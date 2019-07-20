متهمو الاتجار بالرضع ينكرون.. وتجديد حبسهم 15 يوما
تحرير:محمد مجلي
٢٠ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٥ م
صورة أرشيفية
قرر قاضى التجديد الجزئي بمحكمة جنح المنشية بمحافظة الإسكندرية، تجديد حبس المتهمين الثلاثة "الأم وصديقها وسمسار" بتهمة عرض بيع رضيعة، ابنة الأولى، فور ولادتها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، نظير 50 ألف جنيه للأم و15 ألفا للسمسار، والذى عرض بيعها على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر صفحى تحمل اسم "أطفال للتبنى" حيث تمكن أحد ضباط إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر من ضبطهم بعدما تنكر فى صورة مشتر، ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة العديد من التهم بينها "الزنى والاتجار بالبشر وتعريض حياة طفلة للخطر".
وألقى القبض على "وفاء.إ.أ، 27 عاما" أم الطفلة، وصديقها "كريم.ب، 26 سنة" من محافظة كفر الشيخ وأحد الوسطاء سمسار "محمد.خ.م"، 37 عاما بتهمة عرض طفلة حديثة الولادة للبيع وتم ضبطهم متلبسين أثناء إتمام عملية البيع أمام مستشفى الشاطبي للنساء والولادة.
وأمام النيابة أنكر المتهمون الواقعة، وأشارت الأم إلى أن
وألقى القبض على "وفاء.إ.أ، 27 عاما" أم الطفلة، وصديقها "كريم.ب، 26 سنة" من محافظة كفر الشيخ وأحد الوسطاء سمسار "محمد.خ.م"، 37 عاما بتهمة عرض طفلة حديثة الولادة للبيع وتم ضبطهم متلبسين أثناء إتمام عملية البيع أمام مستشفى الشاطبي للنساء والولادة.
وأمام النيابة أنكر المتهمون الواقعة، وأشارت الأم إلى أن طفلتها نتيجة زواج شرعي وأن صديقها حضر لمساعدتها فى إنهاء إجراءات الولادة، كما أنكر السمسار المتهم علاقته بالواقعة وأقر بعدم إدارته للصفحة المنسوبة إليه باسم "أطفال للتبني".
بينما استمعت النيابة لأقوال الرائد محمد العبادي بإدارة مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر والذي قدم برفقة زميله العقيد تامر سمير تسجيلات تثبت إدانة المتهمين.
وقررت النيابة العامة إجراء تحليل الـDNA، لمعرفة نسب الطفلة وتم إيداعها بدار رعاية بمركز القباري (التفاصيل الكاملة).