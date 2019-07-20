رياضة

مانشستر يونايتد يواصل رفض عروض إنتر لضم لوكاكو

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
روميلو لوكاكو
روميلو لوكاكو
لا يزال فريق إنتر الإيطالي يضع النجم البلجيكي روميلو لوكاكو على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن النيراتزوري فشل في تلبية طموحات الشياطين الحمر، ويرغب مانشستر يونايتد في الحصول على مبلغ مالي يتراوح ما بين 80 و90 مليون جنيه إسترليني، للموافقة على التفريط في خدمات المهاجم البلجيكي، إلا أن إنتر تقدم مؤخرًا بعرض قيمته 53,9 مليون جنيه إسترليني، وهو العرض الذي رفضته إدارة مانشستر يونايتد، وذلك حسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
ويرغب أنطونيو كونتي مدرب الإنتر بشدة في التعاقد مع لوكاكو حيث سبق أن قال عنه: "كلكم تعرفون بأنني أحب هذا اللاعب، فعندما كنت مدربًا لتشيلسي، حاولت التعاقد معه، أنا أحب هذا اللاعب وأعتبره من اللاعبين المهمين للغاية". ويعد تحرك إنتر لضم لوكاكو بمثابة رسالة واضحة مفادها بأنه لا مستقبل للمهاجم الأرجنتيني
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علي جبر - بيراميدز‎ (1)

3 عقبات في صفقة انتقال علي جبر للأهلي

كشف مصدر داخل الأهلي أن هناك 3 عقبات تعترض إتمام التوصل لاتفاق يسمح بانتقال علي جبر من بيراميدز للقلعة الحمراء، مضيفًا لـ«التحرير» أن العقبة الأولى تتمثل في خلاف بين الأهلي وبيراميدز، حيث يطالب الأخير بدفع ما يقارب 40 مليون جنيه مقابل بيع جبر، وهو ما يرفضه الأهلي، الذي يعلم أن هذا الرقم هو نفسه الذي اشترى به بيراميدز اللاعب وبالتالي فالأهلي يعتقد أن بيراميدز يريد ربحية غير منصفة أو عادلة، خاصة أن مسؤولي القلعة الحمراء يعلمون أن بيراميدز يرغب في بيع اللاعب لأنه لا يريد الالتزام معه براتبه السنوي المقدر بـ15 مليون جنيه في الموسم الواحد.
نيمار (5)

ميسي يضغط على برشلونة من أجل إعادة نيمار

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتمسك بشدة بعودة نيمار إلى صفوف برشلونة الإسباني من جديد. فبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، وضع ميسي شرطًا لتجديد تعاقده مع البرسا، وهو عودة النجم البرازيلي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وبالتالي يضغط ميسي على إدارة العملاق الكتالوني بشدة ليتم التوصل إلى حل لضم نيمار الذي رحل عن صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان، في صيف عام 2017، في صفقة قياسية جعلته اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، مقابل 222 مليون يورو.
منتخب-الجزائر‎ (1)

الغندور لبلماضي: «أنت لا تعرف معنى الأدب والاحترام»

فتح خالد الغندور، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، النار على جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر. جمال بلماضي، عقب نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، تحدث عن رأيه في تشجيع الجماهير المصرية للجزائر خلال المباراة، قائلا: "أحتاج للذهاب إلى طبيب العيون الخاص بي، كي أتأكد مما تقول، لأنني لم أشاهد ذلك". وأغضبت تلك التصريحات من المدرب الجزائري، الجماهير المصرية التي استقبلت محاربي الصحراء أفضل استقبال، علاوة على توفير كل سبل الراحة للجماهير الجزائرية التي وصلت إلى القاهرة لدعم منتخب بلدها.
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ديبالا (2)

باولو ديبالا يرفض الرحيل إلى البريميرليج

تلقى نادي مانشستر يونايتد ردا حاسما من جانب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، بشأن الانتقال إلى صفوف الشياطين الحمر في الموسم المقبل. ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد تواصل مع ديبالا في الأيام الماضية، لإقناعه باللعب في أولد ترافورد خلال الموسم المقبل، وأشارت إلى أن ديبالا رد على مسؤولي الشياطين الحمر بأنه يريد البقاء مع يوفنتوس وإثبات قدراته مجددا، رفقة السيدة العجوز، بعد أن قدم موسما مخيبا تحت قيادة ماسيمليانو أليجري، ولكنه يراهن على العودة إلى طريق التألق مع المدرب الجديد، ماوريسيو ساري.
لوكاكو (1)

إنتر يتقدم بعرض جديد لضم روميلو لوكاكو

من المنتظر أن يتقدم إنتر بعرض جديد لضمن مهاجم مانشستر يونايتد، البلجيكي روميلو لوكاكو، حيث سيصل العرض إلى 60 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى الحوافز، وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، ويعتمد عرض الإنتر على ضم لوكاكو بشكل نهائي بمبلغ قريب من الثمن الذي حدده الشياطين الحمر للموافقة على التفريط في خدمات لوكاكو، وأخبر اليونايتد الأسبوع الماضي، المدير الرياضي لإنتر، بيرو أوزيليو، بأن الإدارة لن توافق على رحيل لوكاكو بأقل من 79 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي دفعته لإيفرتون في عام 2017 لضم النجم البلجيكي.
كارلو أنشيلوتي (2)

أنشيلوتي عن الصفقة التبادلية المحتملة: لن يحدث

كشف كارلو أنشيلوتي، مدرب نابولي، عن حقيقة الصفقة التبادلية المحتملة مع إنتر ميلان، بضم فريق الجنوب ماورو إيكاردي، مهاجم النيراتزوري، مقابل رحيل لورينزو إنسيني إلى إنتر ميلان، خلال الميركاتو الجاري. وردا على سؤال عن إمكانية حدوث ذلك، قال أنشيلوتي لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الأربعاء: "لا، لن يحدث، فإنسيني هو قائد نابولي ونحن جميعا سعداء بوجوده هنا. وبالنسبة للوزانو فهو لاعب مختلف عن إيكاردي، فأحدهما مهاجم صريح بينما الآخر يمكنه اللعب في أي مكان. نحن مهتمون بالكثير من اللاعبين، لكن المشكلة أن العديد من الأندية الأخرى تريدهم أيضا".
لوكاكو

سكاي: إنتر يقترب من حسم صفقة لوكاكو

يستعد مسؤولو نادي إنتر الإيطالي للسفر إلى بريطانيا هذا الأسبوع، من أجل إجراء مباحثات مع مانشستر يونايتد حول إمكانية ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ويعاني إنتر من ضغوطات كبيرة لإتمام تلك الصفقة، حيث يتوجب على النيراتزوري رفع قيمة العرض المقدم بعدما أبدى يوفنتوس أيضًا اهتمامًا بضم لوكاكو، وذلك في الوقت الذي يرغب فيه مانشستر يونايتد الحصول على 75 مليون جنيها إسترلينيا للموافقة على رحيل مهاجمه البلجيكي، الذي يتواجد في الوقت الحالي مع الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد.
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