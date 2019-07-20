6 سنوات.. تعديل نظام الدراسة بكلية الصيدلة

تقرير قطاع الدراسات الصيدلية: عدد الصيادلة في مصر 216 ألفا و72 صيدليا بمعدل صيدلي لكل 438 مواطنا، بزيادة 4 أضعاف عن المعدل العالمي، وعدد الصيدليات 75 ألفا و165 صيدلية

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٩ م

نقابة الصيادلة - صورة أرشيفية

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، تقريرا مفصلا مقدما من الدكتور ماهر الدمياطي رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلي للجامعات، وتشمل اللجنة في عضويتها أكاديميين وخبراء ورجال الصناعة، حول إعادة تنظيم وتحديث البرامج الدراسية المؤهلة لمزاولة مهنة الصيدلة بما يواكب المتطلبات الحديثة للمهنة، والارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني لخريجي كليات الصيدلة فى مصر لمواكبة المتطلبات العالمية في الداخل والخارج.

وأشار التقرير إلى قيام لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بدراسة مستفيضة لنظم التعليم الصيدلي بمصر مقارنة بالدول المجاورة ودول العالم المتقدم، وذلك للوقوف على مدى حاجة سوق العمل للصيادلة، ومن ثم إتاحة البيانات التى تساعد على رسم الخطط والسياسات المستقبلية للتعليم الصيدلي في مصر بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق