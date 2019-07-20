السجن وغرامات 12 مليونا للتنقيب عن الآثار بكفر الشيخ

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين نادر محمد طاهر، ومصطفى عبد الحفيظ أبو العلا، بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن ما بين 3 و7 سنوات حضوريا وغيابيا، وذلك في أحداث القضية رقم 7909 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 646 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بقرية تابعة لمركز دسوق، في امتداد منطقة تل الفراعين الأثرية، ما أدى إلى تسببهم في وفاة عامل في أثناء الحفر وإخفاء جثته.

وعاقبت المحكمة "م. ع"، 35 عاما، سائق، ويقيم بقرية النوايجة، و"أ.ع"، 31 عامًا، مهندس جيولوجي، ويقيم ببندر دسوق، حضوريا بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمهما مبلغ مليون جنيه، بواقع مبلغ 500 ألف جنيه لكل واحد منهما، وألزمتهما المحكمة المصاريف الجنائية، كما عاقبت 11 متهمًا آخرين غيابيا بالسجن لمدة 7 سنوات، مع