دراسة: هناك علاقة بين التهاب المفاصل وأمراض القلب

كشفت الدراسات أن من كل 100000 شخص مصاب بالتهاب المفاصل لمدة 11 عامًا، مات 40 شخصا بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية كل عام مقارنة بمن لا يعانون من أي التهابات

تحرير:فيروز ياسر ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

التهاب المفاصل

التهاب المفاصل من المشكلات الصحية التي تؤثر على الحالة الصحية والعادات اليومية للفرد، وبالإضافة إلى ذلك قال علماء إن المصابين بالتهاب المفاصل ربما يكونون أكثر عرضة للموت بسبب أمراض القلب، لأن تلك الآلام توقفهم عن ممارسة الرياضة. كما أن العيش مع هذه الحالة المؤلمة لمدة 9 سنوات إلى 11 عامًا، يزيد من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 16% مقارنة بالأشخاص العاديين، ولم تكن هذه الدراسة الوحيدة التي تكشف تلك العلاقة، بل منذ فترة طويلة عرف الأطباء أن مرضى التهاب المفاصل قد يصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي يمكن أن تسببها الالتهابات.

لا تزال الأسباب غير واضحة، إلا أن هؤلاء الباحثين يشيرون إلى أن التهاب المفاصل يزيد من صعوبة ممارسة التمارين الرياضية والعادات اليومية، وهذا الأمر يؤدي إلى السمنة التي تسبب مشكلات القلب، وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني. درس الباحثون في جامعة لوند السويدية آلاف الأشخاص الذين