محافظ بورسعيد يعتذر للمواطنين بسبب «ضعف المياه»

تحرير:شيماء رشاد ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد

تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، باعتذار إلى أهالي المحافظة، بسبب أزمة ضعف مياه الشرب التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، مشيرًا خلال مؤتمر صحفي عقده بديوان عام المحافظة لإعلان الخطوات التي قامت بها المحافظة منذ أزمة انقطاع مياه الشرب، إلى أنه رجل دولة وهذا الاعتذار من حق المواطنين علينا. وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة لن تنجح بمفردها، وعلى المواطن دور هام في العمل على ترشيد استهلاك المياه، والإبلاغ عن أي مخالفات لإهدار المياه أو استهلاكها بطرق غير قانونية.

ولفت محافظ بورسعيد إلى أن الدولة ستنشئ محطتين لتحلية مياه البحر ستدخلان الخدمة العام المقبل، متابعًا أن المحطة الأولى بشرق بورسعيد وستنتج 60 ألف متر مكعب يوميًا بقيمة تتجاوز 12 مليار جنيه، والثانية بغرب بورسعيد في منطقة الديبة وستتكلف 400 مليون جنيه لإنتاج 40 ألف متر مكعب يوميًا. وأكد محافظ بورسعيد