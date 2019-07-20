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الغضبان: تعداد سكان بورسعيد زاد 200 ألف في عامين

تحرير:شيماء رشاد ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إن المعدل العالمي لاستهلاك الفرد من المياه يوميا 320 لترا، وفي بورسعيد تجاوز 400 لتر يوميًا. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام المحافظة لإعلان الخطوات التي قامت بها المحافظة منذ أزمة انقطاع مياه الشرب، أن بورسعيد بها مصدران للمياه، الأول من الجنوب يتم تغذيته من الترعة الحلوة والعباسة بمقدار 400 ألف متر مكعب يوميًا، والمصدر الثاني من خط العدلية بدمياط بمقدار 14 ألف متر مكعب يوميا.
وأكد المحافظ أن ورد النيل يسد محطة المرشحات وجزء منه يسد الترعة الحلوة، فيقل منسوب المياه الواردة لبورسعيد، لافتا إلى أنه تم استخدام 6 كراكات و6 لوادر، بالإضافة إلى نزول بحارة لتطهير الترعة من ورد النيل ومنعه من الوصول لمحطة الترشيح. وأوضح أن تعداد سكان بورسعيد عام 2017 كان نحو 730 ألف نسمة وصل إلى
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الآثار: نحقق فى واقعة البصق على «سقنن رع»

قالت نيفين العارف، المستشارة الإعلامية لوزارة الآثار، إن الوزارة قامت بفتح تحقيق فى واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذى يظهر قيام أحد زوار المتحف المصرى بالبصق على مومياء «سقنن رع» خلال جولة له داخل قاعة المومياوات من أجل معرفة أبعاد الواقعة وموعدها. وأضافت "العارف" فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "سيتم مراجعة كل الكاميرات الموجودة داخل المتحف لمعرفة جنسية من قام بهذا الأمر وموعد ارتكاب هذه الواقعة، هل الواقعة جديدة؟ أم أنها حدثت منذ زمن بعيد؟ لأن التصوير فى قاعة المومياوات ممنوع من قبل الوزارة.
البنك-المركزى

البورصة والبنوك إجازة رسمية يوم الثلاثاء

تقرر اعتبار، يوم الثلاثاء، المقبل الموافق 23 يوليو عطلة رسمية بالبنوك وجميع وحدات الجهاز المصرفي والبورصة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو. وأوضح مصدر مسؤول بالبورصة والبنك المركزي، أنه سيتم استئناف العمل بالبورصة والجهاز المصرفي يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري. وكان المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أصدر قرارا باعتبار، يوم الثلاثاء، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال؛ بمناسبة ذكرى ثورة يوليو.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

وزير التعليم العالي يقرر مد فترة اختبارات القدرات

قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى بعد غد الإثنين، ويأتي القرار كفرصة أخيرة لجميع الطلاب الراغبين في التقديم لهذه الاختبارات؛ وذلك حرصا على مستقبلهم، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت. من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، في وقت سابق اليوم، بدءً من غد الأحد وحتى الخميس المقبل.
جامعة-القاهرة

180 منحة من جامعة القاهرة لأوائل الثانوية العامة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم السبت، عن تقديم 180 منحة لطلاب أوائل الثانوية العامة، مقسمة بالتساوي على أوائل علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، موضحا: "المنح هدفها أن يكون لدينا قامات جديدة، ومصر تستطيع أن تخرج أجيال مميزة في كافة المجالات في الأدب والعلم والسياسة، في حجم نجيب محفوظ، ومجدي يعقوب، وأحمد زويل، وسلطان القاسمي، والمنح تشمل الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة سواء كان البرامج العادية أو برامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية".
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المحافظ عادل الغضبان يوجه بمتابعة إطلاق المشروع الرقمي لبورسعيد

محافظ بورسعيد يعتذر للمواطنين بسبب «ضعف المياه»

تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، باعتذار إلى أهالي المحافظة، بسبب أزمة ضعف مياه الشرب التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، مشيرًا خلال مؤتمر صحفي عقده بديوان عام المحافظة لإعلان الخطوات التي قامت بها المحافظة منذ أزمة انقطاع مياه الشرب، إلى أنه رجل دولة وهذا الاعتذار من حق المواطنين علينا. وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة لن تنجح بمفردها، وعلى المواطن دور هام في العمل على ترشيد استهلاك المياه، والإبلاغ عن أي مخالفات لإهدار المياه أو استهلاكها بطرق غير قانونية.
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كسر ماسورة مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب بغرب الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الجمعة، قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق غرب المحافظة، بسبب وقوع كسر مفاجئ بإحدى المواسير الرئيسية على طريق القباري، صباح اليوم، كما أعلنت الشركة أنه تم البدء في أعمال إصلاح الكسر المفاجئ، وطالبت المواطنين بتوخي الحذر وسرعة الاتصال عبر الخط الساخن حال تعرضهم لأى أزمات بسبب نقص مياه الشرب للعمل على توفير "تنكات" وسيارات تابعة للشركة. وأشار البيان الصادر عن الشركة، إلى أنه من المقرر أن يتم فتح المياه عقب الانتهاء من عملية الإصلاح.
مريض- تيفود

لجان لكشف حقيقة ظهور حمى التيفود في شبين القناطر

وجهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، فريقين من الطب الوقائى بمديرية الصحة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، إلى قرية تل بنى تميم التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، بعد انتشار أنباء عن ظهور حالات من حمى التيفود بين عدد من الأهالي الذين قاموا بعمل تحاليل، وتم تحويلهم لمستشفى الحميات ببنها لتلقي العلاج، كما طالبت بإعداد تقرير واف حول حقيقة الأمر من عدمه والوقوف على حجم المشكلة والتعامل معها إن وجدت، قبل تفاقمها وانتشارها بين المواطنين.
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ميناء الإسكندرية يسجل أكبر زيادة في معدلات الآداء

قال اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية، إن إجمالي كميات البضائع المتداولة للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الحاويات بميناءي الإسكندرية والدخيلة عن العام المالي الجاري 2018/2019 بلغت حوالي 1.83 مليون حاوية بزيادة 9% عن العام المالي الماضى، مشيرًا إلى أن كميات البضائع المتداولة بالسحب المباشر بلغت نحو 9.1 مليون طن بزيادة بلغت 30% عن العام المالي الماضي، فيما بلغ الإجمالي المتداول للبضائع هذا العام حوالي 64 مليون طن بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي.
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