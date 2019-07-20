رياضة

الغندور لبلماضي: «أنت لا تعرف معنى الأدب والاحترام»

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م
جمال بلماضي
جمال بلماضي
فتح خالد الغندور، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، النار على جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر. جمال بلماضي، عقب نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، تحدث عن رأيه في تشجيع الجماهير المصرية للجزائر خلال المباراة، قائلا: "أحتاج للذهاب إلى طبيب العيون الخاص بي، كي أتأكد مما تقول، لأنني لم أشاهد ذلك". وأغضبت تلك التصريحات من المدرب الجزائري، الجماهير المصرية التي استقبلت محاربي الصحراء أفضل استقبال، علاوة على توفير كل سبل الراحة للجماهير الجزائرية التي وصلت إلى القاهرة لدعم منتخب بلدها.
وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت: "أكيد مدرب كان عايش وبيدرب في قطر سنوات هتكون ردوده كده، إنسان لا يعرف معنى الأدب والاحترام، وواضح من كلامه إنه له أغراض غير رياضية وتبقى مصر وشعبها أهل للاحترام وحسن الضيافة". أكيد مدرب كان عايش وبيدرب في قطر سنوات
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فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

نجم الأهلي: لدينا خبرات التعامل مع المراحل الحاسمة

عبر أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاؤله بقدرة اللاعبين على حسم لقب بطولة الدوري، خاصة أن لديهم دوافع كثيرة وإصرارا قويا لتحقيق ذلك بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع على مدار موسم كامل شهد العديد من العقبات والصعوبات والظروف الاستثنائية، مؤكدًا أن الفريق يحترم جميع المنافسين، ويتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل، وفقا لظروفها ومعطياتها، وأشار إلى أن لاعبي الأهلي لديهم خبرات كافية للتعامل مع الأوقات الصعبة والمراحل الحاسمة على لقب البطولة، رغم الضغوط المتزايدة عليهم.
المصري وبتروجيت‎ (2)

إسلام عيسى إلى بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه

أعلن النادي المصري البورسعيدي عن انتقال نجمه إسلام عيسى، إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. حيث قال حمد إبراهيم، المدرب العام للمصري، خلال تصريحات تليفزيونية، إن اللاعب انتقل بشكل رسمي إلى صفوف نادي بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه. وقال المدرب العام للمصري: "تم الاتفاق بين بيراميدز والمصري، على دفع بيراميدز 35 مليون جنيه، قيمة فورية للصفقة، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه متغيرات، وستكون مرتبطة بمستوى اللاعب مع فريقه، والأهداف والبطولات التي سيحققها معهم خلال المواسم المقبلة".
إيريكسن-لاعب-توتنهام

توتنهام يحاول إقناع إيريكسين بالبقاء بمضاعفة أجره

يحاول توتنهام إقناع نجمه الدنماركي كريستيان إيريكسين بتجديد عقده، من خلال عرض عقد جديد عليه بمضاعفة أجره الأسبوعي ليصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، وذلك بعدما رحب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، بالرحيل عن السبيرز هذا الصيف بـ6 سنوات قضاها مع الفريق، راغبًا في خوض تجربة جديدة بعد خسارته نهائي دوري أبطال أوروبا. ويتبقى في عقد إيريكسين عام واحد فقط، ويحصل على أجر أسبوعي قدره 80 ألف جنيه إسترليني، وسبق أن عرض السبيرز على الدنماركي الحصول على 160 ألف جنيه إسترليني لتجديد عقده، قبل أن يرتفع العرض الآن إلى 200 ألف جنيه إسترليني.
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جماهير-الجزائر-في إستاد القاهرة

بسبب أمم إفريقيا.. اعتقال عشرات الجزائريين في فرنسا

ألقت السلطات الفرنسية القبض على 198 شخصا، في عدة مدن، بسبب مشاركتهم في أعمال شغب، أثناء الاحتفالات بتتويج الجزائر بكأس أمم إفريقيا 2019، على حساب السنغال، وأوضحت وزارة الداخلية أن من بين هؤلاء، لا يزال هناك 177 رهن الاحتجاز. وجاءت أغلب عمليات التوقيف (102) في باريس، حيث تجمهر آلاف الأشخاص في عدة نقاط بالعاصمة الفرنسية، لا سيما في الأحياء المحيطة بشارع الشانزليزيه، حيث تعيش جالية كبيرة من ذوي الأصول الجزائرية، وبدأت المواجهات الأولى وفقا لصحيفة (لو باريزيان)، قبل وقت قليل من الساعة الواحدة فجرا، واستخدمت القوات القنابل المسيلة للدموع.
فرحة لاعبي السنغال (2)

ثلاثي هجومي.. تشكيل السنغال المتوقع لنهائي الكان

يحتضن ملعب القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساءً، المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، وذلك عندما يواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي. وتواجه المنتخبان فى 22 مباراة سابقة، حققت خلالها الجزائر الفوز فى 13 مباراة وتعادلت فى 5 لقاءات وخسرت 4 مواجهات، وطوال المباريات الـ22 السابقة التى جمعت بين المنتخبين، يتصدر قائمة هدافى تلك المواجهات، نجم السنغال السابق الحاج ضيوف برصيد 3 أهداف مقابل هدفين، لكل من إسلام سليمانى ويوسف هاراوى وفيكتور ديانى وعبد الحفيظ تاسفاوت.
الجزائر-ونيجيريا (3)

محرز يقود التشكيل المتوقع للجزائر أمام السنغال

يسدل الستار على منافسات كأس الأمم الإفريقية فى نسختها رقم 32 المقامة حاليًا فى مصر اليوم الجمعة، وذلك عندما يواجه المنتخب الجزائرى نظيره السنغالى على استاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة التاسعة مساء. وتواجه المنتخبان فى 22 مباراة سابقة في جميع البطولات، حققت خلالها الجزائر الفوز فى 13 مباراة وتعادلت فى 5 لقاءات وخسرت 4 مواجهات. كما تواجه المنتخبان 4 مرات من قبل فى كأس الأمم الإفريقية، فازت الجزائر في ثلاث مواجهات، وحسم التعادل مواجهة، فيما لم تتمكن السنغال من التغلب على محاربي الصحراء في مواجهات الكان.
جماهير-الجزائر-في إستاد القاهرة

مطار القاهرة يستقبل 1550 مشجعًا جزائريا لنهائي الكان

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 1550 مشجعًا آتين من عدة مدن جزائرية، على متن 9 طائرات لمساندة محاربي الصحراء أمام السنغال. وصرح مصدر بمطار القاهرة، بأنه تم رفع حالة الاستنفار وسط كل القطاعات والأجهزة العاملة لاستقبال مشجعى الجزائر، وأضاف أنه جرى تخصيص صالة وصول لاستقبال جماهير الجزائر، مع تخصيص ساحة انتظار لحافلات الجماهير. وواصل بأنه جرى التنسيق مع السفارة الجزائرية لدى مصر لإنهاء إجراءات وصول الجماهير ونقلهم وسط حراسة أمنية إلى مقار إقامتهم فى القاهرة والتوجه إلى استاد القاهرة لحضور المباراة المرتقبة بين منتخبى الجزائر والسنغال.
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