دراسة: هناك علاقة بين التهاب المفاصل وأمراض القلب

كشفت الدراسات أن من كل 100000 شخص مصاب بالتهاب المفاصل لمدة 11 عامًا، مات 40 شخصا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية كل عام مقارنة بمن لا يعانون من أي التهابات
التهاب المفاصل من المشكلات الصحية التي تؤثر على الحالة الصحية والعادات اليومية للفرد، وبالإضافة إلى ذلك قال علماء إن المصابين بالتهاب المفاصل ربما يكونون أكثر عرضة للموت بسبب أمراض القلب، لأن تلك الآلام توقفهم عن ممارسة الرياضة.
كما أن العيش مع هذه الحالة المؤلمة لمدة 9 سنوات إلى 11 عامًا، يزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 16% مقارنة بالأشخاص العاديين، ولم تكن هذه الدراسة الوحيدة التي تكشف تلك العلاقة، بل منذ فترة طويلة عرف الأطباء أن مرضى التهاب المفاصل قد يصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي يمكن أن تسببها الالتهابات.
لا تزال الأسباب غير واضحة، إلا أن هؤلاء الباحثين يشيرون إلى أن التهاب المفاصل يزيد من صعوبة ممارسة التمارين الرياضية والعادات اليومية، وهذا الأمر يؤدي إلى السمنة التي تسبب مشكلات القلب، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
درس الباحثون في جامعة لوند السويدية آلاف الأشخاص الذين
لا تزال الأسباب غير واضحة، إلا أن هؤلاء الباحثين يشيرون إلى أن التهاب المفاصل يزيد من صعوبة ممارسة التمارين الرياضية والعادات اليومية، وهذا الأمر يؤدي إلى السمنة التي تسبب مشكلات القلب، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
درس الباحثون في جامعة لوند السويدية آلاف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و84 سنة في عام 2003، حيث شملت المجموعة 16000 مصاب بالتهاب المفاصل في الركبة و9000 مصاب بالتهاب المفاصل في الورك و4000 مصاب بالتهاب المفاصل في المعصم و5500 مع أشكال أخرى من التهاب المفاصل.
نظر مارتن إنجلوند وزملاؤه في سبب الوفاة لجميع المشاركين بين عامي 2004 و2014، وقارنوا ذلك بالأشخاص من عموم السكان، وكان لالتهاب المفاصل في الركبة والورك -أكثر أشكال التهاب المفاصل التنكسي شيوعًا- نتائج أشد من كل أنواع التهاب المفاصل.
وقال إنجلوند: «رأينا أن خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية كان أعلى بالنسبة لأولئك الذين لديهم تشخيص التهاب المفاصل».
وكشفت الدراسات أن من كل 100000 شخص مصاب بالتهاب المفاصل لمدة 11 عامًا، مات 40 شخصا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية كل عام مقارنة بمن لا يعانون من أي التهابات.
وأوضح «إنجلوند» أن التهاب المفاصل يسبب قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة وبالتالي حدوث بالسمنة المعروف عنها أن لها دورا في الإصابة بأمراض ثانوية بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.
كشفت الأبحاث السابقة أن الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب المميتة.
والالتهاب هو تورم الأنسجة والأوعية الدموية داخل الجسم، ويمكن أن يتسبب في ضرر دائم إذا استمر لفترة طويلة، وأضاف «إنجلوند»: «هناك أيضًا عوامل أساسية أخرى مشتركة بين التهاب المفاصل وأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يمكن أن يكون الالتهاب أحد الأسباب المساهمة في التهاب المفاصل العظمي أو كما يسمى تآكل المفاصل، كما يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية».
بغض النظر عن العلاقة بين التهاب المفاصل وأمراض القلب، فمن المهم على كل فرد أن يكون نشيطا ويحافظ على وزنه، كما تنص خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة على أن التمارين المنتظمة للحفاظ على قوة العضلات والتحكم في الوزن ضرورية لمرضى التهاب المفاصل.
أطعمة تقلل من التهاب المفاصل
1- الكركم
يستخدم عادة في صنع الكاري والأطباق الهندية الأخرى، وبجانب ذلك فإن الكركم يعد مضادا قويا للالتهابات ومضادا للأكسدة، فأظهرت الكثير من الدراسات أن الكركم يعد فعالا في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، وكذلك الحالات الالتهابية الأخرى.
2- الكزبرة
تعد الكزبرة من الخضراوات المفيدة، كما أنها مشهورة بفاعليتها كمضادة للميكروبات، ولكنها تحتوي على مركبات مضادة للالتهابات، ففي كثير من الأحيان ينصح بها لقدرتها الهائلة على إدارة التهاب المفاصل والاضطرابات الالتهابية الأخرى.
3- زيت الزيتون
بجانب الفوائد الكثيرة لزيت الزيتون، فإن له خصائص تشبه إيبوبروفين (وهو مضاد لبعض الالتهابات)، فإنه ليس فقط مفيدا لضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الدم، بل ثبت أيضا فاعليته في علاج التهابات المفاصل.