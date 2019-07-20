إيرادات The Lion King تتجاوز 130 مليون دولار عالميا

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

The Lion King

يواصل فيلم المغامرة والعائلة "The Lion King" حصد إيرادات ضخمة بشباك التذاكر العالمي، حيث تجاوزت حصيلته بالسوق الأجنبية 130 مليون دولار منذ طرحه في دور العرض يوم الأربعاء الماضي. الفيلم نجح في تحقيق أرباح واسعة في الصين، بلغت 76.6 مليون دولار، لتتصدر بكين عائدات الفيلم خارجيا، بينما حلت فرنسا في المرتبة الثانية برصيد 8.3 مليون دولار، و5.5 مليون دولار في شباك التذاكر الأسترالي، ومن المتوقع أن يشهد الفيلم ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات، بالتزامن مع طرحه أمس بصالات السينما الأمريكية.

"The Lion King" بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو، وهو ثاني أفلام "ديزني" التي تعيد إنتاجها، إذ سبقه فيلم "علاء الدين"، وقد حقق نجاحا كبيرا، ما دفع الشركة إلى تكرار التجربة مع "الأسد الملك" المأخوذ عن