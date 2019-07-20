غدا.. بدء المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

طلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانا صحفيا، اليوم السبت، أعلنت فيه عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، وذلك بدءً من غد الأحد وحتى الخميس المقبل، وفقا للحد الأدنى في الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بعدد طلاب 30 ألفا و152 طالبا، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بعدد الطلاب 14 ألفا و690 طالبا، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بعدد طلاب 98 ألفا و471 طالبا.

وأكدت الوزارة، أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت، وأن التنسيق الإلكتروني خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.Tansik.Egypt.gov.eg، وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق.وأضاف البيان أنه سيتم فتح المعامل بالجامعات المصرية اعتبارا