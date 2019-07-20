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البورصة والبنوك إجازة رسمية يوم الثلاثاء

تحرير:أ.ش.أ ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١١ م
البنك المركزي - صورة أرشيفية
البنك المركزي - صورة أرشيفية
تقرر اعتبار، يوم الثلاثاء، المقبل الموافق 23 يوليو عطلة رسمية بالبنوك وجميع وحدات الجهاز المصرفي والبورصة المصرية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو. وأوضح مصدر مسؤول بالبورصة والبنك المركزي، أنه سيتم استئناف العمل بالبورصة والجهاز المصرفي يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري. وكان المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أصدر قرارا باعتبار، يوم الثلاثاء، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال؛ بمناسبة ذكرى ثورة يوليو.
كما قررت وزارة القوى العاملة، منح العاملين في القطاع الخاص، إجازة رسمية يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، إذ قالت في بيان اليوم الجمعة، إن عيد الثورة إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل،
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أسرة كريستيانو رونالدو تتفقد المتحف المصري-6

الآثار: نحقق فى واقعة البصق على «سقنن رع»

قالت نيفين العارف، المستشارة الإعلامية لوزارة الآثار، إن الوزارة قامت بفتح تحقيق فى واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذى يظهر قيام أحد زوار المتحف المصرى بالبصق على مومياء «سقنن رع» خلال جولة له داخل قاعة المومياوات من أجل معرفة أبعاد الواقعة وموعدها. وأضافت "العارف" فى تصريحات خاصة لـ"التحرير": "سيتم مراجعة كل الكاميرات الموجودة داخل المتحف لمعرفة جنسية من قام بهذا الأمر وموعد ارتكاب هذه الواقعة، هل الواقعة جديدة؟ أم أنها حدثت منذ زمن بعيد؟ لأن التصوير فى قاعة المومياوات ممنوع من قبل الوزارة.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

وزير التعليم العالي يقرر مد فترة اختبارات القدرات

قرر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة حتى بعد غد الإثنين، ويأتي القرار كفرصة أخيرة لجميع الطلاب الراغبين في التقديم لهذه الاختبارات؛ وذلك حرصا على مستقبلهم، وذلك بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت. من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، في وقت سابق اليوم، بدءً من غد الأحد وحتى الخميس المقبل.
جامعة-القاهرة

180 منحة من جامعة القاهرة لأوائل الثانوية العامة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم السبت، عن تقديم 180 منحة لطلاب أوائل الثانوية العامة، مقسمة بالتساوي على أوائل علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، موضحا: "المنح هدفها أن يكون لدينا قامات جديدة، ومصر تستطيع أن تخرج أجيال مميزة في كافة المجالات في الأدب والعلم والسياسة، في حجم نجيب محفوظ، ومجدي يعقوب، وأحمد زويل، وسلطان القاسمي، والمنح تشمل الالتحاق بأي نظام تعليمي بالجامعة سواء كان البرامج العادية أو برامج الساعات المعتمدة وبرامج الدرجات العلمية الدولية المزدوجة أو المشتركة والأقسام باللغات الأجنبية".
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (6)

غدا.. بدء المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيانا صحفيا، اليوم السبت، أعلنت فيه عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، وذلك بدءً من غد الأحد وحتى الخميس المقبل، وفقا للحد الأدنى في الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بعدد طلاب 30 ألفا و152 طالبا، والشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بعدد الطلاب 14 ألفا و690 طالبا، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر بعدد طلاب 98 ألفا و471 طالبا.
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محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

رسميا.. الثلاثاء المقبل إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

قررت وزارة القوى العاملة، منح العاملين في القطاع الخاص، إجازة رمسية يوم الثلاثاء المقبل، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، إذ قالت في بيان اليوم الجمعة، إن عيد الثورة إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل، لكنها وضعت شرطا إذ أشارت إلى أنه يستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره، عن هذا اليوم مثلي الأجر، واصدرت الوزارة، منشورا رسميا لمديرياتها بالمحافظات لمتابعة مكاتب العمل التابعة لها تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

تشكيل مجلس أمناء وحدة مراجعة وتبسيط الإجراءات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المالية، التجارة والصناعة، كما تضم عضوية مجلس أمناء الوحدة المركزية "إرادة" نائب محافظ البنك المركزي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
بورصة (2)

خسرت 60مليارا| أسباب تراجع البورصة خلال الربع الثاني

تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 4.3% ليصل إلى مستوى 14100.74 نقطة، بالمقارنة بـ16349 نقطة نهاية الربع الثاني من 2018، وفقا لما جاء في التقرير ربع السنوي الصادر عن البورصة المصرية. وتراجع رأس المال السوقي بمقدار 7.4% ليصل إلى 756.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني خاسرًا نحو 60.4 مليار جنيه. بينما هبط إجمالي قيمة التداولات إلى 50.8 مليار جنيه، بالمقارنة بـ82.6 مليار جنيه في الربع الأول من 2019 و91.9 مليار جنيه في الربع الثاني من العام الماضي.
البورصة

البنوك والبورصة إجازة يومي الأحد والإثنين

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكل البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. وأضاف المركزى فى بيان له اليوم، الخميس، أنه سيتم استئناف العمل بالبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 31 ديسمبر صباح يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2019، أما بالنسبة للبنوك التي تنتهي ميزانيتها في 30 يونيو فيستأنف العمل بها صباح يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2019. كما قررت إدارة البورصة المصرية أن يكون يوم الأحد إجازة رسمية للعاملين بالبورصة بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.
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