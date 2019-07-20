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«حواديت الشانزليزيه».. مسلسل لإياد نصار عن مصر زمان

بعد تألق لافت للنظر في موسم أفلام عيد الفطر، من خلال فيلمى "الممر" و"كازابلانكا"، "حواديت الشانزليزيه" هو المشروع المقبل للفنان الأردني إياد نصار
تحرير:ريهام عبدالوهاب ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م
مسلسل حواديت الشانزليزيه
مسلسل حواديت الشانزليزيه
يعود الفنان الأردنى إياد نصار إلى الدراما المصرية التى غاب عنها عامين منذ مشاركته فى مسلسل «هذا المساء» رمضان 2017، وحقق نجاحا كبيرا وقتها، بعمل جديد يعرض خارج الموسم الرمضانى «أوف سيزون»، وهو «حواديت الشانزليزيه»، الذى انطلق تصويره الأيام الماضية، على أن يعرض نهاية 2019. ويأتى التعاقد مع نصار على بطولة المسلسل، بعد تألق لافت خلال موسم أفلام عيد الفطر بمشاركته فى فيلمى «الممر» لأحمد عز، وقدم دور «ديفيد» ضابط بالجيش الإسرائيلى، و«كازابلانكا» لأمير كرارة، وقدّم خلاله دور «رشيد» الماكر الخائن لأصدقائه، ليصبح نجم الموسم عن جدارة.
«حواديت الشانزليزيه» تدور أحداثه فى الخمسينيات، وتقع فى 45 حلقة، وهو من تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل، ويضم كوكبة من النجوم إلى جانب إياد نصار، وفى مقدمتهم: إنجى المقدم ومى سليم وداليا مصطفى وإياد نصار وإدوارد وفريدة سيف النصر وإنعام سالوسة وعايدة رياض وأمانى كمال وسارة عادل،
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شاهد.. أحمد فهمي «على السقالة» لمتابعة تشطيب شقته

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