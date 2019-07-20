رياضة

ميسي يضغط على برشلونة من أجل إعادة نيمار

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م
نيمار
نيمار
يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتمسك بشدة بعودة نيمار إلى صفوف برشلونة الإسباني من جديد. فبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، وضع ميسي شرطًا لتجديد تعاقده مع البرسا، وهو عودة النجم البرازيلي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وبالتالي يضغط ميسي على إدارة العملاق الكتالوني بشدة ليتم التوصل إلى حل لضم نيمار الذي رحل عن صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان، في صيف عام 2017، في صفقة قياسية جعلته اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، مقابل 222 مليون يورو.
وبحسب الصحيفة الإيطالية، يرى ميسي أنه من المهم للغاية عودة نيمار إلى برشلونة من جديد في الوقت الحالي وفي المستقبل أيضًا. وسبق أن أبدى نيمار رغبته في العودة إلى برشلونة من جديد، حيث تأخر في العودة إلى تدريبات باريس سان جيرمان التحضيرية للموسم الجديد، وأعرب عن رغبته في الرحيل للمدير الرياضي للفريق ليوناردو. وزاد
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نيمار يخبر سان جيرمان برغبته في الرحيل

أخبر النجم البرازيلي نيمار، فريقه باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل، وذلك حسب موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، وأكد نيمار، الذي تحوم الكثير من التكهنات حول مستقبله مع الفريق الفرنسي، نيته الرحيل عن الفريق العاصمي، بعدما أجرى أمس الإثنين مباحثات مع المدير الرياضي للفريق ليوناردو، ويحاول سان جيرمان إقناع نيمار بالعدول عن فكرة الرحيل، خاصة أن نيمار لم يخبر إدارة الفريق بالوجهة التي يرغب في الانتقال إليها حتى الآن، ولم يصدر باريس سان جيرمان أي تعليق رسمي حتى الآن.
نيمار

جلسة بين نيمار وسان جيرمان للانتقال إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، سيطير إلى فرنسا، غدًا الأحد، للحاق باستعدادات فريقه للموسم الجديد، يوم الاثنين، وكذلك عقد جلسة مع ليوناردو، المدير الرياضي لنادي العاصمة الفرنسية، ووفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن نيمار أخبر مسؤولي سان جيرمان بالفعل أنه يريد مغادرة النادي هذا الصيف. وأكدت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن نيمار فعل ذلك قبل الذهاب لقضاء العطلة الصيفية، حتى يكون النادي جاهزا ومستعدا لهذا الأمر.
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تشافي عن انضمام نيمار لبرشلونة: صفقة صعبة

يرى تشافي، نجم وقائد برشلونة السابق، صعوبة تعاقد العملاق الكتالوني مع النجم البرازيلي نيمار مرة أخرى، ورحل نيمار عن صفوف البارسا في صيف عام 2017، إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم، قُدرت بـ222 مليون يورو، ويسعى النجم البرازيلي للعودة من جديد إلى برشلونة. وعن ذلك قال تشافي: "بالطبع ستكون صفقة باهرة، ولكني أرى الأمر صعبا للغاية، نعم، رأينا الكثير من الأمور التي لم نتوقع حدوثها من قبل، وعلى رأسها دفع سان جيرمان 222 مليون يورو لضم نيمار، ولا شك في أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، وسنرى ماذا سيفعل برشلونة".
نيمار

عقوبة ضخمة بانتظار نيمار بسبب تغيبه عن سان جيرمان

انتشرت تقارير مفاجئة العام الماضي تشير إلى وجود بند في عقد النجم البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان، يحصل بموجبه على مكافآت من الفريق الفرنسي في حال تمتع بسلوك جيد، ولكنه لن يحصل هذا الشهر على 375 ألف يورو مكافأة السلوك الجيد، بسبب تغيه عن الحضور لتدريبات الفريق الخاصة بالفترة الإعدادية للموسم الجديد. ويملك كل لاعبي سان جيرمان هذا البند في عقودهم، وهو أمر شائع في فرنسا، في ظل عدم قدرة الأندية على تغريم اللاعبين في أجورهم الثابتة، وبالتالي كان الحل هو حرمانهم من المكافآت عند إظهار سلوك سيئ، وتتجه تلك الأموال إلى الأعمال الخيرية.
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