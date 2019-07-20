بعد تراجع الدولار.. متى تنخفض أسعار السلع بالأسواق؟

تراجعت أسعار الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2019، وأكد الخبراء أن أسعار السلع ستشهد انخفاضات في الأسواق الفترة المقبلة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن انخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة يجب أن يكون له مردود على أسعار السلع والمنتجات، خاصة أن تحريك أسعار المنتجات البترولية في الفترة الأخيرة لن يؤثر بصورة كبيرة على الأسعار أيضاً في ظل توافر السلع الأساسية بمخزون كبير، وزيادة المعروض عن الطلب.
وشهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري، لتفقد العملة الخضراء نحو 130 قرشا، لتصل إلى مستوى 16.65 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
توافر
السلع بالأسواق يخفض الأسعار
أكد
أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف
التجارية، وجود وفرة كبيرة في المعروض
من السلع في الأسواق، لافتا إلى استقرار
أسعار العملات الأجنبية وقرب توافر السلع
المستوردة أو المصنعة محلياً بمكون أجنبي
مستورد بتلك الأسعار.
وأضاف
الوكيل أنه بالمقارنة بأسعار المستهلك
في 2018
توافر
السلع بالأسواق يخفض الأسعار
أكد
أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف
التجارية، وجود وفرة كبيرة في المعروض
من السلع في الأسواق، لافتا إلى استقرار
أسعار العملات الأجنبية وقرب توافر السلع
المستوردة أو المصنعة محلياً بمكون أجنبي
مستورد بتلك الأسعار.
وأضاف
الوكيل أنه بالمقارنة بأسعار المستهلك
في 2018 بعام 2019 نجد
أن الأسعار قد ثبت معظمها، بل انخفض بعضها
رغم زيادة أسعار النقل والمحروقات
والكهرباء أكثر من مرة خلال تلك الفترة.
فيما
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم
رئاسة مجلس الوزراء، إن الانخفاضات
المتتالية فى أسعار صرف العملات الأجنبية
خاصة الدولار، ستسهم بشكل كبير في انخفاض
أسعار المواد الخام التى يتم استيرادها
من الخارج، وهو ما سينعكس على الأسعار
بالانخفاض خلال الفترة المقبلة.
وأضاف
سعد أن الوفرة فى السلع الأساسية أو
زيادة المعروض عن الطلب هى الضمانة
الأساسية لعدم زيادة الأسعار في الأسواق.
التضخم
ينخفض لأدنى مستوى له في 3 سنوات
انخفض
معدل التضخم السنوي خلال يونيو الماضي
مسجلا نحو 8.9%،
في مقابل 13.2% خلال
شهر مايو 2019 وبالمقارنة
بنحو 13.8% خلال
نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في 3 سنوات، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة
العامة والإحصاء.
وسجل
معدل التضخم الشهري
خلال شهر يونيو معدلا سالبا قدره 1% مقابل
ارتفاع قدره 1% خلال
شهر مايو الماضي.
وأرجع
جهاز الإحصاء هذا الانخفاض في معدلات
التضخم الشهري لشهر يونيو الماضي إلى
انخفاض أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 10%،
وتراجع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن
بنسبة 1.2%،
مع تراجع أسعار مجموعة الألبان والجبن
والبيض بنسبة 0.6%.
ويرى
الدكتور سامي السيد، أستاذ المالية العامة،
أن استمرار انخفاض التضخم على مدى شهور
متتالية سيؤدى تدريجيا إلى حدوث انخفاض
ملحوظ فى أسعار السلع.
وأضاف
السيد أن انخفاض أسعار السلع مرهون
بإحكام دور الأجهزة الرقابية، وضبط
الأسواق، لمنع التجار من عمليات التلاعب
بالأسعار، موضحا أن هناك صعوبات شديدة
تواجه الحكومة حاليا فى ضبط الأسواق.
تراجع
الدولار بدأت تظهر آثاره على الأسعار
قال
الدكتور علا عز، أمين عام اتحاد الغرف
التجارية، إن أثر تراجع سعر الجنيه أمام
الدولار على أسعار السلع بدأ في الظهور
وبخاصة في السلع الهندسية، لافتا إلى أنه
يتم حاليا دراسة تثبيت أسعار السلع مع
المنتجين لمدة عام كامل.
فيما
أكد النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة
الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك تأثيرا
كبيرا من المتوقع أن يحدثه انخفاض الدولار
على الأسعار خاصة المتعلقة بالسلع الأساسية
مثل الذرة الصفراء التي تدخل في صناعة
الأعلاف وغيرها.
وأضاف
الجوهري أن أثر انخفاض سعر الدولار يظهر
أيضا على أسعار القمح والأرز، بالإضافة
إلى أسعار قطع الغيار المستوردة ومعظم
السلع.
مبادرة «كلنا واحد»
أطلقت
الحكومة عدة مبادرات مؤخرا لزيادة معروض
السلع أبرزها «كلنا
واحد» برعاية
الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أطلقت
وزارة الداخلية أول يوليو الجاري، المرحلة
الثامنة من المبادرة بنحو 690 فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى
الجمهورية.
وتتيح
المبادرة مختلف السلع الغذائية بأسعار
تنخفض عن متوسط السوق بنسب تصل إلى 30%،
بهدف توفير السلع الغذائية والأساسية
بأسعار مناسبة للمواطنين، لضمان منع
الاحتكار والاستغلال والمغالاة في
الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه
من محدودي الدخل.