180 منحة من جامعة القاهرة لأوائل الثانوية العامة

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

جامعة القاهرة - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم السبت، عن تقديم 180 منحة لطلاب أوائل الثانوية العامة، مقسمة بالتساوي على أوائل علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، موضحا: "المنح هدفها أن يكون لدينا قامات جديدة، ومصر تستطيع أن تخرج أجيال مميزة في كافة المجالات في الأدب والعلم والسياسة، في حجم نجيب محفوظ، ومجدي يعقوب، وأحمد زويل، وسلطان القاسمي، والمنح تشمل الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة سواء كان البرامج العادية أو برامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية".

وتابع الخشت، أن المنح تشمل أيضا المصروفات الدراسية والكتب والإقامة والتغذية بالمدينة الجامعية، موجها رسالة للأوائل: "أبنائي وبناتي أوائل الثانوية العامة هذا العام، ألف مبروك، جامعة القاهرة العريقة تفتح ذراعيها لكم لتنضموا إليها في أقوى البرامج الدراسية التي تخرج طلابا بمواصفات دولية".وذكر: "الجامعة