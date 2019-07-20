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محافظ بورسعيد يعتذر للمواطنين بسبب «ضعف المياه»

تحرير:شيماء رشاد ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد
تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، باعتذار إلى أهالي المحافظة، بسبب أزمة ضعف مياه الشرب التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، مشيرًا خلال مؤتمر صحفي عقده بديوان عام المحافظة لإعلان الخطوات التي قامت بها المحافظة منذ أزمة انقطاع مياه الشرب، إلى أنه رجل دولة وهذا الاعتذار من حق المواطنين علينا. وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة لن تنجح بمفردها، وعلى المواطن دور هام في العمل على ترشيد استهلاك المياه، والإبلاغ عن أي مخالفات لإهدار المياه أو استهلاكها بطرق غير قانونية.
ولفت محافظ بورسعيد إلى أن الدولة ستنشئ محطتين لتحلية مياه البحر ستدخلان الخدمة العام المقبل، متابعًا أن المحطة الأولى بشرق بورسعيد وستنتج 60 ألف متر مكعب يوميًا بقيمة تتجاوز 12 مليار جنيه، والثانية بغرب بورسعيد في منطقة الديبة وستتكلف 400 مليون جنيه لإنتاج 40 ألف متر مكعب يوميًا. وأكد محافظ بورسعيد
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الآثار: نحقق فى واقعة البصق على «سقنن رع»

قالت نيفين العارف، المستشارة الإعلامية لوزارة الآثار، إن الوزارة قامت بفتح تحقيق فى واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذى يظهر قيام أحد زوار المتحف المصرى بالبصق على مومياء «سقنن رع» خلال جولة له داخل قاعة المومياوات من أجل معرفة أبعاد الواقعة وموعدها. وأضافت "العارف" فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "سيتم مراجعة كل الكاميرات الموجودة داخل المتحف لمعرفة جنسية من قام بهذا الأمر وموعد ارتكاب هذه الواقعة، هل الواقعة جديدة؟ أم أنها حدثت منذ زمن بعيد؟ لأن التصوير فى قاعة المومياوات ممنوع من قبل الوزارة.
البنك-المركزى

البورصة والبنوك إجازة رسمية يوم الثلاثاء

تقرر اعتبار، يوم الثلاثاء، المقبل الموافق 23 يوليو عطلة رسمية بالبنوك وجميع وحدات الجهاز المصرفي والبورصة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو. وأوضح مصدر مسؤول بالبورصة والبنك المركزي، أنه سيتم استئناف العمل بالبورصة والجهاز المصرفي يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري. وكان المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أصدر قرارا باعتبار، يوم الثلاثاء، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال؛ بمناسبة ذكرى ثورة يوليو.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

وزير التعليم العالي يقرر مد فترة اختبارات القدرات

قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى بعد غد الإثنين، ويأتي القرار كفرصة أخيرة لجميع الطلاب الراغبين في التقديم لهذه الاختبارات؛ وذلك حرصا على مستقبلهم، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت. من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، في وقت سابق اليوم، بدءً من غد الأحد وحتى الخميس المقبل.
جامعة-القاهرة

180 منحة من جامعة القاهرة لأوائل الثانوية العامة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم السبت، عن تقديم 180 منحة لطلاب أوائل الثانوية العامة، مقسمة بالتساوي على أوائل علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، موضحا: "المنح هدفها أن يكون لدينا قامات جديدة، ومصر تستطيع أن تخرج أجيال مميزة في كافة المجالات في الأدب والعلم والسياسة، في حجم نجيب محفوظ، ومجدي يعقوب، وأحمد زويل، وسلطان القاسمي، والمنح تشمل الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة سواء كان البرامج العادية أو برامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية".
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عادل-الغضبان

الغضبان: تعداد سكان بورسعيد زاد 200 ألف في عامين

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، إن المعدل العالمي لاستهلاك الفرد من المياه يوميا 320 لترا، وفي بورسعيد تجاوز 400 لتر يوميًا. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام المحافظة لإعلان الخطوات التي قامت بها المحافظة منذ أزمة انقطاع مياه الشرب، أن بورسعيد بها مصدران للمياه، الأول من الجنوب يتم تغذيته من الترعة الحلوة والعباسة بمقدار 400 ألف متر مكعب يوميًا، والمصدر الثاني من خط العدلية بدمياط بمقدار 14 ألف متر مكعب يوميا.
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محصلو مياه الشرب يضربون عن العمل في البحيرة

أضرب العشرات من محصلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة عن العمل، وامتنعوا عن تحصيل الفواتير لتظلمهم من قرار ربط معدل التحصيل بنسبة 85% من الإصدار الجديد ونسبة 15% من الفواتير القديمة بالرواتب، ما ترتب عليه خصم حوافز الشهرين الماضيين، رغم عدم توفر المياه عند المشتركين في عدد من القرى بمركز كفر الدوار، الأمر الذي يعرض المحصلين للمعاملة السيئة من المشتركين وعدم تحقيق المعدل المطلوب في القرار، نظرا لأنه مطالب بتحقيق معدل 100% من الإجمالي، مطالبين بتوحيد اللائحة مع لائحة الشركة القابضة لمياه الشرب بالقاهرة.
وزير-الرى-محمد-عبد العاطى -يتابع-أزمة تكرار-انقطاع-مياه الشرب-في-بورسعيد (3)

وزير الري عن «انقطاع المياه في بورسعيد»: حصتكم بتوصل

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، محطة مياه القنطرة، للوقوف على أزمة انقطاع المياه المتكررة بمحافظة بورسعيد. وبدأ الوزير جولته بتفقد محطة مياه القنطرة بالإسماعيلية واطلع على منطقة المضخات، ووحدة الكهرباء، والترعة، واطمأن على منسوب المياه بها. واستمع الوزير لشرح من المسئولين بالشركة عن سبب تكرار الأزمة، مطالبًا بتكثيف أعمال تطهير المداخل من الحشائش خاصة ورد النيل، والحفاظ على التعاون مع مسئولي الري ومحافظة بورسعيد لضمان وصول حصة مياه الشرب للمنازل.
انقطاع-مياه

الإسكان: قطع المياه عن مدينة الشيخ زايد 8 ساعات

قال رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد المهندس مصطفى فهمي، إنه سيتم قطع المياه عن المدينة، ما عدا الحيين (16 - 17)، وذلك ابتداءً من الساعة العاشرة مساء اليوم حتى السادسة صباح غدِ الأحد؛ نظرًا لإصلاح كسر مفاجئ بخط المياه المغذى للمدينة. وأوضح فهمي في بيان لوزارة الإسكان اليوم السبت، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.
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