نجم الأهلي: لدينا خبرات التعامل مع المراحل الحاسمة

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

الأهلي

عبر أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاؤله بقدرة اللاعبين على حسم لقب بطولة الدوري، خاصة أن لديهم دوافع كثيرة وإصرارا قويا لتحقيق ذلك بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع على مدار موسم كامل شهد العديد من العقبات والصعوبات والظروف الاستثنائية، مؤكدًا أن الفريق يحترم جميع المنافسين، ويتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل، وفقا لظروفها ومعطياتها، وأشار إلى أن لاعبي الأهلي لديهم خبرات كافية للتعامل مع الأوقات الصعبة والمراحل الحاسمة على لقب البطولة، رغم الضغوط المتزايدة عليهم.

وتابع بأن مجهود موسم كامل يتوقف على مباراتين تقامان في ظروف خاصة بعد توقف مسابقة الدوري لفترة طويلة، وكان الفريق قبلها قد وصل إلى مرحلة مهمة من الجاهزية على كل المستويات وحقق نتائج قوية للغاية، وهو ما استلزم إقامة فترة إعداد جديدة من أجل المرحلة المقبلة. وأشار اللاعب إلى أن الأهلي اعتاد دائما على احترام

وتابع بأن مجهود موسم كامل يتوقف على مباراتين تقامان في ظروف خاصة بعد توقف مسابقة الدوري لفترة طويلة، وكان الفريق قبلها قد وصل إلى مرحلة مهمة من الجاهزية على كل المستويات وحقق نتائج قوية للغاية، وهو ما استلزم إقامة فترة إعداد جديدة من أجل المرحلة المقبلة.



وأشار اللاعب إلى أن الأهلي اعتاد دائما على احترام جميع المنافسين والتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل وفقا لظروفها ومعطياتها، مؤكدا أن التركيز منصب بشكل كبير في الوقت الراهن على الاستعداد المناسب لخوض مباراة المقاولون العرب، نظرا لما يملكه المنافس من جهاز فني وعناصر مميزة، مع دراسته بشكل دقيق من أجل تقديم أداء قوي يليق بطموحات اللاعبين في تحقيق الفوز لاستكمال المشوار نحو حسم اللقب.

