مانشستر يونايتد يواصل رفض عروض إنتر لضم لوكاكو

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

روميلو لوكاكو

لا يزال فريق إنتر الإيطالي يضع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن النيراتزوري فشل في تلبية طموحات الشياطين الحمر، ويرغب مانشستر يونايتد في الحصول على مبلغ مالي يتراوح ما بين 80 و90 مليون جنيه إسترليني، للموافقة على التفريط في خدمات المهاجم البلجيكي، إلا أن إنتر تقدم مؤخرًا بعرض قيمته 53,9 مليون جنيه إسترليني، وهو العرض الذي رفضته إدارة مانشستر يونايتد، وذلك حسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ويرغب أنطونيو كونتي مدرب الإنتر بشدة في التعاقد مع لوكاكو حيث سبق أن قال عنه: "كلكم تعرفون بأنني أحب هذا اللاعب، فعندما كنت مدربًا لتشيلسي، حاولت التعاقد معه، أنا أحب هذا اللاعب وأعتبره من اللاعبين المهمين للغاية". ويعد تحرك إنتر لضم لوكاكو بمثابة رسالة واضحة مفادها بأنه لا مستقبل للمهاجم الأرجنتيني

ويرغب أنطونيو كونتي مدرب الإنتر بشدة في التعاقد مع لوكاكو حيث سبق أن قال عنه: "كلكم تعرفون بأنني أحب هذا اللاعب، فعندما كنت مدربًا لتشيلسي، حاولت التعاقد معه، أنا أحب هذا اللاعب وأعتبره من اللاعبين المهمين للغاية".



ويعد تحرك إنتر لضم لوكاكو بمثابة رسالة واضحة مفادها بأنه لا مستقبل للمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مع الفريق، وهو الأمر الذي قال عنه كونتي: "النادي كان واضحًا للغاية، بأن إيكاردي لن يوجد في مشروع الفريق، هذه هي الحقيقة".



وغاب لوكاكو عن مباراتي مانشستر يونايتد في الفترة الإعدادية للموسم الجديد في أستراليا بسبب الإصابة، ولن يشارك في مباراة الشياطين الحمر أمام الإنتر اليوم السبت.