الغندور لبلماضي: «أنت لا تعرف معنى الأدب والاحترام»

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

جمال بلماضي

فتح خالد الغندور، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، النار على جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر. جمال بلماضي، عقب نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، تحدث عن رأيه في تشجيع الجماهير المصرية للجزائر خلال المباراة، قائلا: "أحتاج للذهاب إلى طبيب العيون الخاص بي، كي أتأكد مما تقول، لأنني لم أشاهد ذلك". وأغضبت تلك التصريحات من المدرب الجزائري، الجماهير المصرية التي استقبلت محاربي الصحراء أفضل استقبال، علاوة على توفير كل سبل الراحة للجماهير الجزائرية التي وصلت إلى القاهرة لدعم منتخب بلدها.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت: "أكيد مدرب كان عايش وبيدرب في قطر سنوات هتكون ردوده كده، إنسان لا يعرف معنى الأدب والاحترام، وواضح من كلامه إنه له أغراض غير رياضية وتبقى مصر وشعبها أهل للاحترام وحسن الضيافة". أكيد مدرب كان عايش وبيدرب في قطر سنوات