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إيرادات The Lion King تتجاوز 130 مليون دولار عالميا

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
The Lion King
The Lion King
يواصل فيلم المغامرة والعائلة "The Lion King" حصد إيرادات ضخمة بشباك التذاكر العالمي، حيث تجاوزت حصيلته بالسوق الأجنبية 130 مليون دولار منذ طرحه في دور العرض يوم الأربعاء الماضي. الفيلم نجح في تحقيق أرباح واسعة في الصين، بلغت 76.6 مليون دولار، لتتصدر بكين عائدات الفيلم خارجيا، بينما حلت فرنسا في المرتبة الثانية برصيد 8.3 مليون دولار، و5.5 مليون دولار في شباك التذاكر الأسترالي، ومن المتوقع أن يشهد الفيلم ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات، بالتزامن مع طرحه أمس بصالات السينما الأمريكية.
"The Lion King" بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو، وهو ثاني أفلام "ديزني" التي تعيد إنتاجها، إذ سبقه فيلم "علاء الدين"، وقد حقق نجاحا كبيرا، ما دفع الشركة إلى تكرار التجربة مع "الأسد الملك" المأخوذ عن
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مينا مسعود يشارك في مهرجان الجونة السينمائي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن مشاركة الفنان المصري مينا مسعود، بطل النسخة الواقعية للفيلم العالمي "Aladdin"، في الدورة الثالثة من فعاليات المهرجان لهذا العام، والتي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل. وتأتي مشاركة النجم العالمي في مهرجان الجونة، الذي يعقد كل عام على أرض مصر، ثمرة للتعاون المستمر والبنّاء بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وإدارة المهرجان. ومن جانبها، قالت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن مشاركة مسعود: "إن ذلك جاء بفضل التواصل مع أبنائنا بالخارج، خصوصا أبناء الجيلين الثاني والثالث".
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أجواء السافانا تسيطر على عرض LION KING بمصر (صور)

أقيم عرض خاص لفيلم lion king، تزامنا مع انطلاقة بمصر بسينما I MAX، وكان هناك عرض راقص قدمه مجموعة من الشباب، بأزياء تحمل طابعا أفريقيا متماشيا مع السافانا الإفريقية التي يستعرضها الفيلم، الذى تدور أحداثه حول سيمبا الشبل الصغير الذي يسعى لاسترداد عرشه كملك بعد مقتل والده على يد أخيه الأصغر، فيخوض سيمبا في الكثير من المواقف تعلمه المعنى الحقيقي للشجاعة والمسؤولية، وهو ثاني تجارب شركة ديزني في إعادة تقديم كلاسيكياتها القديمة بعد فيلم Aladdin، الذي اقتربت إيراداته من المليار دولار عالميًّا، ويعرض العمل بتقنية آيماكس 3D.
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بعد «حرب كرموز» و«كازابلانكا»..أمير كرارة «بطل روما»

كشفت شركة «سينرجي فيلمز» عن تعاقدها مع النجم أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي على فيلم جديد بعنوان «بطل روما»، من تأليف محمود البزاوي، يدور فى إطار الأكشن والحركة ومن المقرر أن يتم تصوير فى عدة دول أوروبية، ويجرى حاليا ترشيح باقى أبطال الفيلم ومعاينة أماكن التصوير من أجل بدء التصوير خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا التعاون بين النجم وشركة «سينرجي فيلمز» بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلمهما «كازابلانكا» والذى حطم الأرقام القياسية، حيث كسر حاجز 70 مليون جنيه أمام شباك التذاكر، ولا يزال يحقق أرقاما كبيرة.
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إيرادات The Lion King تتجاوز 100 مليون دولار عالميا

حصد فيلم The Lion King أكثر 100 مليون دولار، في شباك التذاكر العالمي، منذ طرحه في دور السينما يوم الأربعاء الماضي. الفيلم نجح في تحقيق أرباح واسعة في الصين، بلغت 72.6 مليون دولار، و4.8 مليون دولار في فرنسا، و2.9 مليون دولار في أستراليا، و2.3 مليون دولار في ألمانيا، و2.2 مليون دولار في كوريا الجنوبية، وفقا للإيرادات الصادرة عن موقع "Box office Mojo". والعمل من بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو.
toy story

Toy Story 4 يحقق 773 مليون دولار في 4 أسابيع

ارتفعت إيرادات فيلم Toy Story 4 في أسبوعه الرابع بدور العرض السينمائي العالمي، حيث حقق الفيلم ما يزيد على 773 مليون دولار، وهو من إخراج جوش كولي، وتأليف بيتي دوكتر ولي أونكريتش وجون لاستير وأندرو ستانتون، وبطولة مجموعة مميزة من الممثلين الذين يقومون بالأداء الصوتي، على رأسهم: توم هانكس، تيم ألين، جوردي بينسون، باتريشيا أركيت، بوني هانت، توني هايل، كيانو ريفز، جوان كوزاك، كريستين شال، لوري ميتكالف، جيف بيدجون، إستيل هاريس، وآني بوتس، من إنتاج شركة "ديزني".
Simba-in-The-Lion-King-2019

طرح The Lion King في دور السينما بمصر الأربعاء

يبدأ عرض فيلم The Lion King في دور السينما بمصر، الأربعاء المقبل، وهو ثاني تجارب شركة ديزني في إعادة تقديم كلاسيكياتها القديمة بعد فيلم Aladdin، الذي اقتربت إيراداته من المليار دولار عالميًّا. وتقدم عدد من السينمات الفيلم بتقنية آيماكس، فيقول رمزي خوري، نائب مدير عام شركة أفلام مصر العالمية، "بالطبع يعرف جمهور السينما قصة الفيلم، لكن إعادة إحيائه وإطلاقه بتقنية آيماكس هي خطوة تستهدف من يبحث عن تجربة سينمائية فريدة، والخوض في تفاصيل الصورة والصوت، ونجاح فيلم Aladdin يؤكد تعطش الجمهور لكلاسيكيات الكرتون القديمة بأحدث التقنيات".
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ديزني تكتسح دور عرض العالم.. وأنجلينا جولي رهان رابح

ما زال صراع الأفلام في شباك التذاكر لم يتوقف بعد، فيحاول كل عمل من الأعمال المتنافسة الوصول إلى أعلى إيرادات في عام 2019، ولكن اكتسحت فئة أفلام ديزني دور العرض في النصف الأول من عام 2019 محققة 5.7 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، فما زالت في الصدارة حتى الآن، ويلعب القائمون على الشركة على بعض العناصر التي تفتقر إليها الشركات الأخرى؛ مثل الإثارة والتشويق، مع استخدام إضاءة بألوان مميزة، بمعنى آخر "ديزني" تعلم جيدًا كيف تقوم بصناعة سينمائية متنوعة، لا تجعل مشاهديها يشعرون بالملل.
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