صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

دراسة: هناك علاقة بين التهاب المفاصل وأمراض القلب

كشفت الدراسات أن من كل 100000 شخص مصاب بالتهاب المفاصل لمدة 11 عامًا، مات 40 شخصا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية كل عام مقارنة بمن لا يعانون من أي التهابات
تحرير:فيروز ياسر ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
التهاب المفاصل
التهاب المفاصل
التهاب المفاصل من المشكلات الصحية التي تؤثر على الحالة الصحية والعادات اليومية للفرد، وبالإضافة إلى ذلك قال علماء إن المصابين بالتهاب المفاصل ربما يكونون أكثر عرضة للموت بسبب أمراض القلب، لأن تلك الآلام توقفهم عن ممارسة الرياضة. كما أن العيش مع هذه الحالة المؤلمة لمدة 9 سنوات إلى 11 عامًا، يزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 16% مقارنة بالأشخاص العاديين، ولم تكن هذه الدراسة الوحيدة التي تكشف تلك العلاقة، بل منذ فترة طويلة عرف الأطباء أن مرضى التهاب المفاصل قد يصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي يمكن أن تسببها الالتهابات.
لا تزال الأسباب غير واضحة، إلا أن هؤلاء الباحثين يشيرون إلى أن التهاب المفاصل يزيد من صعوبة ممارسة التمارين الرياضية والعادات اليومية، وهذا الأمر يؤدي إلى السمنة التي تسبب مشكلات القلب، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني. درس الباحثون في جامعة لوند السويدية آلاف الأشخاص الذين
اقرأ المزيد
سرطان-القولون

«فقدان الوزن».. علامات خفية تنذرك بسرطان القولون

تعتبر سرطانات القولون والمستقيم ثالث أكثر أنواع السرطان انتشارًا في العالم، كما أنه من الأنواع الأكثر فتكا، وعند النظر إلى الوفيات في الرجال والنساء، فإن هذا المرض سبب كبير في حدوثها. والحقيقة المخيفة أن سرطان القولون والمستقيم لهما أعراض خفية وغالبًا ما يتم تجاهلهما، وهذا يعني أنه بحلول الوقت الذي تعرف فيه أنك مصاب، يكون السرطان متقدمًا لدرجة يصعب علاجه، لذا عليك معرفة الأعراض الخفية لهذا المرض للفتك به قبل أن يهزمك وفقا لما ذكره موقع Daily Health Post.
منع-تساقط-الشعر

لو شعرك طويل.. اعرفي 8 نصائح لروتين العناية به

الحصول على شعر صحي وكثيف، حلم كل فتاة تسعى لتحقيقه، وتحاول شراء الكثير من مستحضرات التجميل وكريمات العناية بالشعر لكنها لا تحصل على نتيجة إيجابية، رغم أنها تدفع الكثير من الأموال في هذه الكريمات التي تكون في الغالب مشهورة، الأمر يحتاج إلى اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الخضراوات والفاكهة الطازجة، مع شرب كميات كبيرة من المياه والنوم لعدد ساعات كافٍ بشكل يومي، في السطور التالية نساعدك في التعرف على أفضل روتين للعناية بالشعر خاصة إذا كنتِ من أصحاب الشعر الطويل حسبما ذكر موقع luxyhair.
حمامات-الرجال

أبواب حمامات الرجال تحمل 6أضعاف جراثيم مقابض السيدات

آداب الطعام والحديث مع الآخرين شائعة بين الكثير من الأشخاص، ولكن عندما يتعلق الأمر بآداب الحمام، فإنها غير معروفة للبعض، حيث تُرتكب العديد من الأخطاء بداخل الحمام وقبل الخروج منه، ومن أشهرها ترك مقعد المرحاض لأعلى. وتشير الأبحاث إلى أن الرجال لا يغسلون أيديهم بعد استخدام الحمام كما تفعل النساء، وقد يعرضون أشخاصًا آخرين للخطر من الجراثيم التي يتركونها وراءهم، حيث قامت دراسة بتبديل مقابض أبواب مبنى مكاتب كبير في لندن، واكتشفت أن باب الحمام للرجال يحتوي على ما يقرب من 6 أضعاف البكتيريا الموجودة على مقابض حمام النساء.
اقرأ المزيد من الأخبار
أدوية-السكري

كيف يصبح دواء السكري علاجا لقصور القلب؟

مرض السكري شائع بين الرجال والنساء وحتى الأطفال، فيمكن ولادة الأطفال به نتيجة عوامل وراثية، وكلما حدثت مضاعفات، سيكون المريض عرضة للإصابة بأمراض أخرى كالسكتات الدماغية وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول، كما يحتاج مريض السكري إلى نظام غذائي معين لكي لا ترتفع مستويات السكر في الدم. وتحدث الكثير من اكتشافات الأدوية عن طريق الصدفة، أو الملاحظة العرضية، فكر في بداية ظهور البنسلين والأنسولين، والآن قد يكون أول دواء تم العثور عليه لإطالة عمر المصابين بداء السكري من النوع 2 قادرًا على علاج قصور القلب.
شكل-جسمك-يكشف-عن-صحتك

شكل جسمك يكشف عن صحتك.. الكمثرى عرضة للدوالي

سواء كنت تحملين وزنا زائدا حول معدتك، أو أن الإفراط في تناول الطعام يسبب زيادة الوزن في الفخذين، إذن فكل شخص وبخاصة المرأة لديها مشكلة في جزء من جسمها. لا يدرك الكثير من الأشخاص أن شكل الجسم له تأثير على الصحة، فكل شكل من أشكال الجسم المعروفة يتسبب في مجموعة من المشكلات، بداية من أمراض القلب إلى الدورة الشهرية، لذلك، سواء كان جسمك على شكل تفاحة أو كمثرى أو ساعة رملية، فإليك كيف يؤثر شكلك على صحتك وما يمكنك القيام به، وفقا لما ذكره موقع «ذا ميرور» البريطاني.
أمراض-القلب-في-الطقس-السيئ

تجنب النوبات القلبية بتلك العادات الصحية

أمراض القلب والأوعية الدموية تهاجم ملايين الأشخاص حول العالم، ولكن باتباع نظام غذائي معين وتحسين العادات الصحية، فإنه يمكن خفض خطر الإصابة بتلك الأمراض لما يقرب من 80% لدى الرجال. وتصدر جمعية القلب الأمريكية إحصائيات أمراض القلب سنويا، ويموت نحو الثلث نتيجة إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفي حالة عدم الإمساك بزمام الأمور حتى عام 2030، سيصل عدد ضحايا هذه الأمراض إلى 23.6 مليون شخص سنويا، وهو رقم مثير للرعب. وذلك وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
التوقف-عن-تناول-الحلويات

تقليل 300 سعر حراري من طعامك يحميك من أمراض القلب

قد تكون مدمنا للحلوى مما يزيد من وزنك بشكل كبير، لكن ما لا تعرفه أن تناولك الكثير من الشيكولاتة والدونتس وغيرها من الأنواع الأخرى قد يسبب أمراضا بجانب السمنة. وتشير دراسة جديدة إلى أن خفض 300 سعر حراري -أي ما يعادل ستة أوريو بعد تناول وجبة خفيفة من وجبة طعامك- يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري وأمراض القلب، حتى وإن كان وزنك مثاليا. وكان لدى الباحثين في جامعة ديوك 218 مشاركًا في الدراسة يحاولون خفض السعرات الحرارية اليومية بمقدار الربع، ولكن تلك المحاولة لم تكن مستدامة بالنسبة للبعض لمدة عامين.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org