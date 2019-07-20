جريمة

سجن 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة في الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 15 عامًا لكل من "ح. ال. س"، و"أ. م. خ" و"م. م. ع"، والسجن 3 سنوات لـ"ع. م. ح"؛ لانتحالهم صفة رجال شرطة وسرقة المجني عليه "ع. م. م". تعود الواقعة في القضية رقم 2951 لعام 2019 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بورود بلاغ من سائق توك توك بقيام أربعة أشخاص بسرقة متعلقاته بأحد الشوارع.
وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "ح. ال. س" 24 عاما، عاطل، و"أ. م. خ" 25 عاما، منجد، و"م. م. غ" 25 عاما، مبيض محارة، و"ع. م. ح" 35 عاما، بائع خضار، حيث كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين. وأضافت التحريات أن المتهمين استقلوا "ميكروباص"، وعند مرورهم بشارع عزبة
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تأجيل تظلم «جرانة» على قرار منعه من السفر لأكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين جوزيف إدوارد، ومحمد سلمان، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت، تأجيل نظر التظلم المقدم من وزير السياحة الأسبق، زهير جرانة، وزوجته وأولاده الأربعة، على القرار الصادر بمنعهم من السفر والتصرف في الأموال، إلى جلسة الدور الرابع من شهر أكتوبر المقبل، وهو التظلم المقدم على القرار الصادر من مكتب النائب العام بمنع وزير السياحة الأسبق وأسرته من التصرف في أموالهم.
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سقوط عاطل بحوزته 12 قطعة حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية

أمر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، بإشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، بتجديد حبس عاطل ضبط بحوزته 12 قطعة حشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شبين الكوم، 15 يوما على ذمة التحقيقات. تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية،يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم،من ضبط هانى .ل 31 عاما
حبس-متهمه

متهمو الاتجار بالرضع ينكرون.. وتجديد حبسهم 15 يوما

قرر قاضى التجديد الجزئي بمحكمة جنح المنشية بمحافظة الإسكندرية، تجديد حبس المتهمين الثلاثة "الأم وصديقها وسمسار" بتهمة عرض بيع رضيعة، ابنة الأولى، فور ولادتها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، نظير 50 ألف جنيه للأم و15 ألفا للسمسار، والذى عرض بيعها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر صفحى تحمل اسم "أطفال للتبنى" حيث تمكن أحد ضباط إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر من ضبطهم بعدما تنكر فى صورة مشتر، ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة العديد من التهم بينها "الزنى والاتجار بالبشر وتعريض حياة طفلة للخطر".
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الغداء الأخير.. تفاصيل وفاة طفلين بسبب أكلة بطيخ

يأتي الصيف حاملًا معه أسبابا إضافية لحالات وفاة قد يكون من بين ضحاياها أطفال في عمر الزهور، وهو ما حدث في قرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بجنوب محافظة الشرقية؛ إذ دفع طفلان، أكبرهما بالكاد أتم ربيعه الخامس، والصغير عمره ثلاث سنوات، حياتهما ثمنًا لإهمال أدى إلى تناولهما وجبة «بطيخ» ملوثة، تسببت في نهايتهما وإصابة شقيقهما ووالدته بحالات قيء وارتفاع في درجات الحرارة وتسمم غذائي انتهى باحتجازهما في المستشفى لمحاولة إسعفاهما وإنقاذهما من مصير الصغيرين اللذين فارقا الحياة.
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محكمة-ارشفية

السجن وغرامات 12 مليونا للتنقيب عن الآثار بكفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين نادر محمد طاهر، ومصطفى عبد الحفيظ أبو العلا، بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن ما بين 3 و7 سنوات حضوريا وغيابيا، وذلك في أحداث القضية رقم 7909 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 646 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بقرية تابعة لمركز دسوق، في امتداد منطقة تل الفراعين الأثرية، ما أدى إلى تسببهم في وفاة عامل في أثناء الحفر وإخفاء جثته.
اعدام

إحالة أوراق طالب للمفتي قتل سائق «توك توك» لسرقته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار وحيد صبري، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بإحالة أوراق المتهم "ع.غ.م - طالب" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لقتله المجني عليه "ع.م.م"، سائق توك توك. تعود أحداث القضية رقم 37943 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة العامرية أول، والمقيدة كلي برقم 648 غرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، بالعثور على جثة سائق توك توك ملقاة على طريق زاوية عبد القادر.
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«التبني بمقابل».. تفاصيل بيع أم طفلتها بـ50 ألف جنيه

حملت سفاحا ولم تعر لهذه الجريمة الآثمة اهتماما، بل كان تفكيرها الأول والأخير في كيفية استثمار ما في أحشائها وتحقيق أكبر ربح مادي واستفادة مادية، بعد أن خططت مع عشيقها سبل التخلص من الجنين والاستمرار فى جريمتهما النكراء بممارسة الرذيلة ظنا منهما أنهما لن ينالا العقاب المناسب، فكان القدَر لهما بالمرصاد ووقعا فى قبضة الشرطة بعد أن لجآ لوسيط على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لعرض المولود قبل ولادته بشهور عديدة للبيع، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبطهما.
محكمة

بينهم 3 سيدات..سجن 23 شخصًا قتلوا مواطنا بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم الشناوي، وبعضوية كل من المستشارين شريف فؤاد شعبان، وعبدالحميد مصطفى هندي، وأشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبدالجليل خليفة، وإبراهيم مطر، بالسجن 7 سنوات لمتهم و3 سنوات لـ19 آخرين، وسنة لـ3 سيدات، لقتلهم المجني عليه "ر. ش. ال" وشروعهم في قتل 9 آخرين. تعود القضية المقيدة برقم 49902 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول بوفاة شخص وإصابة آخرين بأسلحة نارية بدائرة القسم.
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