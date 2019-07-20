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غدا.. بدء المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانا صحفيا، اليوم السبت، أعلنت فيه عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، وذلك بدءً من غد الأحد وحتى الخميس المقبل، وفقا للحد الأدنى في الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بعدد طلاب 30 ألفا و152 طالبا، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بعدد الطلاب 14 ألفا و690 طالبا، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بعدد طلاب 98 ألفا و471 طالبا.
وأكدت الوزارة، أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت، وأن التنسيق الإلكتروني خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg، وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق.وأضاف البيان أنه سيتم فتح المعامل بالجامعات المصرية اعتبارا
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أسرة كريستيانو رونالدو تتفقد المتحف المصري-6

الآثار: نحقق فى واقعة البصق على «سقنن رع»

قالت نيفين العارف، المستشارة الإعلامية لوزارة الآثار، إن الوزارة قامت بفتح تحقيق فى واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذى يظهر قيام أحد زوار المتحف المصرى بالبصق على مومياء «سقنن رع» خلال جولة له داخل قاعة المومياوات من أجل معرفة أبعاد الواقعة وموعدها. وأضافت "العارف" فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "سيتم مراجعة كل الكاميرات الموجودة داخل المتحف لمعرفة جنسية من قام بهذا الأمر وموعد ارتكاب هذه الواقعة، هل الواقعة جديدة؟ أم أنها حدثت منذ زمن بعيد؟ لأن التصوير فى قاعة المومياوات ممنوع من قبل الوزارة.
البنك-المركزى

البورصة والبنوك إجازة رسمية يوم الثلاثاء

تقرر اعتبار، يوم الثلاثاء، المقبل الموافق 23 يوليو عطلة رسمية بالبنوك وجميع وحدات الجهاز المصرفي والبورصة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو. وأوضح مصدر مسؤول بالبورصة والبنك المركزي، أنه سيتم استئناف العمل بالبورصة والجهاز المصرفي يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري. وكان المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أصدر قرارا باعتبار، يوم الثلاثاء، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال؛ بمناسبة ذكرى ثورة يوليو.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

وزير التعليم العالي يقرر مد فترة اختبارات القدرات

قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى بعد غد الإثنين، ويأتي القرار كفرصة أخيرة لجميع الطلاب الراغبين في التقديم لهذه الاختبارات؛ وذلك حرصا على مستقبلهم، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت. من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، في وقت سابق اليوم، بدءً من غد الأحد وحتى الخميس المقبل.
جامعة-القاهرة

180 منحة من جامعة القاهرة لأوائل الثانوية العامة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم السبت، عن تقديم 180 منحة لطلاب أوائل الثانوية العامة، مقسمة بالتساوي على أوائل علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، موضحا: "المنح هدفها أن يكون لدينا قامات جديدة، ومصر تستطيع أن تخرج أجيال مميزة في كافة المجالات في الأدب والعلم والسياسة، في حجم نجيب محفوظ، ومجدي يعقوب، وأحمد زويل، وسلطان القاسمي، والمنح تشمل الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة سواء كان البرامج العادية أو برامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية".
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: اكتشاف تطابق إجابات 390 طالبا في لجنة بيلا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط 390 حالة تطابق في الإجابات بين طلاب لجنة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وهو ما يعتبر غش جماعة، وتم فحص الحالات بشكل دقيق وفق وقائع ثابتة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن هناك نوعين من النتيجة تظهر للطلاب منها حصول الطالب على صفر وهؤلاء طلاب الدبلومة، لأن لهم نتيجة خاصة والنتيجة المحجوبة للطلاب الذين ارتكبوا مخالفات.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

انعقاد دائم لـ«عليا التنسيق» قبل إعلان المرحلة الأولى

ذكرت اللجنة العليا للتنسيق بالمجلس الأعلى للجامعات، أنها في "انعقاد دائم" حتى يتم تحديد موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق 2019 والحد الأدنى للتقدم لها، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد الحد الأدنى لشُعب الثانوية العامة الثلاث ومن ثم تظهر التوقعات النهائية الخاصة بتنسيق كلية الطب 2019. ومن المنتظر أن يحدد مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى وتفاصيل انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق خلال يومين على الأكثر ليتم العمل بعد ذلك على رصد المؤشرات الخاصة بالحد الأدنى للقبول بكلية الطب 2019.
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (6)

65 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات بالجامعات

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المشرف العام على التنسيق، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، عن أن عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 65 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2019 - 2020، مضيفا أن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرا إلى أن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

زيادة أسعار السجائر.. الحكومة تنفي 12 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تعثر مرور السفن العملاقة وذات الحمولات الكبيرة بمجرى قناة السويس، تخفيض حصة الفرد من الخبز إلى 3 أرغفة يوميا، استبعاد بعض أصحاب المعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رفع أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية بعد تحريك أسعار الوقود، زيادة أسعار السجائر المحلية بعد تحريك أسعار الوقود، تسريب نتيجة الثانوية العامة.
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