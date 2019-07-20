سجن 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة في الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 15 عامًا لكل من "ح. ال. س"، و"أ. م. خ" و"م. م. ع"، والسجن 3 سنوات لـ"ع. م. ح"؛ لانتحالهم صفة رجال شرطة وسرقة المجني عليه "ع. م. م". تعود الواقعة في القضية رقم 2951 لعام 2019 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بورود بلاغ من سائق توك توك بقيام أربعة أشخاص بسرقة متعلقاته بأحد الشوارع.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ح. ال. س" 24 عاما، عاطل، و"أ. م. خ" 25 عاما، منجد، و"م. م. غ" 25 عاما، مبيض محارة، و"ع. م. ح" 35 عاما، بائع خضار، حيث كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين. وأضافت التحريات أن المتهمين استقلوا "ميكروباص"، وعند مرورهم بشارع عزبة