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بعد تراجع الدولار.. متى تنخفض أسعار السلع بالأسواق؟

تراجعت أسعار الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري 2019، وأكد الخبراء أن أسعار السلع ستشهد انخفاضات في الأسواق الفترة المقبلة
تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
أسعار السلع
أسعار السلع
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن انخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة يجب أن يكون له مردود على أسعار السلع والمنتجات، خاصة أن تحريك أسعار المنتجات البترولية في الفترة الأخيرة لن يؤثر بصورة كبيرة على الأسعار أيضاً في ظل توافر السلع الأساسية بمخزون كبير، وزيادة المعروض عن الطلب. وشهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري، لتفقد العملة الخضراء نحو 130 قرشا، لتصل إلى مستوى 16.65 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
توافر السلع بالأسواق يخفض الأسعار أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وجود وفرة كبيرة في المعروض من السلع في الأسواق، لافتا إلى استقرار أسعار العملات الأجنبية وقرب توافر السلع المستوردة أو المصنعة محلياً بمكون أجنبي مستورد بتلك الأسعار. وأضاف الوكيل أنه بالمقارنة بأسعار المستهلك في 2018
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الاسمنت (3)

أسعار الأسمنت تنخفض 30%.. وتوقعات باستقرار العقارات

شهدت أسعار الأسمنت تراجعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، لينخفض سعر الطن بنحو 30%، بالمقارنة بأول 6 أشهر من العام الماضي 2018، حسب تصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية. وارتفعت الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر خلال العام الماضي عن الطلب المحلي بنحو 33 مليون طن لتبلغ 83 مليون طن، حسب بيانات شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات، فيما يبلغ عدد الشركات التي تمثل منتجي الأسمنت 19 شركة، منها 18 شركة مملوكة للقطاع الخاص بواقع 52% استثمارات أجنبية، وطاقة إنتاجية 83 مليون طن.
اجهزة-كهربائية (2)

بتخفيض 50%.. المالية تفتتح معرضا للسلع المعمرة غدا

أعلنت وزارة المالية افتتاح معرض السلع المعمرة، غدًا الأحد، بمقرها في مدينة نصر، لتلبية احتياجات العاملين بأسعار تنافسية وجودة عالية وبالتقسيط، وذلك تشجيعا للصناعة الوطنية، تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية. وقالت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، إن هذا المعرض يستهدف تشجيع المنتج المحلى، ودعم الصناعات الوطنية، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لإحلال المنتجات المصرية بديلا عن الواردات الأجنبية، لافتة إلى أنه يعد أحد الأنشطة الاجتماعية التي تنظمها الوزارة لتلبية احتياجات العاملين بها، والمصالح والجهات التابعة لها.
الذهب (2)

هبوط حاد في أسعار الذهب.. والجرام يفقد 10 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 10 جنيهات، نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1422 دولارا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم السبت 20 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، السبت، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.66 جنيه، ونحو 16.56 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من بنك الأسكندرية، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك المشرق، وبنك الاستثمار العربي، وبنك الكويت الوطني، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك كريدي إجريكول، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.67 جنيه للبيع، و16.57 جنيه للشراء.
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الدولار-الجنيه

«بلومبرج»: مصر بدأت حصد ثمار الإصلاح الاقتصادي

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية في تقرير لها، إن قرار تعويم الجنيه أسهم في تحويل مصر إلى مركز مفضل للمستثمرين، مشيرة إلى أنه رغم أن القرار كان صعباً على المصريين، فإنه حول الدولة إلى محبوبة لدى المستثمرين فى السندات وتجارة الفائدة. وقرر البنك المركزى المصرى فى نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزى فى تحديده بشكل مباشر أو بأى صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيا فى سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التى تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
الجنية-المصري

بعد تزايد عجز الميزان التجاري| هل تنخفض قيمة الجنيه؟

قال تقرير صادر عن المجموعة المالية «هيرميس»، إن العجز المتزايد في الميزان التجاري لمصر يعد مؤشرا على أن ارتفاع الجنيه لا يمكن أن يستمر أكثر من المستويات الحالية. ومنذ بداية العام الجاري 2019، ارتفع الجنيه المصري بنحو 130 قرشا أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى مستوى 16.65 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. بينما ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر ليحقق نحو 29.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018- 2019، بنسبة زيادة 6%، بحسب مؤشرات ميزان المدفوعات.
سلع-استهلاكية

نادر سعد:أسعار السلع الأساسية لن تزيد بزيادة البنزين

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن معدل التضخم انخفض لما دون الـ9%، ووصل معدل التضخم فى شهر يونيو إلى 8.9%، وهو أقل معدل تضخم على مدار السنوات الأربع الماضية، موضحا أن ذلك جاء نتيجة لما تبذله الحكومة فى السيطرة على الأسعار وتوفير السلع باسعار مناسبة. وأضاف سعد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذى يعرض على فضائية «الحياة»: أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أعلن أن أسعار السلع الأساسية لن تشهد أى زيادة نتيجة تحريك أسعار البنزين، لأن لدينا مخزونا كافيا من السلع الاستراتيجية تم بناؤه على مدار الأشهر الماضية»
البنك-المركزى-المصرى

البنك المركزي: التضخم يتراجع إلى 6.4% في يونيو

كشف البنك المركزي قبل قليل، تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 6.4% بنهاية شهر يونيو، مقابل 7.8% في شهر مايو. وسجل الرقم القياسي الأساسي للمستهلكين، المعد من قِبل البنك المركزي، معدلا شهريا بلغ 0.3% في يونيو 2019، مقابل 1.2% في مايو 2019، وحوالي 1.6% في ذات الشهر من العام السابق. وقال المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن التضخم العام السنوي للحضر بلغ 9.4% في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 14.1% في مايو الماضي، وسجل معدلا شهريا سالب 0.8%، مقارنة بنحو 1.1% في مايو، و3.5% في ذات الشهر من العام السابق.
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