ميسي يضغط على برشلونة من أجل إعادة نيمار

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٥ م

نيمار

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتمسك بشدة بعودة نيمار إلى صفوف برشلونة الإسباني من جديد. فبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، وضع ميسي شرطًا لتجديد تعاقده مع البرسا، وهو عودة النجم البرازيلي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وبالتالي يضغط ميسي على إدارة العملاق الكتالوني بشدة ليتم التوصل إلى حل لضم نيمار الذي رحل عن صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان، في صيف عام 2017، في صفقة قياسية جعلته اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، مقابل 222 مليون يورو.

وبحسب الصحيفة الإيطالية، يرى ميسي أنه من المهم للغاية عودة نيمار إلى برشلونة من جديد في الوقت الحالي وفي المستقبل أيضًا. وسبق أن أبدى نيمار رغبته في العودة إلى برشلونة من جديد، حيث تأخر في العودة إلى تدريبات باريس سان جيرمان التحضيرية للموسم الجديد، وأعرب عن رغبته في الرحيل للمدير الرياضي للفريق ليوناردو. وزاد

وبحسب الصحيفة الإيطالية، يرى ميسي أنه من المهم للغاية عودة نيمار إلى برشلونة من جديد في الوقت الحالي وفي المستقبل أيضًا.



وسبق أن أبدى نيمار رغبته في العودة إلى برشلونة من جديد، حيث تأخر في العودة إلى تدريبات باريس سان جيرمان التحضيرية للموسم الجديد، وأعرب عن رغبته في الرحيل للمدير الرياضي للفريق ليوناردو.



وزاد نيمار من الجدل حول مستقبله مع الفريق الفرنسي، بالتصريح بأن أفضل ذكرى له في مسيرته الاحترافية هي الفوز على باريس سان جيرمان برفقة برشلونة بنتيجة 6-1 في دوري أبطال أوروبا.



يذكر أن نيمار توج مع برشلونة بلقب الدوري الإسباني مرتين وبلقب كأس ملك إسبانيا 3 مرات والسوبر الإسباني مرة واحدة ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مرة واحدة أيضًا.