الصعبة والمراحل الحاسمة على لقب البطولة، رغم الضغوط المتزايدة عليهم.
وتابع بأن مجهود موسم كامل يتوقف على مباراتين تقامان في ظروف خاصة بعد توقف مسابقة الدوري لفترة طويلة، وكان الفريق قبلها قد وصل إلى مرحلة مهمة من الجاهزية على كل المستويات وحقق نتائج قوية للغاية، وهو ما استلزم إقامة فترة إعداد جديدة من أجل المرحلة المقبلة. وأشار اللاعب إلى أن الأهلي اعتاد دائما على احترام
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الغندور لبلماضي: «أنت لا تعرف معنى الأدب والاحترام»

فتح خالد الغندور، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، النار على جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر. جمال بلماضي، عقب نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، تحدث عن رأيه في تشجيع الجماهير المصرية للجزائر خلال المباراة، قائلا: "أحتاج للذهاب إلى طبيب العيون الخاص بي، كي أتأكد مما تقول، لأنني لم أشاهد ذلك". وأغضبت تلك التصريحات من المدرب الجزائري، الجماهير المصرية التي استقبلت محاربي الصحراء أفضل استقبال، علاوة على توفير كل سبل الراحة للجماهير الجزائرية التي وصلت إلى القاهرة لدعم منتخب بلدها.
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إسلام عيسى إلى بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه

أعلن النادي المصري البورسعيدي عن انتقال نجمه إسلام عيسى، إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. حيث قال حمد إبراهيم، المدرب العام للمصري، خلال تصريحات تليفزيونية، إن اللاعب انتقل بشكل رسمي إلى صفوف نادي بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه. وقال المدرب العام للمصري: "تم الاتفاق بين بيراميدز والمصري، على دفع بيراميدز 35 مليون جنيه، قيمة فورية للصفقة، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه متغيرات، وستكون مرتبطة بمستوى اللاعب مع فريقه، والأهداف والبطولات التي سيحققها معهم خلال المواسم المقبلة".
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توتنهام يحاول إقناع إيريكسين بالبقاء بمضاعفة أجره

يحاول توتنهام إقناع نجمه الدنماركي كريستيان إيريكسين بتجديد عقده، من خلال عرض عقد جديد عليه بمضاعفة أجره الأسبوعي ليصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعدما رحب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، بالرحيل عن السبيرز هذا الصيف بـ6 سنوات قضاها مع الفريق، راغبًا في خوض تجربة جديدة بعد خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا. ويتبقى في عقد إيريكسين عام واحد فقط، ويحصل على أجر أسبوعي قدره 80 ألف جنيه إسترليني، وسبق أن عرض السبيرز على الدنماركي الحصول على 160 ألف جنيه إسترليني لتجديد عقده، قبل أن يرتفع العرض الآن إلى 200 ألف جنيه إسترليني.
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تغيير لائحة الانتخابات والمدرب القادم.. الثعلب يتحدث

يرى حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المستقيل، أن الدوري وجدول المسابقة جعلا الجميع متحفزا للهجوم على اتحاد الكرة، ما أدى إلى حالة شحن كبير، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحاته التليفزيونية. وواصل الثعلب: "لا بد من إبعاد النواحي الانتخابية عن الإدارة، ما دامت الجمعية العمومية كبيرة وصوت الأهلي والزمالك مثل أي مركز شباب، لذا من ينجح ليس شرطا أن يكون دائما الأصلح بل الشخص المحبوب واللذيذ ومن يحبه الناس أكثر، هناك أسماء عديدة ترددت لرئاسة اتحاد الكرة، ولكن لن يحصل بعضهم إلا على 5 أو 6 أصوات وسيسقط سقوطا ذريعا لأنه ليس له علاقات أو قاعدة انتخابية".
علي-معلول-بعثة-الأهلى-تصل-الجزائر (4)

علي معلول يكشف سبب إخفاق الفراعنة في كان 2019

أشاد التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي بمعسكر الفريق المُقام في إليكانتي الإسبانية، وقال معلول في تصريحات تليفزيونية: "معسكر الأهلي بإسبانيا ممتاز من فندق، وملاعب تدريب، والطقس قريب من مصر، ومعسكر يليق بالنادي الأهلي، ونركز في مواجهة المقاولون العرب، وهدفنا حصد النقاط الثلاث؛ لمواصلة الضغط على الزمالك قبل اللقاء المرتقب في نهاية الدوري، ووصلنا لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين وفي الموسم الثالث خرجنا من صن داونز، وسننافس في الموسم المقبل لحصد اللقب".
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الأهلي يحسم اليوم صفقة تجديد إعارة رمضان صبحي

يحسم النادي الأهلي اليوم الخميس، صفقة تجديد إعارة رمضان صبحي، من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي، عندما يجتمع خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، ونادر شوقي وكيل اللاعب، مع مسؤولي النادي الإنجليزي، لحسم صفقة تجديد إعارة رمضان إلى القلعة الحمراء الموسم المقبل، وكان النادي الإنجليزي بالغ في مطالبه المالية لبيع اللاعب نهائيًا للأهلي، أو إعارته إلا أن مسؤولى القلعة الحمراء قرروا استخدام سلاح التفاوض مع مسؤولي النادي الإنجليزي، حيث يعولون على رحلة المهندس خالد مرتجى للإبقاء على اللاعب داخل حصون القلعة الحمراء.
كهربا

كهربا يخرج عن صمته وينفجر: لكل فعل رد فعل

وجه محمود عبد المنعم «كهربا» نجم نادي الزمالك، رسالة لمنتقديه، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عبر حسابه على «إنستجرام» دون توضيح أية تفاصيل. وشهدت الأيام الماضية أزمة بين كهربا ونادي الزمالك، بعدما انقطع اللاعب عن التدريبات، عقب الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق الأول بالزمالك، وهو ما ترتب عليه إعلان رئيس النادي توقيع غرامات مالية ضد اللاعب، بدأت بـ300 ألف جنيه عن اليوم الأول تزيد بواقع 100 ألف جنيه عن كل يوم غياب عن التدريبات.
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