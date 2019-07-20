وزير التعليم العالي يقرر مد فترة اختبارات القدرات

٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى بعد غد الإثنين، ويأتي القرار كفرصة أخيرة لجميع الطلاب الراغبين في التقديم لهذه الاختبارات؛ وذلك حرصا على مستقبلهم، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت. من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، في وقت سابق اليوم، بدءً من غد الأحد وحتى الخميس المقبل.

وذلك وفقا للحد الأدنى في الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بعدد طلاب 30 ألفا و152 طالبا، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بعدد الطلاب 14 ألفا و690 طالبا، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بعدد طلاب 98 ألفا و471 طالبا.وأكدت الوزارة، أن القبول بالجامعات