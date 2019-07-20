البورصة والبنوك إجازة رسمية يوم الثلاثاء

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م

البنك المركزي - صورة أرشيفية

تقرر اعتبار، يوم الثلاثاء، المقبل الموافق 23 يوليو عطلة رسمية بالبنوك وجميع وحدات الجهاز المصرفي والبورصة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو. وأوضح مصدر مسؤول بالبورصة والبنك المركزي، أنه سيتم استئناف العمل بالبورصة والجهاز المصرفي يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري. وكان المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أصدر قرارا باعتبار، يوم الثلاثاء، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال؛ بمناسبة ذكرى ثورة يوليو.

كما قررت وزارة القوى العاملة، منح العاملين في القطاع الخاص، إجازة رسمية يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، إذ قالت في بيان اليوم الجمعة، إن عيد الثورة إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل،