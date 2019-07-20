3 عقبات في صفقة انتقال علي جبر للأهلي

تحرير:أحمد محمد ٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م

علي جبر

كشف مصدر داخل الأهلي أن هناك 3 عقبات تعترض إتمام التوصل لاتفاق يسمح بانتقال علي جبر من بيراميدز للقلعة الحمراء، مضيفًا لـ«التحرير» أن العقبة الأولى تتمثل في خلاف بين الأهلي وبيراميدز، حيث يطالب الأخير بدفع ما يقارب 40 مليون جنيه مقابل بيع جبر، وهو ما يرفضه الأهلي، الذي يعلم أن هذا الرقم هو نفسه الذي اشترى به بيراميدز اللاعب وبالتالي فالأهلي يعتقد أن بيراميدز يريد ربحية غير منصفة أو عادلة، خاصة أن مسؤولي القلعة الحمراء يعلمون أن بيراميدز يرغب في بيع اللاعب لأنه لا يريد الالتزام معه براتبه السنوي المقدر بـ15 مليون جنيه في الموسم الواحد.

ثاني عقبة هي المطالب المالية لعلي جبر الذي يريد الحصول على ما يقارب 13 مليون جنيه في الموسم الواحد من الأهلي، وهو الرقم الذي يرفضه الأهلي ليس فقط لضخامته، ولكن أيضًا بسبب ما سيحدثه من فتنة بين لاعبي الفريق الذين سيطالبون بالحصول على نفس قيمة أجر لاعب ينظر إليه أنه مدافع في نهاية المطاف. ثالثة العقبات



ثاني عقبة هي المطالب المالية لعلي جبر الذي يريد الحصول على ما يقارب 13 مليون جنيه في الموسم الواحد من الأهلي، وهو الرقم الذي يرفضه الأهلي ليس فقط لضخامته، ولكن أيضًا بسبب ما سيحدثه من فتنة بين لاعبي الفريق الذين سيطالبون بالحصول على نفس قيمة أجر لاعب ينظر إليه أنه مدافع في نهاية المطاف.



ثالثة العقبات هي تعقيدات موقف قائمة الفريق للموسم الجديد، وعدم نهاية الدوري حتي الآن، في نفس الوقت الذي يحتاج الأهلي فيه لبقاء محمد نجيب بسبب إيقاف ياسر إبراهيم، وإصابة سعد سمير، وأيضًا عدم إعلان اتحاد الكرة عدد قيد اللاعبين هل سيبقي 30 لاعبًا أم سيتم تغييره لـ25 لاعبًا؟