سجن 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة في الإسكندرية
تحرير:أحمد الزغبي
٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 15 عامًا لكل من "ح. ال. س"، و"أ. م. خ" و"م. م. ع"، والسجن 3 سنوات لـ"ع. م. ح"؛ لانتحالهم صفة رجال شرطة وسرقة المجني عليه "ع. م. م".
تعود الواقعة في القضية رقم 2951 لعام 2019 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بورود بلاغ من سائق توك توك بقيام أربعة أشخاص بسرقة متعلقاته بأحد الشوارع.
وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ح. ال. س" 24 عاما، عاطل، و"أ. م. خ" 25 عاما، منجد، و"م. م. غ" 25 عاما، مبيض محارة، و"ع. م. ح" 35 عاما، بائع خضار، حيث كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين.
وأضافت التحريات أن المتهمين استقلوا "ميكروباص"، وعند مرورهم بشارع عزبة
وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ح. ال. س" 24 عاما، عاطل، و"أ. م. خ" 25 عاما، منجد، و"م. م. غ" 25 عاما، مبيض محارة، و"ع. م. ح" 35 عاما، بائع خضار، حيث كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين.
وأضافت التحريات أن المتهمين استقلوا "ميكروباص"، وعند مرورهم بشارع عزبة القلعة استوقفوا المجني عليه "ع. م. م" 21 عاما، سائق توك توك، وادعوا أنهم من مباحث قسم شرطة الرمل ثان وكان بحوزتهم طبنجة وسلك كهرباء وهيكل جهاز اللا سلكي، وقاموا بتفتيشه واستولوا على مبلغ مالي (ثلاثمئة جنيه) وهاتفه المحمول وبطاقة الرقم القومي وفروا هاربين.
وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليهم وعرضهم على النيابة العامة التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.