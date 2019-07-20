جريمة

السجن وغرامات 12 مليونا للتنقيب عن الآثار بكفر الشيخ

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين نادر محمد طاهر، ومصطفى عبد الحفيظ أبو العلا، بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن ما بين 3 و7 سنوات حضوريا وغيابيا، وذلك في أحداث القضية رقم 7909 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 646 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بقرية تابعة لمركز دسوق، في امتداد منطقة تل الفراعين الأثرية، ما أدى إلى تسببهم في وفاة عامل في أثناء الحفر وإخفاء جثته.
وعاقبت المحكمة "م. ع"، 35 عاما، سائق، ويقيم بقرية النوايجة، و"أ.ع"، 31 عامًا، مهندس جيولوجي، ويقيم ببندر دسوق، حضوريا بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمهما مبلغ مليون جنيه، بواقع مبلغ 500 ألف جنيه لكل واحد منهما، وألزمتهما المحكمة المصاريف الجنائية، كما عاقبت 11 متهمًا آخرين غيابيا بالسجن لمدة 7 سنوات، مع
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زهير-جرانة (3)

تأجيل تظلم «جرانة» على قرار منعه من السفر لأكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد، ومحمد سلمان، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت، تأجيل نظر التظلم المقدم من وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على القرار الصادر بمنعهم من السفر والتصرف في الأموال، إلى جلسة الدور الرابع من شهر أكتوبر المقبل، وهو التظلم المقدم على القرار الصادر من مكتب النائب العام بمنع وزير السياحة الأسبق وأسرته من التصرف في أموالهم.
اللواء-سيد-سلطان‎ (1)

سقوط عاطل بحوزته 12 قطعة حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية

أمر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، بإشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، بتجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 12 قطعة حشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم، 15 يوما على ذمة التحقيقات. تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية،يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم،من ضبط هانى .ل 31 عاما
حبس-متهمه

متهمو الاتجار بالرضع ينكرون.. وتجديد حبسهم 15 يوما

قرر قاضى التجديد الجزئي بمحكمة جنح المنشية بمحافظة الإسكندرية، تجديد حبس المتهمين الثلاثة "الأم وصديقها وسمسار" بتهمة عرض بيع رضيعة، ابنة الأولى، فور ولادتها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، نظير 50 ألف جنيه للأم و15 ألفا للسمسار، والذى عرض بيعها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر صفحى تحمل اسم "أطفال للتبنى" حيث تمكن أحد ضباط إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر من ضبطهم بعدما تنكر فى صورة مشتر، ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة العديد من التهم بينها "الزنى والاتجار بالبشر وتعريض حياة طفلة للخطر".
جثة-طفل

الغداء الأخير.. تفاصيل وفاة طفلين بسبب أكلة بطيخ

يأتي الصيف حاملًا معه أسبابا إضافية لحالات وفاة قد يكون من بين ضحاياها أطفال في عمر الزهور، وهو ما حدث في قرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بجنوب محافظة الشرقية؛ إذ دفع طفلان، أكبرهما بالكاد أتم ربيعه الخامس، والصغير عمره ثلاث سنوات، حياتهما ثمنًا لإهمال أدى إلى تناولهما وجبة «بطيخ» ملوثة، تسببت في نهايتهما وإصابة شقيقهما ووالدته بحالات قيء وارتفاع في درجات الحرارة وتسمم غذائي انتهى باحتجازهما في المستشفى لمحاولة إسعفاهما وإنقاذهما من مصير الصغيرين اللذين فارقا الحياة.
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محكمة

سجن 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 15 عامًا لكل من "ح. ال. س"، و"أ. م. خ" و"م. م. ع"، والسجن 3 سنوات لـ"ع. م. ح"؛ لانتحالهم صفة رجال شرطة وسرقة المجني عليه "ع. م. م". تعود الواقعة في القضية رقم 2951 لعام 2019 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بورود بلاغ من سائق توك توك بقيام أربعة أشخاص بسرقة متعلقاته بأحد الشوارع.
غرق

العثور على جثة بـ«مصرف كوبري 6» في كفر الشيخ

عثر أهالى قرية كوبرى 6 التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، على جثة رجل فى العقد الرابع من العمر، يدعى حمدي صبري جودة، 35 سنة، فى مصرف كوبري 6. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة الحامول بالعثور على جثة رجل يرتدى ملابسه، وتم انتشال الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري، بعد إبلاغ الأهالى شرطة النجدة بالعثور على جثة بمياه المصرف.
محكمة

بينهم 3 سيدات..سجن 23 شخصًا قتلوا مواطنا بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم الشناوي، وبعضوية كل من المستشارين شريف فؤاد شعبان، وعبدالحميد مصطفى هندي، وأشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبدالجليل خليفة، وإبراهيم مطر، بالسجن 7 سنوات لمتهم و3 سنوات لـ19 آخرين، وسنة لـ3 سيدات، لقتلهم المجني عليه "ر. ش. ال" وشروعهم في قتل 9 آخرين. تعود القضية المقيدة برقم 49902 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول بوفاة شخص وإصابة آخرين بأسلحة نارية بدائرة القسم.
سجن

المشدد 5 سنوات لـ10 أحرقوا منزل جارهم وقاوموا الشرطة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني وعبدالرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم وقلبس صبحي، اليوم الخميس، بمعاقبة عشرة أشخاص بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات لكلًا منهم؛ على خلفية اتهامهم جميعًا في القضية رقم 66 جنايات بلبيس لسنة 2016، بالشروع في قتل أحد جيرانهم وحرق منزله بدائرة مركز شرطة بلبيس، قبل أن يقاوموا السلطات الأمنية بإطلاق النيران تجاههم بواسطة أسلحة نارية كانت بحوزتهم.
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