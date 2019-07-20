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محمد رمضان وسعد لمجرد «نمبر وان» بـ«إنساي» (فيديو)

تحرير:التحرير ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
محمد رمضان وسعد لمجرد
محمد رمضان وسعد لمجرد
حقق فيديو كليب أغنية "إنساي" للنجم محمد رمضان مع المطرب المغربي سعد لمجرد، نجاحا كبيرا في نحو 3 أيام فقط، حيث نجح في حصد ما يزيد على 14 مليون مشاهدة ليتصدر بها قائمة الأعلى مشاهدة في "يوتيوب مصر" ودول عربية أخرى. وتعد هذه الأغنية التي كتبها ولحنها سعد لمجرد وتم تصويرها في فرنسا بقيادة المخرج حسام الحسيني، التعاون الأول بين النجمين، ويغني كل منهما بلهجته، ويظهر محمد رمضان خلال الفيديو كليب كشيف في أحد مطاعم باريس مع صديقه، وهناك يفاجأ بحبيبته السابقة مع شخص آخر، وتسعى حبيبته للعودة إليه بعد أن أصبح من الأثرياء، ولكنه يرفض كل المحاولات.
وكان محمد رمضان قد وجد مع لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة الماضية، من أجل تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية، وسبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلّق قائلًا: "إنساي قريبا.. الأسطورة والمعلم". ويستعد محمد رمضان لإحياء حفله الغنائي الأول في المملكة العربية السعودية في شهر أغسطس المقبل
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أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بأغنية "وأدينا النهارده" التي قدمتها الفنانة دنيا سمير غانم في حفل ختام أمم إفريقيا 2019، مع عروض باهرة، ومنها استعراض لجانب من تاريخ مصر، باستخدام الليزر والألعاب النارية، قبل مباراة النهائي التي جمعت بين منتخبي السنغال والجزائر، ونجح محاربو الصحراء مساء الجمعة، في نيل اللقب باستاد القاهرة الدولي. والأغنية من ألحان هشام جمال وتوزيع مادي ومهندس صوت بيشوي مجدي، وتقول كلماتها التي كتبها أمير طعيمة: "المصري مايعرفش يعني إيه فشل.. وأدينا النهارده عملنا اللي قالوا عليه مستحيل".
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محمد رمضان: إنساي «ترند» في 4 دول أوروبية

قال الفنان محمد رمضان، إن الدويتو الغنائي "إنساي"، الذي قدمه مع المطرب المغربي، سعد لمجرد، استطاع أن يتصدر تريند موقع مقاطع الفيديو "يوتيوب". وكتب رمضان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إنساي تخترق حدود تريند (يوتيوب) الوطن العربي بعد 12 ساعة (من طرحها) فقط، أصبحت على تريند الموقع في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلچيكا". وقاربت الأغنية في الوصول إلى 2 مليون مشاهدة على "يوتيوب"، كما حققت نسبة مشاركة كبيرة عبر مواقع التواصل المختلفة.
محمد رمضان

محمد رمضان يكشف عن موعد طرح أغنيته مع سعد لمجرد

كشف الفنان محمد رمضان عن موعد أغنيته الجديدة "إنساى" التي يغنيها مع المطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب عبر حسابه على "إنستجرام":" بعد يومين على قناتي الرسمية، أغنية أنساي، مع أخويا سعد لمجرد". وروج سعد لمجرد، للأغنية، ونشر صورا تجمعه بـ"رمضان" عبر صفحته على "إنستجرام"، وعلق: "إنساى قريبا جدا". رمضان نشر أيضا منذ أيام صورة من الكليب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (أنساي).. ثقة في الله نجاح".
سعد -لمجرد

سعد لمجرد يروج لأغنيته مع محمد رمضان بهذه الصورة

روج المطرب سعد لمجرد، لأغنيته الجديدة مع الفنان محمد رمضان، ونشر صور تجمعه بالأخير عبر صفحته على "إنستجرام"، علق: "إنساى قريبا جدا". رمضان نشر أيضا منذ أيام صورة من الكليب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (إنساي).. ثقة في الله نجاح"، وكان رمضان قد تواجد مع لمجرد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يصوران كليب الأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(إنساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم".
محمد رمضان (1)

محمد رمضان ينشر صورة جديدة له مع سعد لمجرد

نشر الفنان محمد رمضان، اليوم الأربعاء صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، تجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، ويبدو أنها مأخوذة من كليب الأغنية التي سيقدمانها معًا، وكتب بالإنجليزية: "هل نحن جاهزون؟.. قريبًا (انساي).. ثقة في الله نجاح". ويتواجد رمضان مع لمجرد حاليا في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يصوران كليب الأغنية، وقد سبق أن شارك الأول صورة لهما أمام برج إيفل، وعلق على الصورة قائلا: "(انساي) قريبا.. الأسطورة والمعلم".
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