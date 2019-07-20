بعد تراجع الدولار.. متى تنخفض أسعار السلع بالأسواق؟

تراجعت أسعار الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2019، وأكد الخبراء أن أسعار السلع ستشهد انخفاضات في الأسواق الفترة المقبلة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

أسعار السلع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن انخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة يجب أن يكون له مردود على أسعار السلع والمنتجات، خاصة أن تحريك أسعار المنتجات البترولية في الفترة الأخيرة لن يؤثر بصورة كبيرة على الأسعار أيضاً في ظل توافر السلع الأساسية بمخزون كبير، وزيادة المعروض عن الطلب. وشهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري، لتفقد العملة الخضراء نحو 130 قرشا، لتصل إلى مستوى 16.65 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

توافر السلع بالأسواق يخفض الأسعار أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وجود وفرة كبيرة في المعروض من السلع في الأسواق، لافتا إلى استقرار أسعار العملات الأجنبية وقرب توافر السلع المستوردة أو المصنعة محلياً بمكون أجنبي مستورد بتلك الأسعار. وأضاف الوكيل أنه بالمقارنة بأسعار المستهلك في 2018