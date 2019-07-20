«حواديت الشانزليزيه».. مسلسل لإياد نصار عن مصر زمان

بعد تألق لافت للنظر في موسم أفلام عيد الفطر، من خلال فيلمى "الممر" و"كازابلانكا"، "حواديت الشانزليزيه" هو المشروع المقبل للفنان الأردني إياد نصار
يعود الفنان الأردنى إياد نصار إلى الدراما المصرية التى غاب عنها عامين منذ مشاركته فى مسلسل «هذا المساء» رمضان 2017، وحقق نجاحا كبيرا وقتها، بعمل جديد يعرض خارج الموسم الرمضانى «أوف سيزون»، وهو «حواديت الشانزليزيه»، الذى انطلق تصويره الأيام الماضية، على أن يعرض نهاية 2019.
ويأتى التعاقد مع نصار على بطولة المسلسل، بعد تألق لافت خلال موسم أفلام عيد الفطر بمشاركته فى فيلمى «الممر» لأحمد عز، وقدم دور «ديفيد» ضابط بالجيش الإسرائيلى، و«كازابلانكا» لأمير كرارة، وقدّم خلاله دور «رشيد» الماكر الخائن لأصدقائه، ليصبح نجم الموسم عن جدارة.
«حواديت الشانزليزيه» تدور أحداثه فى الخمسينيات، وتقع فى 45 حلقة، وهو من تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، ويضم كوكبة من النجوم إلى جانب إياد نصار، وفى مقدمتهم: إنجى المقدم ومى سليم وداليا مصطفى وإياد نصار وإدوارد وفريدة سيف النصر وإنعام سالوسة وعايدة رياض وأمانى كمال وسارة عادل،
«حواديت الشانزليزيه» تدور أحداثه فى الخمسينيات، وتقع فى 45 حلقة، وهو من تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، ويضم كوكبة من النجوم إلى جانب إياد نصار، وفى مقدمتهم: إنجى المقدم ومى سليم وداليا مصطفى وإياد نصار وإدوارد وفريدة سيف النصر وإنعام سالوسة وعايدة رياض وأمانى كمال وسارة عادل، وغيرهم.
سيناريست العمل نهى سعيد، كشفت فى تصريحات خاصة لـ«التحرير» عن تفاصيل أول تجربة درامية لها، موضحة أن مسلسل «حواديت الشانزليزيه» تقع جميع أحداثه فى حقبة الخمسينيات من القرن الماضى، غير متطرق للأحداث السياسية التى شهدتها تلك الفترة، ولكنه يعكس صورة عن مصر فى الماضى وكيف اختلفت الصورة الآن، من خلال تناول الحياة الاجتماعية للمواطنين فى هذا العصر، مشيرة إلى أن الجميع يردد دائما عبارة: «ليه مانرجعش زى زمان»، وهذا بالتحديد ما يعمل المسلسل عليه، وهو عرض صورة مفصلة عن حياة المصريين وتعاملاتهم فيما بينهم خلال هذا الزمن.
مؤلفة «حواديت الشانزليزيه» أكدت أن المسلسل يحمل أكثر من خط ليرضى جميع الأذواق، لذلك هو مسلسل درامى اجتماعى كوميدى تشويقى، كما أعربت عن سعادتها بأن يكون أول تجربة درامية لها تضم هذه الكوكبة من النجوم: بداية من الفنان الأردنى إياد نصار، الفنانة مى سليم، الفنان إدوارد، الفنانة داليا مصطفى، الفنانة إنجى المقدم، الفنانة القديرة إنعام سالوسة، الفنانة فريدة سيف النصر، والفنان حمدى الوزير، إلى جانب الوجهين الشبابى أمانى كمال وسارة عادل.
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نهى سعيد شدّدت على أن ظهور أغلب النجوم خلال مسلسل «حواديت الشانزليزيه» سيكون بمثابة مفاجأة للجمهور، خاصة أنهم يلعبون أدوارا مختلفة عليهم ولم يعتدوها من قبل، وبصفة خاصة الفنان إدوارد، وبطل العمل إياد نصار، مشيرة إلى أن النجم الأردنى فنان موهوب للغاية ويجيد لعب كل الشخصيات ببراعة.
«حواديت الشانزليزيه» تقع أحداثه فى 45 حلقة كما أوضحت كاتبته لـ«التحرير»، مضيفة أن قصة المسلسل تتحمل تقديم أكثر من 100 حلقة لأنه مليء بالأحداث والتفاصيل عن مصر فى زمن الخمسينيات، لافتة إلى أنهم حتى الآن لم يقرروا بعد تقديم أجزاء أخرى من العمل، ولكن وارد جدا حدوث ذلك فى حالة نجاح العمل وتقبل الجمهور له، وهو ما تأمل أسرة المسلسل فى حدوثه.
وتحدثت مؤلفة المسلسل عن أول تجربة لها مع الدراما التليفزيونية، بأنها متحمسة جدا لخروجها إلى النور، مؤكدة أنها سعيدة بأن المسلسل تكتبه بالمشاركة مع صديقها أيمن سليم، بسبب حالة الانسجام والتفاهم بينهما، مؤكدة أن شركة «سينرجى» لمالكها المنتج تامر مرسى، غامرت بهما لإيمانها برسالة المسلسل رغم أنها التجربة الأولى لها ولمخرج العمل مرقس عادل، مؤكدة أن الشركة تقدم الدعم الكامل لخروج المسلسل على أكمل وجه، وعن موعد عرضه أشارت إلى أنه من المحتمل عرضه خلال شهر أكتوبر المقبل.
ودخلت أسرة مسلسل «حواديت الشانزليزيه» لوكيشن التصوير يوم الأربعاء الماضى، داخل الديكور الخاص الذى تم بناؤه فى مدينة الإنتاج الإعلامى، ويستمر التصوير هناك لمدة 10 أيام متواصلة، ومن ثم ينتقل فريق عمل المسلسل إلى أماكن أخرى بالقاهرة لتصوير باقى المشاهد الخارجية.