الغضبان: تعداد سكان بورسعيد زاد 200 ألف في عامين

تحرير:شيماء رشاد ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إن المعدل العالمي لاستهلاك الفرد من المياه يوميا 320 لترا، وفي بورسعيد تجاوز 400 لتر يوميًا. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام المحافظة لإعلان الخطوات التي قامت بها المحافظة منذ أزمة انقطاع مياه الشرب، أن بورسعيد بها مصدران للمياه، الأول من الجنوب يتم تغذيته من الترعة الحلوة والعباسة بمقدار 400 ألف متر مكعب يوميًا، والمصدر الثاني من خط العدلية بدمياط بمقدار 14 ألف متر مكعب يوميا.

وأكد المحافظ أن ورد النيل يسد محطة المرشحات وجزء منه يسد الترعة الحلوة، فيقل منسوب المياه الواردة لبورسعيد، لافتا إلى أنه تم استخدام 6 كراكات و6 لوادر، بالإضافة إلى نزول بحارة لتطهير الترعة من ورد النيل ومنعه من الوصول لمحطة الترشيح. وأوضح أن تعداد سكان بورسعيد عام 2017 كان نحو 730 ألف نسمة وصل إلى