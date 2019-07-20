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6 سنوات.. تعديل نظام الدراسة بكلية الصيدلة

تقرير قطاع الدراسات الصيدلية: عدد الصيادلة في مصر 216 ألفا و72 صيدليا بمعدل صيدلي لكل 438 مواطنا، بزيادة 4 أضعاف عن المعدل العالمي، وعدد الصيدليات 75 ألفا و165 صيدلية
٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م
نقابة الصيادلة - صورة أرشيفية
نقابة الصيادلة - صورة أرشيفية
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، تقريرا مفصلا مقدما من الدكتور ماهر الدمياطي رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلي للجامعات، وتشمل اللجنة في عضويتها أكاديميين وخبراء ورجال الصناعة، حول إعادة تنظيم وتحديث البرامج الدراسية المؤهلة لمزاولة مهنة الصيدلة بما يواكب المتطلبات الحديثة للمهنة، والارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني لخريجي كليات الصيدلة فى مصر لمواكبة المتطلبات العالمية في الداخل والخارج.
وأشار التقرير إلى قيام لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بدراسة مستفيضة لنظم التعليم الصيدلي بمصر مقارنة بالدول المجاورة ودول العالم المتقدم، وذلك للوقوف على مدى حاجة سوق العمل للصيادلة، ومن ثم إتاحة البيانات التى تساعد على رسم الخطط والسياسات المستقبلية للتعليم الصيدلي في مصر بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق
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غدا.. بدء المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانا صحفيا، اليوم السبت، أعلنت فيه عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، وذلك بدءً من غد الأحد وحتى الخميس المقبل، وفقا للحد الأدنى في الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بعدد طلاب 30 ألفا و152 طالبا، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بعدد الطلاب 14 ألفا و690 طالبا، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بعدد طلاب 98 ألفا و471 طالبا.
الرقابة الإدارية (1)

الرقابة الإدارية ترد على تقرير يشكك في مكافحة الفساد

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم السبت، بيانا، توضح فيه أنها رصدت خلال الفترة الماضية، نتائج تقارير نشرتها بعض المؤسسات الدولية المختلفة، وكان من آخرها تقرير صادر عن إحدى الجهات الدولية غير الرسمية، التي أصدرت تصنيفا لمصر في موضوعات الفساد، مضيفة: "ربط البعض ذلك بانتشار الفساد وإعاقته جهود التنمية، دون النظر لارتفاع تصنيف مصر هذا العام بذات التقرير المشار إليه إلى أكثر من 10 درجات كنتيجة لجهود الدولة في مجال منع ومكافحة الفساد، والتي يتم نشرها بصفة دورية بوسائل الإعلام ولا تخفى على أحد من المواطنين أو من الجهات الرسمية وغير الرسمية".
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أبناء الشهداء: نستكمل مسيرة الدفاع عن الوطن

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وحضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. وبدأت وقائع الاحتفال بعزف السلام الجمهوري فور وصول السيسي إلى منصة الاحتفال بأكاديمية الشرطة.
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قرار بهدم عقار «مائل» في طوخ.. وإخلاء سكانه

قررت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، هدم عقار مكون من 4 طوابق بقرية جزيرة الأحرار بطوخ، لخطورته على سكانه، كما قررت اللجنة إخلاءه من المواطنين، على أن يتم الهدم على نفقة صاحب العقار لوجود عيوب إنشائية به، ما أدى إلى ميله بنحو 20 سنتيمترا. وتفقد محمد خيري، رئيس مجلس مركز ومدينة طوخ، برفقة لجنة من الإدارة الهندسية بمدينة طوخ، المنزل، وقرروا إحالة الموضوع للجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وإخلاء المنزل حرصا على سلامة قاطنيه. وانتقلت الأجهزة الأمنية والدفاع المدني وتم الإخلاء، وحُرر محضر بالواقعة.
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لطلاب أولى ثانوي.. كيف تقدم شكوى من نتيجة الامتحان؟

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية تقديم أولياء الأمور والطلاب للشكاوى، الخاصة بنتائج امتحانات الفرصة الأولى للصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني (دور مايو 2019)، في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ اليوم الخميس، بهدف تحقيق العدالة للطلاب الذين أدوا الامتحانات ورقيا وإلكترونيا. وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بشأن التظلمات الخاصة بنتيجة الاختبارات الورقية ستكون كما هو معتاد في السنوات الماضية، إذ تبحث كل إدارة تعليمية الشكاوى مع موافاة الوزارة بنتائج الفحص، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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التعليم تكشف تفاصيل انتحار طالب خلال امتحان الكيمياء

تلقت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2018 - 2019، اليوم الأربعاء، بلاغا من لجنة مدرسة القرشية الثانوية المشتركة التابعة لإدارة السنطة التعليمية بمحافظة الغربية، يفيد بانتحار طالب عقب ضبطه يغش في أثناء امتحان مادة الكيمياء. وأكدت الغرفة أنه فور ضبط الطالب وفي أثناء اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حياله، قفز الطالب من الدور الخامس باللجنة، ما تسبب في حدوث إصابات بالغة له، وتم نقله بسيارة الإسعاف ووافته المنية، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.
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78 % نسبة النجاح في العينة العشوائية لمادة التاريخ

قال خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، أن ما أشيع حول نتيجة العينة العشوائية لمادة التاريخ لطلاب الشهادة الثانوية العامة عارٍ عن الصحة، وأن النسبة الحقيقية بلغت 78%، موضحا أن 59 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية في المادة، وأن التصحيح تم بدرجة كبيرة من الشفافية ولا يوجد تعديل أو تغيير في نماذج الإجابات حسبما يزعم مروجي الشائعات. وأقسم أن الوزارة لم تغير كلمة واحدة في نتائج العينة العشوائية حسبما يروج البعض، ولم يتم تغيير حرف في نماذج الإجابة.
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التعليم: اليوم إعلان نتيجة عينة التاريخ والفيزياء

قال خالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ستعلن، اليوم الأربعاء، رسميا نسبة النجاح في العينة العشوائية لمادتي التاريخ والفيزياء، نافيا ما أثير عبر أولياء أمور طلاب الشعبة الأدبية بأن نسبة النجاح في عينة التاريخ بلغت 24%، وأن الكنترولات تحاول رفعها بسبب صعوبة الامتحان. وانتهت الكنترولات على مستوى القطاعات الأربعة من تصحيح نتيجة العينة العشوائية لامتحانات مواد التاريخ والفيزياء والرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا والديناميكا".
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